Corriere dello Sport – Massa mendapat nilai tertinggi dalam laga Como vs Roma: mendapat pujian meski Wesley diusir dari lapangan dengan keputusan yang kontroversial

Kontroversi seputar kinerja wasit tak kunjung mereda pada pekan ke-29 Serie A ini, yang diwarnai sejumlah pertandingan yang menuai protes dan beberapa kesalahan yang dilakukan para wasit. Setelah insiden di laga Inter-Atalanta, pertandingan play-off Liga Champions antara Como dan Roma juga diwarnai oleh beberapa insiden yang kontroversial dan beberapa kesalahan yang jelas. Namun, seperti halnya wasit di San Siro – Manganiello – wasit di Sinigaglia – Massa – juga mendapat penilaian sempurna atas penampilannya.
Hal ini dilaporkan oleh Corriere dello Sport, yang menyebutkan bahwa wasit asal Imperia tersebut diberi nilai 8,70, nilai tertinggi yang mungkin. Meskipun dikritik karena kartumerah yang tergesa-gesa dan, menurut banyak pengamat, tidak adil terhadap Wesley, Massa justru meyakinkan atasannya yang, sebaliknya, memuji kinerjanya, menyamakannya dengan kinerja Guida dalam memimpin pertandingan Lazio-Milan.