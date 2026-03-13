Costacurta: "Inter akan menjuarai Scudetto, kekalahan dari Bodo lebih menyakitkan daripada Derby. Milan butuh pemain sekelas Baresi. Bastoni? Biarkan dia tenang, dia harus membawa kita ke Piala Dunia"

Terakhir, sebuah komentar mengenai apa yang sedang dialami Bastoni: "Sudah selalu seperti itu. Ketika seseorang melakukan tindakan seperti itu, penonton bereaksi sesuai kehendaknya. Dia sudah meminta maaf dan menyadari kesalahannya, saya suka sikapnya itu: tapi penonton... Bintang-bintang besar pun dicemooh di La Scala, lho! Pesan yang disampaikan Bastoni adalah permintaan maaf: kita semua pernah salah, dan saya merasa terganggu oleh orang-orang yang menuding seolah-olah ada malaikat yang tak pernah berbuat salah. Tapi penonton ya penonton: ketika seseorang melakukan tindakan seperti itu, siulan jadi hal biasa. Tapi menurut saya, dia sebenarnya sedang melewati masa-masa yang cukup baik… Satu-satunya hal yang tidak diinginkan Bastoni sekarang adalah penghargaan fair-play atau semacamnya. Semakin sedikit dibicarakan, semakin baik untuk masuk tim nasional: menurut saya itu omong kosong, tapi tidak bagi Bastoni... Biarkan dia tenang, dia harus membawa kita ke Piala Dunia."