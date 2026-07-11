Courtois: "Saya tidak ingin diganti, itu keputusan Garcia. Mencetak gol lagi ke gawang saya pasti sulit."

"Saya sudah berbicara dengan Garcia dan mengatakan bahwa saya masih belum merasa fit, bahwa saya tidak bisa memukul bola dengan keras, tapi saya ingin terus bermain selama 5 menit lagi untuk melihat bagaimana perkembangannya dan bagaimana jalannya pertandingan. Pada akhirnya, jika saya tidak perlu memukul terlalu banyak bola dengan keras, saya mungkin bisa melakukannya. Dia mengatakan kepada saya bahwa, jika saya tidak dalam kondisi 100%, dia akan mengganti saya. Pada akhirnya, pelatihlah yang memutuskan, dan tidak ada masalah. Bagi saya pun, tim adalah yang utama, tetapi saya merasa baik-baik saja dan saya yakin akan sangat sulit bagi lawan untuk mencetak gol kedua ke gawang saya."



