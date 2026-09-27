Costacurta: "Kembali ke Milan? Sudah tidak ada lagi tempat untuk sebagian dari kami"

Berikut pernyataan mantan bek kelahiran 1966 tersebut, seperti dikutip dari MilanNews.it: "Dibutuhkan gagasan yang jelas, saya tidak yakin masih ada ruang bagi sebagian dari kami. Jelas bahwa saya tidak pernah menutup pintu, karena jika saya berpikir bahwa pada usia 55 tahun saya pergi menjadi komisaris federasi, itu adalah bukti bahwa saya membuka diri untuk apa pun, tetapi saya rasa itu tidak akan terjadi. Sejujurnya saya tidak mencari mereka dan saya juga tidak yakin mereka akan mencari saya, singkatnya".