CorSera - Inter, strategi hemat biaya untuk posisi sayap: Rafik Belghali muncul sebagai kandidat

Tentu saja Belghali bukanlah satu-satunya pilihan: opsi yang paling menarik perhatian dan mendapat dukungan terbesar adalah yang mengarah ke Guela Doué. Pemain sayap kelahiran 2002 dari Strasbourg ini, yang baru saja kembali dari pengalaman bermain di Piala Dunia bersama Pantai Gading, dianggap cocok dengan skema taktis juara Italia berkat kemampuannya menutupi sayap dengan sangat dinamis dan menjamin, meski dengan karakteristik yang berbeda, keandalan yang sama seperti yang akan diberikan oleh pemain sekelas Khalaili. Mungkin dengan kualitas teknis dan kemampuan menyerang yang lebih rendah, namun memiliki kecenderungan yang lebih besar dalam situasi tanpa penguasaan bola. Masalahnya adalah harganya; Strasbourg menilainya sebesar 40 juta euro.