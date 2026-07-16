Corriere - Italia, kesepakatan dengan Mancini, keraguan Serie A terhadap Pirlo, Conte di latar belakang

Presiden Federasi Giovanni Malagò kemarin menghabiskan sebagian besar waktunya di Milan: jadwal yang padat, berangkat kembali ke Roma pada sore hari, namun di sela-sela itu ia tetap menjalin kontak dengan orang-orang yang, bersama dirinya, akan memilih pelatih kepala. Hal ini dilaporkan oleh Il Corriere della Sera, yang menyebutkan bahwa saat ini daftar calon sudah dipersempit, dengan Roberto Mancini dan Andrea Pirlo berada di urutan teratas. Dan ada nama ketiga yang juga menjadi kandidat, yaitu Antonio Conte.





Malagò, Leonardo, dan Maldini diperkirakan akan mengambil keputusan dan mengumumkannya segera setelah akhir pekan, mungkin pada hari Senin itu juga, demikian dilaporkan oleh Corsera.