Costacurta: "Milan, keterlambatan di lapangan itu hal yang memalukan, seperti orang tak beradab"

Billy Costacurta, mantan legenda Milan, berbincang dengan Tuttosport. Berikut ini adalah kutipan-kutipan yang paling menarik.





INTER

"Saya menyesal Inter mengalami dua penolakan penting di bursa transfer. Jika pemain seperti Palestra dan bahkan Nico Paz lebih memilih pindah ke klub lain daripada ke Inter, itu berarti daya tarik klub ini sudah tidak seperti dulu lagi, dan ini bukan pertanda baik bagi klub-klub besar kita. Mereka lebih memilih uang atau zona nyaman."





NAPOLI DAN ALLEGRI

"Napoli memang solid, tapi saya tidak melihat mereka masuk 15 besar di Liga Champions. Jika Allegri melatih Bayern, mungkin dia bisa mencapai final, tapi dengan Napoli saat ini, saya ragu. Saya tidak yakin Max adalah pelatih yang tepat, saat ini, untuk meniti perjalanan di Eropa. Saya tidak ingin disalahartikan, saya tidak menentang Allegri atau Mourinho, tapi saya tidak menikmati menonton pertandingan mereka. Setelah 45 tahun menonton sepak bola, saya berhak memilih dan saya sudah bosan melihat jenis pertandingan tertentu, saya ingin bersenang-senang."





JUVENTUS

"Ada sebuah proyek; Carnevali dan Spalletti adalah dua sosok yang tepat dan kredibel. Juve akan kembali ke puncak."



