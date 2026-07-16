Goal.com
Live

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
mancini italia nazionaleGetty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Corriere - Italia, kesepakatan dengan Mancini, keraguan Serie A terhadap Pirlo, Conte di latar belakang

Italy
Transfers
R. Mancini
A. Pirlo
A. Conte

Malagò, Maldini, dan Leonardo diperkirakan akan menentukan pelatih kepala baru tim nasional paling lambat hari Senin

Presiden Federasi Giovanni Malagò kemarin menghabiskan sebagian besar waktunya di Milan: jadwal yang padat, berangkat kembali ke Roma pada sore hari, namun di sela-sela itu ia tetap menjalin kontak dengan orang-orang yang, bersama dirinya, akan memilih pelatih kepala. Hal ini dilaporkan oleh Il Corriere della Sera, yang menyebutkan bahwa saat ini daftar calon sudah dipersempit, dengan Roberto Mancini dan Andrea Pirlo berada di urutan teratas. Dan ada nama ketiga yang juga menjadi kandidat, yaitu Antonio Conte.


Malagò, Leonardo, dan Maldini diperkirakan akan mengambil keputusan dan mengumumkannya segera setelah akhir pekan, mungkin pada hari Senin itu juga, demikian dilaporkan oleh Corsera.

  • MANCINI DAN PIRLO

    Nama Mancini muncul beberapa hari setelah Malagò mencalonkan diri sebagai presiden federasi, dan hal ini tentu bukan kebetulan. Corriere menulis bahwa ada yang berpendapat—meski para pihak terkait dengan tegas membantahnya—bahwa keduanya telah mencapai kesepakatan pada masanya: kontrak senilai 2 juta euro ditambah bonus per tahun. Kemudian, Maldini dan Leonardo bergabung dalam jajaran federasi, dipilih langsung oleh Malagò sendiri. Dan bukan rahasia lagi bahwa Maldini menyukai profil Pirlo, yang sebelumnya ingin ia bawa ke Milan pada tahun 2023 dan kini ingin ia percayakan untuk memimpin Tim Nasional.


    Namun, di sini juga sedang berlangsung permainan yang lebih besar, jelas Corriere della Sera, yang tentu saja harus diperhitungkan: ada pengucilan dari Lega Serie A terhadap Mancini, dan ada opini publik, yang menilai pencalonan Pirlo tidak terlalu mendapat sambutan positif.


    • Iklan

  • CONTE

    FIGC tidak boleh mengambil keputusan yang salah, dan tidak mungkin ada nama yang tidak sepenuhnya disetujui yang ditunjuk sebagai pelatih tim nasional. Masalah-masalah seperti itu tidak akan dihadapi oleh Antonio Conte, yang sayangnya belum pernah dihubungi secara langsung meskipun telah menerima beberapa tawaran (secara tidak langsung).


    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google