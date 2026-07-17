Corsera, percakapan Rocchi dengan Andrea Butti yang terekam: "Aku memperlakukannya seperti suporter Inter." "Jangan kirim Doveri ke sini, dia membawa sial dan bersama dia kita nggak bakal menang apa-apa."

Dalam pemeriksaan yang dilakukannya di hadapan jaksa-jaksa Kejaksaan Milan, Gianluca Rocchi menjelaskan hubungannya dengan Butti sebagai berikut: “Butti adalah seorang suporter dan saya memperlakukannya sebagai suporter meskipun ia memegang jabatan resmi”. Tuduhan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Ascione dan rekan-rekannya bermula dari panggilan telepon ini, yang terjadi tak lama sebelum pertandingan leg kedua semifinal Coppa Italia antara Inter dan Milan pada April 2025: “Asal jangan kirim Doveri lagi untuk memimpin pertandingan Inter, dia membawa sial besar, dengan dia kita tidak pernah menang s…”. Doveri, wasit yang menurut penyidik dianggap “tidak disukai” oleh tim Nerazzurri, justru akan ditunjuk untuk pertandingan antara Inter dan Milan, sebuah penunjukan yang, di mata para hakim, dianggap perlu untuk “menutupi” kemungkinan kehadirannya di final Coppa Italia.