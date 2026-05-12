Cristiano Ronaldo dari Al-Nassr masih harus menunggu gelar pertamanya di Liga Pro Arab Saudi. Timnya gagal memastikan gelar juara lebih awal dalam laga puncak melawan Al-Hilal.
AFP
Diterjemahkan oleh
CR7 harus terus menunggu gelar pertamanya di Arab Saudi! Al-Nassr gagal memastikan gelar juara lebih awal
Hal ini disebabkan oleh gol bunuh diri yang dicetak oleh kiper Al-Nassr, Bento, pada menit kedelapan perpanjangan waktu, sehingga sang pemuncak klasemen hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan pesaing terdekatnya.
Mohamed Simakan, mantan pemain Leipzig, sebelumnya telah membawa Al-Nassr unggul atas rival sekotanya dari Riyadh pada babak pertama setelah tendangan sudut dari Kingsley Coman.
Akankah CR7 menjadi juara dari sofa?
Dengan dua pertandingan tersisa bagi Al-Hilal, selisih poinnya tepat enam poin, sementara Al-Nassr sudah memainkan satu pertandingan lebih banyak.
Dengan demikian, Ronaldo mungkin bisa bersorak dari sofa pada Sabtu mendatang, saat Al-Hilal menjamu NEOM SC dan harus menang. Tim CR7 akan menghadapi Damac FC pada pertandingan terakhir musim ini.