Simone Gervasio

Corriere dello Sport – Massa mendapat nilai tertinggi dalam laga Como vs Roma: mendapat pujian meski Wesley diusir dari lapangan dengan keputusan yang kontroversial

Latar belakang penilaian kinerja wasit.

Kontroversi seputar kinerja wasit tak kunjung mereda pada pekan ke-29 Serie A ini, yang diwarnai sejumlah pertandingan yang menuai protes dan beberapa kesalahan yang dilakukan para wasit. Setelah insiden di laga Inter-Atalanta, pertandingan play-off Liga Champions antara Como dan Roma juga diwarnai oleh beberapa insiden yang kontroversial dan beberapa kesalahan yang jelas. Namun, seperti halnya wasit di San Siro – Manganiello – wasit di Sinigaglia – Massa – juga mendapat penilaian sempurna atas penampilannya.

Hal ini dilaporkan oleh Corriere dello Sport, yang menyebutkan bahwa wasit asal Imperia tersebut diberi nilai 8,70, nilai tertinggi yang mungkin. Meskipun dikritik karena kartumerah yang tergesa-gesa dan, menurut banyak pengamat, tidak adil terhadap Wesley, Massa justru meyakinkan atasannya yang, sebaliknya, memuji kinerjanya, menyamakannya dengan kinerja Guida dalam memimpin pertandingan Lazio-Milan.

  • PENILAIAN TERHADAP MASSA

    Terlepas dari kontroversi dan keluhan Gasperini, Pengawas Wasit dilaporkan telah memberikan nilai 8,70 kepada Massa, wasit yang memimpin pertandingan Como melawanRoma—nilai tertinggi yang mungkin diberikan berdasarkan tabel penilaian yang digunakan oleh pihak yang bertugas mengevaluasi wasit. Nilai tersebut, yang dilaporkan oleh Corsport, membuat banyak orang mengernyitkan dahi dan muncul setelah nilai 8,50 yang diberikan kepada Manganiello oleh salah satu asisten Rocchi dan penanggung jawab VAR, Gervasoni. Jika wasit dari Pinerolo, singkatnya, lolos dengan nilai yang setara dengan 7 di sekolah, wasit dari Imperia bahkan membawa pulang nilai 8 yang seharusnya menjadi 8,60 setelah intervensi Komisi yang akan menghukumnya dengan pengurangan 0,10 poin atas insiden pengusiran Wesley.

    Corriere dello Sport juga mengutip beberapa penilaian tentang penampilan wasit yang “memimpin pertandingan dengan sangat baik”, memberikan “penampilan tingkat tinggi”. Menurut para ahli, “Massa telah memimpin dengan baik sebuah pertandingan yang sulit karena konteksnya dan/atau insiden-insiden yang dievaluasi dengan tepat dan diselesaikan dengan brilian. Ia menunjukkan kepribadian yang kuat - Pengelolaan teknis dan disiplin yang LUAR BIASA... kesalahan kecil yang tidak signifikan dalam penampilan wasit yang berkualitas. Dia menunjukkan bakat wasit, kredibel, dan menguasai situasi. Dia menyelesaikan sebagian besar situasi rumit dengan baik atau melakukan pencegahan terhadap situasi tersebut atau memimpin dalam konteks yang sulit”. 

    Sebuah penilaian sempurna seperti yang diberikan kepada Guida dalam pertandingan Lazio-Milan. Wasit asal Campania ini juga mendapat nilai 8,70, namun, berbeda dengan rekan sejawatnya, penampilannya tidak ternoda oleh kasus-kasus yang memerlukan tinjauan ulang video.

  • APA YANG MENJADI PERMASALAHAN BAGI MASSA

    Yang paling membuat Roma geram adalah kartu kuning kedua yang diberikan kepada Wesley di awal babak kedua. Setelah sebelumnya sudah mendapat kartu kuning, pemain Brasil itu diusir dari lapangan karena pelanggaran terhadap Diao yang sebenarnya tampaknya tidak dilakukannya. Justru Rensch-lah yang membuat penyerang asal Lariani itu kehilangan keseimbangan, namun intervensi tersebut diabaikan oleh Massa.

    Ada juga keraguan terkait penanganan kartu kuning lainnya, yaitu yang tidak diberikan kepada Diego Carlos. Mantan pemain Sevilla itu mendapat kartu kuning di babak kedua karena pelanggaran terhadap Vaz, namun di babak pertama, pada awal pertandingan, ia lolos dari hukuman atas pelanggaran yang berujung pada penalti yang kemudian dieksekusi oleh Malen.

