Menit ke-66 dalam pertandingan Spanyol melawan Belgia menjadi penentu hasil pertandingan. Kiper Setan Merah, Thibaut Courtois, setelah jedapendinginan, digantikan oleh Rudi Garcia dengan kiper cadangan Senne Lammens, yang melalui penyelamatan cerobohnya pada menit ke-88 justru memicu terciptanya gol penentu dari Merino. Kiper utama Real Madrid tersebut, setelah pertandingan, menceritakan versinya sendiri.
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Courtois: "Saya tidak ingin diganti, itu keputusan Garcia. Mencetak gol lagi ke gawang saya pasti sulit."
CEDERA
"Saya merasakan sesuatu saat melakukan tendangan jauh: bukan hal yang spesifik, hanya sebuah sensasi. Saya kira itu hanya ketegangan otot pada otot paha belakang, mengingat saya sudah menendang sekitar tiga puluh tendangan jauh," jelas kiper asal Belgia itu kepada DAZN Spanyol. "Saya merasakannya sedikit saat melakukan penyelamatan, dan kemudian, pada tendangan jauh berikutnya, saya merasa kondisinya semakin memburuk. Jadi, saya duduk sejenak untuk diperiksa oleh dokter: saya ingin melanjutkan, tapi saya tidak bisa menendang dengan baik."
PENUKARAN
"Saya sudah berbicara dengan Garcia dan mengatakan bahwa saya masih belum merasa fit, bahwa saya tidak bisa memukul bola dengan keras, tapi saya ingin terus bermain selama 5 menit lagi untuk melihat bagaimana perkembangannya dan bagaimana jalannya pertandingan. Pada akhirnya, jika saya tidak perlu memukul terlalu banyak bola dengan keras, saya mungkin bisa melakukannya. Dia mengatakan kepada saya bahwa, jika saya tidak dalam kondisi 100%, dia akan mengganti saya. Pada akhirnya, pelatihlah yang memutuskan, dan tidak ada masalah. Bagi saya pun, tim adalah yang utama, tetapi saya merasa baik-baik saja dan saya yakin akan sangat sulit bagi lawan untuk mencetak gol kedua ke gawang saya."
TENTANG LAMMENS
"Pada akhirnya, begitulah sepak bola, dan kita tidak seharusnya menyalahkan pemuda itu: dia adalah kiper hebat, telah menjalani musim yang luar biasa bersama United, dan akan tetap menjadi kiper hebat"
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