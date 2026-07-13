Hari yang penting bagi bursa transfer Inter. Setelah dinyatakan tidak memenuhi syarat secara medis oleh CONI, pemain sayap kanan asal Israel Anan Khalaili harus menjalani serangkaian tes medis lanjutan untuk mengetahui apakah ia dapat didaftarkan oleh Nerazzurri. Jika tidak mendapat lampu hijau dari pihak medis, ia akan kembali ke Union Saint-Gilloise, dan Nerazzurri harus beralih ke target lain. Kemungkinan bahwa kesepakatan senilai 25 juta euro ditambah bonus ini tidak terwujud cukup besar, sehingga Marotta dan Ausilio sedang mempertimbangkan alternatif-alternatif yang ada. Menemukan pengganti Dumfries, yang telah terbang ke Madrid untuk membela Real Madrid, menjadi prioritas utama.
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CorSera - Inter, strategi hemat biaya untuk posisi sayap: Rafik Belghali muncul sebagai kandidat
IDEA BELGHALI, BERAPA HARGANYA
Di antara nama-nama yang dipertimbangkan oleh tim Nerazzurri, terdapat pula Rafik Belghali, pemain sayap asal Aljazair yang lahir di Belgia, kelahiran 2002, yang terikat kontrak dengan Verona hingga tahun 2029. Menurut Corriere della Sera, ia merupakan opsi yang lebih terjangkau dibandingkan Khalaili, namun untuk mantan pemain Mechelen ini, Hellas tetap mematok harga awal sebesar 15 juta euro. Setelah mencetak gol bersama Le Fennecs di Piala Dunia, dalam pertandingan yang berakhir imbang 3-3 melawan Austria, Belghali juga diminati oleh Juventus dan Napoli.
GUELA DOUE' PILIHAN UTAMA
Tentu saja Belghali bukanlah satu-satunya pilihan: opsi yang paling menarik perhatian dan mendapat dukungan terbesar adalah yang mengarah ke Guela Doué. Pemain sayap kelahiran 2002 dari Strasbourg ini, yang baru saja kembali dari pengalaman bermain di Piala Dunia bersama Pantai Gading, dianggap cocok dengan skema taktis juara Italia berkat kemampuannya menutupi sayap dengan sangat dinamis dan menjamin, meski dengan karakteristik yang berbeda, keandalan yang sama seperti yang akan diberikan oleh pemain sekelas Khalaili. Mungkin dengan kualitas teknis dan kemampuan menyerang yang lebih rendah, namun memiliki kecenderungan yang lebih besar dalam situasi tanpa penguasaan bola. Masalahnya adalah harganya; Strasbourg menilainya sebesar 40 juta euro.
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