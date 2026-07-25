Kembali ke pelatih Italia-Brasil itu, yang di Juventus terikat sejak 2024 hingga Juni 2027 dengan kesepakatan senilai 5 juta euro bersih per musim, penolakannya terhadap tawaran untuk kursi pelatih tim nasional lahir dari keinginan untuk secepat mungkin kembali menghadapi tantangan baru dengan memimpin sebuah klub. Pada bulan-bulan setelah perpisahan yang penuh gejolak dengan Juventus, mantan pelatih PSG (tim muda), Genoa, Spezia, dan Bologna itu tetap menunggu panggilan yang tepat dan menolak beberapa tawaran baik dari Italia maupun terutama dari luar negeri, khususnya untuk masuk di tengah jalan. Di usia 43 tahun, Thiago Motta tampaknya masih belum merasa siap untuk menerima jabatan penting sebagai pelatih tim nasional dan situasi rumit sepak bola Italia tidak menjadi dorongan yang cukup besar baginya untuk menerima proposal dari Maldini dan Leonardo.