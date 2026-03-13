Goal.com
Live
Italy U21 v Belgium U21 - International FriendlyGetty Images Sport
Gabriele Stragapede

Diterjemahkan oleh

Costacurta: "Inter akan menjuarai Scudetto, kekalahan dari Bodo lebih menyakitkan daripada Derby. Milan butuh pemain sekelas Baresi. Bastoni? Biarkan dia tenang, dia harus membawa kita ke Piala Dunia"

Pernyataan-pernyataan yang disampaikan dalam sebuah acara mengenai perkembangan terkini liga dan tim-tim yang terlibat dalam perebutan gelar Scudetto.

Alessandro Costacurta, mantan bek Milan dan kini komentator untuk Sky Sport, berbicara kepada media yang hadir pada hari pembukaan World Legends Padel Tour 2026 di Milan.

Berikut ini, semua pernyataannya mengenai Serie A, persaingan Scudetto antara Inter dan Milan, serta performa Bastoni saat ini, sebagaimana dilaporkan oleh rekan-rekan di MilanNews.

  • KEJUARAAN DIBUKA KEMBALI?

    "Tidak, saya yakin Inter akan memenangkan Scudetto. Kita sudah punya satu pertandingan untuk melihat apakah Nerazzurri sudah bangkit dari Derby dan kekalahan dari Bodo, yang lebih merusak moral tim dan juga berdampak pada Derby. Mari kita lihat apa yang akan terjadi saat melawan Atalanta: sebuah laga seru antara dua tim yang harus bangkit. Saya yakin mereka langsung menargetkan untuk meraih gelar, musim lalu mereka menjalani musim yang luar biasa tapi pada akhirnya tidak meraih apa-apa. Mereka langsung menargetkan tujuan terpenting, yaitu Scudetto."

    • Iklan

  • Karya Allegri

    Beberapa komentar juga mengenai kinerja Massimiliano Allegri: "Saya yakin dia mampu: saat menghadapi tim-tim besar, mereka dihargai karena konsentrasinya, tapi hasilnya kurang memuaskan saat melawan tim-tim kecil. Hal ini menunjukkan adanya masalah mental yang harus diatasi: jangan sampai kehilangan konsentrasi. Berada di klub besar juga berarti memiliki hak istimewa untuk memahami bahwa dalam setiap pertandingan harus menjadi yang terbaik: ketika hal ini dipahami, Milan akan berkembang dan dapat bersaing untuk Scudetto".

  • MODRIC E RABIOT

    "Modric dan Rabiot telah mengubah tim ini: mereka adalah pemain terbaik di liga bersama Lautaro dan Nico Paz. Mereka telah mengubah mentalitas tim ini. Max Allegri sejak awal, setelah kekalahan di pertandingan pertama, mengatakan bahwa tim tidak menyadari bahaya: dan ini terdengar sederhana, tapi saya pernah bermain di tim di mana Maldini dan Tassotti selalu tahu bahwa jika mereka membiarkan lawan melakukan umpan silang, saya dan Baresi—yang bukan pemain bertubuh besar—bisa kesulitan. Ketika seorang rekan setim menyadari hal ini, itu sudah setengah jalan."

  • APA YANG HARUS DILAKUKAN MILAN PADA MUSIM PANAS NANTI?

    Ada juga saran terkait kemungkinan pergerakan transfer Rossoneri di musim panas: "Lini serang adalah kekecewaan terbesar: tidak ada masalah lain dalam tim itu. Ini adalah tim yang harus memecahkan teka-teki Leao, mencoba mencari pemain yang bisa menjadi tumpuan di lini depan: selain itu, saya tidak melihat masalah lain, mungkin seorang bek tengah sekelas Baresi…".

  • TONGKAT

    Terakhir, sebuah komentar mengenai apa yang sedang dialami Bastoni:"Sudah selalu seperti itu. Ketika seseorang melakukan tindakan seperti itu, penonton bereaksi sesuai kehendaknya. Dia sudah meminta maaf dan menyadari kesalahannya, saya suka sikapnya itu: tapi penonton... Bintang-bintang besar pun dicemooh di La Scala, lho! Pesan yang disampaikan Bastoni adalah permintaan maaf: kita semua pernah salah, dan saya merasa terganggu oleh orang-orang yang menuding seolah-olah ada malaikat yang tak pernah berbuat salah. Tapi penonton ya penonton: ketika seseorang melakukan tindakan seperti itu, siulan jadi hal biasa. Tapi menurut saya, dia sebenarnya sedang melewati masa-masa yang cukup baik… Satu-satunya hal yang tidak diinginkan Bastoni sekarang adalah penghargaan fair-play atau semacamnya. Semakin sedikit dibicarakan, semakin baik untuk masuk tim nasional: menurut saya itu omong kosong, tapi tidak bagi Bastoni... Biarkan dia tenang, dia harus membawa kita ke Piala Dunia."

Serie A
Inter crest
Inter
INT
Atalanta crest
Atalanta
ATA
Serie A
Lazio crest
Lazio
LAZ
AC Milan crest
AC Milan
MIL
0