Italia memulai lagi dari Andrea Pirlo setelah selama sepekan memupuk mimpi membawa Pep Guardiola ke Coverciano dan menyerahkan sepenuhnya kepadanya rencana pembangunan kembali tim nasional Italia. Penunjukan yang sudah memicu perdebatan serta menimbulkan berbagai polemik dan pendapat yang berseberangan itu, menurut rekonstruksi Il Corriere dello Sport, datang setelah serangkaian penolakan dari nama-nama besar. Selain penolakan dari pelatih asal Catalunya itu dan penolakan Carlo Ancelotti yang sudah diketahui, yang memilih menghormati kontraknya hingga 2030 dengan Federasi Sepak Bola Brasil, ada satu nama lain yang juga perlu dicatat dalam daftar tersebut.
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Corriere dello Sport - Italia, pilihan pelatih kepala jatuh kepada Andrea Pirlo setelah serangkaian penolakan: setelah Guardiola dan Ancelotti, Thiago Motta juga mengatakan tidak. Latar belakang soal Baldini
Penolakan Thiago Motta
Menurut Il Corriere dello Sport, direktur teknik baru Timnas Italia, Paolo Maldini, dan tangan kanannya, Leonardo, memang telah mencoba meyakinkan Thiago Motta, yang menganggur sejak pemecatannya oleh Juventus pada Maret 2025, untuk duduk di kursi pelatih tim nasional. Profil pelatih yang sejalan dengan yang dikejar oleh dua mantan petinggi Milan tersebut dan juga dengan Andrea Pirlo, yang antara akhir pekan ini dan awal pekan depan seharusnya menyelesaikan urusan-urusan terakhir dengan United FC (klub Qatar yang mengikatnya dengan kontrak hingga 30 Juni 2027) dan menandatangani kontrak hingga 2030 yang akan mengikatnya dengan proyek baru Timnas Italia.
Alasan di balik "tidak"-nya Motta
Kembali ke pelatih Italia-Brasil itu, yang di Juventus terikat sejak 2024 hingga Juni 2027 dengan kesepakatan senilai 5 juta euro bersih per musim, penolakannya terhadap tawaran untuk kursi pelatih tim nasional lahir dari keinginan untuk secepat mungkin kembali menghadapi tantangan baru dengan memimpin sebuah klub. Pada bulan-bulan setelah perpisahan yang penuh gejolak dengan Juventus, mantan pelatih PSG (tim muda), Genoa, Spezia, dan Bologna itu tetap menunggu panggilan yang tepat dan menolak beberapa tawaran baik dari Italia maupun terutama dari luar negeri, khususnya untuk masuk di tengah jalan. Di usia 43 tahun, Thiago Motta tampaknya masih belum merasa siap untuk menerima jabatan penting sebagai pelatih tim nasional dan situasi rumit sepak bola Italia tidak menjadi dorongan yang cukup besar baginya untuk menerima proposal dari Maldini dan Leonardo.
Veto untuk Baldini
Latar belakang lain yang juga muncul dari halaman Il Corriere dello Sportadalah yang berkaitan dengan kemungkinan pencalonan Silvio Baldini untuk menangani Italia, pelatih Under 21 saat ini dan pelatih interim pada Juni lalu dalam dua laga uji coba melawan Yunani dan Luksemburg. Namanya disebut sangat ditentang oleh Lega Serie A, yang disebut tidak memaafkan pernyataan publik terbarunya ketika ia menyebut para presiden klub sebagai “lestofanti” yang terbelenggu kepentingan dan agen. Dengan demikian, setelah gagasan untuk mempercayakan tim kepada pelatih federasi juga kandas, Maldini dan Leonardo memutuskan untuk mempercepat langkah untuk Pirlo.
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