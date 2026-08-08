Getty Images Sport
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Coventry milik Frank Lampard kembali pecahkan rekor transfer klub dengan kesepakatan £26 juta untuk bintang Ghana
Manchester City resmikan rekor
Coventry secara resmi memecahkan rekor transfer klub mereka untuk ketiga kalinya pada musim panas ini setelah menuntaskan perekrutan Yirenkyi dari Nordsjaelland senilai £26 juta. Pemain internasional Ghana berusia 20 tahun itu menjadi rekrutan kelima Lampard menjelang kembalinya Sky Blues ke Premier League. Yirenkyi telah mengoleksi 15 caps senior untuk Ghana, termasuk mencetak gol penentu dalam kemenangan 1-0 atas Panama di Piala Dunia.
- AFP
Gelandang antusias dengan proyek
Berbicara kepada situs resmi Coventry setelah kepindahannya rampung, Yirenkyi mengungkapkan antusiasmenya untuk bekerja di bawah arahan Lampard. Menjelaskan keputusannya bergabung dengan Coventry City, ia mengatakan: "Saya antusias berada di klub ini. Saya sudah banyak mendengar tentang klub ini, dan saya benar-benar merasa positif berada di sini.
"Ketika saya berbicara dengan pelatih kepala tentang rencana dan gaya bermainnya, itu adalah sesuatu yang sangat saya sukai, dan saya menantikan untuk belajar darinya. Saya ingin memberikan yang terbaik untuk tim setiap hari. Saya masih muda, jadi saya ingin belajar dari pelatih kepala, para pemain lain, dan bekerja sangat keras untuk tim."
Coventry menegaskan ambisi papan atas
Kedatangan Yirenkyi membuat estimasi pengeluaran Coventry pada musim panas ini melampaui £85 juta setelah kesuksesan mereka menjuarai Championship musim lalu. Sebelum kesepakatan senilai £26 juta ini, Coventry sudah dua kali memecahkan rekor transfer klub mereka pada bursa transfer kali ini, pertama dengan merekrut bek Swiss Aurele Amenda dari Eintracht Frankfurt seharga £17 juta sebelum memermanenkan status pinjaman kiper Carl Rushworth dari Brighton dengan biaya rekor yang dilaporkan sebesar £22 juta. Selain akuisisi tersebut, Lampard juga memperkuat skuadnya dengan mendatangkan Loum Tchaouna dan Frank Onyeka.
- Getty Images Sport
Coventry menanti lawatan ke Emirates
Coventry akan memulai kampanye Premier League 2026-27 mereka dengan lawatan untuk menghadapi juara bertahan Arsenal pada Jumat, 21 Agustus. Laga di Emirates Stadium itu akan menjadi ujian berat bagi kesiapan taktik tim asuhan Lampard setelah perombakan besar dalam skuad. Yirenkyi dan para pemain baru diperkirakan akan tampil saat tim mengukur kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan intensitas sepakbola kasta tertinggi.
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