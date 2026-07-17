Rekaman percakapan telepon terbaru yang melibatkan mantan penunjuk wasit CAN untuk Serie A dan Serie B, Gianluca Rocchi, dimuat di halaman-halaman surat kabar Il Corriere della Sera. Percakapan telepon tersebut melibatkan berbagai pihak di dunia sepak bola, di mana kepala wasit – yang telah mengundurkan diri sementara setelah kabar bahwa namanya dimasukkan ke dalam daftar tersangka oleh Kejaksaan Milan – diduga membahas masalah penunjukan wasit untuk pertandingan-pertandingan Inter. Penyelidikan yang dipimpin oleh Jaksa Penuntut Umum Ascione, yang menduga adanya tindak pidana penipuan olahraga yang dilakukan bersama klub Inter dan yang berakhir dengan penghentian kasus, juga didasarkan pada percakapan yang disadap antara Rocchi sendiri dan Andrea Butti, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Kompetisi Lega Serie A dan sebelumnya pernah menjadi manajer tim Inter.
Diterjemahkan oleh
Corsera, percakapan Rocchi dengan Andrea Butti yang terekam: "Aku memperlakukannya seperti suporter Inter." "Jangan kirim Doveri ke sini, dia membawa sial dan bersama dia kita nggak bakal menang apa-apa."
PENYADAPAN
Dalam pemeriksaan yang dilakukannya di hadapan jaksa-jaksa Kejaksaan Milan, Gianluca Rocchi menjelaskan hubungannya dengan Butti sebagai berikut: “Butti adalah seorang suporter dan saya memperlakukannya sebagai suporter meskipun ia memegang jabatan resmi”. Tuduhan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Ascione dan rekan-rekannya bermula dari panggilan telepon ini, yang terjadi tak lama sebelum pertandingan leg kedua semifinal Coppa Italia antara Inter dan Milan pada April 2025: “Asal jangan kirim Doveri lagi untuk memimpin pertandingan Inter, dia membawa sial besar, dengan dia kita tidak pernah menang s…”. Doveri, wasit yang menurut penyidik dianggap “tidak disukai” oleh tim Nerazzurri, justru akan ditunjuk untuk pertandingan antara Inter dan Milan, sebuah penunjukan yang, di mata para hakim, dianggap perlu untuk “menutupi” kemungkinan kehadirannya di final Coppa Italia.
"KAMU ADALAH SEORANG PEMBUNUH"
Sebagaimana dilaporkan oleh Il Corriere della Sera, Andrea Butti berkomentar kepada Gianluca Rocchi mengenai penunjukan Doveri untuk pertandingan yang kemudian dimenangkan 3-0 oleh tim Rossoneri asuhan Sergio Conceiçao, yang dengan demikian berhasil melaju ke final melawan Bologna: “Kamu itu pembunuh, eh, tidak juga, tapi kalau begitu kamu benar-benar salah satu dari mereka! Ini salahmu, kamu tahu, kan? Rekor kami melawan dia sangat buruk.”
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