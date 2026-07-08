Goal.com
Live

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
Italy U21 v Belgium U21 - International FriendlyGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Costacurta: "Milan, keterlambatan di lapangan itu hal yang memalukan, seperti orang tak beradab"

AC Milan
Serie A

Mantan bek Rossonero itu merasa senang dengan rekrutan-rekrutan terbaru: "Akhirnya mereka bergerak ke arah yang benar"

Billy Costacurta, mantan legenda Milan, berbincang dengan Tuttosport. Berikut ini adalah kutipan-kutipan yang paling menarik.


INTER

"Saya menyesal Inter mengalami dua penolakan penting di bursa transfer. Jika pemain seperti Palestra dan bahkan Nico Paz lebih memilih pindah ke klub lain daripada ke Inter, itu berarti daya tarik klub ini sudah tidak seperti dulu lagi, dan ini bukan pertanda baik bagi klub-klub besar kita. Mereka lebih memilih uang atau zona nyaman."


NAPOLI DAN ALLEGRI

"Napoli memang solid, tapi saya tidak melihat mereka masuk 15 besar di Liga Champions. Jika Allegri melatih Bayern, mungkin dia bisa mencapai final, tapi dengan Napoli saat ini, saya ragu. Saya tidak yakin Max adalah pelatih yang tepat, saat ini, untuk meniti perjalanan di Eropa. Saya tidak ingin disalahartikan, saya tidak menentang Allegri atau Mourinho, tapi saya tidak menikmati menonton pertandingan mereka. Setelah 45 tahun menonton sepak bola, saya berhak memilih dan saya sudah bosan melihat jenis pertandingan tertentu, saya ingin bersenang-senang."


JUVENTUS

"Ada sebuah proyek; Carnevali dan Spalletti adalah dua sosok yang tepat dan kredibel. Juve akan kembali ke puncak."


  • MILAN

    "Akhirnya mereka bergerak ke arah yang benar. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mendatangkan penyerang tengah yang andal, dan menurut saya pemain asal Portugal itu memang layak: mereka membayarnya mahal, tapi begitulah cara mereka merekrutnya; kalau tidak, mereka berisiko mengalami nasib yang sama seperti Inter dengan Palestra. Begitu pula Gila di lini belakang, jika dia datang, dia sudah lebih kuat daripada tiga pemain inti musim lalu. Setelah sebulan yang kacau, mereka kini telah menentukan arah, dan saat ini saya ingin memuji mereka."


    "Kepada para pemain, seperti biasa. Saya mengatakannya dengan sedikit kesombongan karena pernah memenangkan 7 gelar Serie A dan 5 Liga Champions: kami selalu tepat waktu, saya masuk ke lapangan dan menatap wajah lawan untuk menakut-nakuti mereka; tahun ini, berapa banyak keterlambatan dan denda yang telah dikumpulkan para pemain Milan? Hal yang memalukan, layaknya orang-orang kasar, bukan layaknya Milan".




    • Iklan

    SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
Club Friendlies
Celtic crest
Celtic
CEL
AC Milan crest
AC Milan
MIL