Corriere dello Sport – Massa mendapat nilai tertinggi dalam laga Como vs Roma: mendapat pujian meski Wesley diusir dari lapangan dengan keputusan yang kontroversial

Terlepas dari kontroversi dan keluhan Gasperini, Pengawas Wasit dilaporkan telah memberikan nilai 8,70 kepada Massa, wasit yang memimpin pertandingan Como melawanRoma—nilai tertinggi yang mungkin diberikan berdasarkan tabel penilaian yang digunakan oleh pihak yang bertugas mengevaluasi wasit. Nilai tersebut, yang dilaporkan oleh Corsport, membuat banyak orang mengernyitkan dahi dan muncul setelah nilai 8,50 yang diberikan kepada Manganiello oleh salah satu asisten Rocchi dan penanggung jawab VAR, Gervasoni. Jika wasit dari Pinerolo, singkatnya, lolos dengan nilai yang setara dengan 7 di sekolah, wasit dari Imperia bahkan membawa pulang nilai 8 yang seharusnya menjadi 8,60 setelah intervensi Komisi yang akan menghukumnya dengan pengurangan 0,10 poin atas insiden pengusiran Wesley.

Corriere dello Sport juga mengutip beberapa penilaian tentang penampilan wasit yang “memimpin pertandingan dengan sangat baik”, memberikan “penampilan tingkat tinggi”. Menurut para ahli, “Massa telah memimpin dengan baik sebuah pertandingan yang sulit karena konteksnya dan/atau insiden-insiden yang dievaluasi dengan tepat dan diselesaikan dengan brilian. Ia menunjukkan kepribadian yang kuat - Pengelolaan teknis dan disiplin yang LUAR BIASA... kesalahan kecil yang tidak signifikan dalam penampilan wasit yang berkualitas. Dia menunjukkan bakat wasit, kredibel, dan menguasai situasi. Dia menyelesaikan sebagian besar situasi rumit dengan baik atau melakukan pencegahan terhadap situasi tersebut atau memimpin dalam konteks yang sulit”.

Sebuah penilaian sempurna seperti yang diberikan kepada Guida dalam pertandingan Lazio-Milan. Wasit asal Campania ini juga mendapat nilai 8,70, namun, berbeda dengan rekan sejawatnya, penampilannya tidak ternoda oleh kasus-kasus yang memerlukan tinjauan ulang video.