Berbicara kepada situs resmi Coventry setelah kepindahannya rampung, Yirenkyi mengungkapkan antusiasmenya untuk bekerja di bawah arahan Lampard. Menjelaskan keputusannya bergabung dengan Coventry City, ia mengatakan: "Saya antusias berada di klub ini. Saya sudah banyak mendengar tentang klub ini, dan saya benar-benar merasa positif berada di sini.

"Ketika saya berbicara dengan pelatih kepala tentang rencana dan gaya bermainnya, itu adalah sesuatu yang sangat saya sukai, dan saya menantikan untuk belajar darinya. Saya ingin memberikan yang terbaik untuk tim setiap hari. Saya masih muda, jadi saya ingin belajar dari pelatih kepala, para pemain lain, dan bekerja sangat keras untuk tim."