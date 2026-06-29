Pasar transfer Inter, juara Italia, justru dimulai secara tak terduga dengan sangat sepi. Setelah mengikat kontrak pelatih Cristian Chivu hingga Juni 2028, klub Nerazzurri ini harus menghadapi kebuntuan di berbagai bidang, yang sebagian disebabkan oleh batasan ketat pada anggaran belanja yang ditetapkan oleh dana investasi Oaktree dan sebagian lagi oleh kesulitan yang muncul terkait beberapa penjualan pemain (Bastoni, Frattesi, serta Pavard dan Asllani yang kembali dari masa peminjaman masing-masing) yang seharusnya dapat menambah dana yang tersedia bagi Beppe Marotta dan Piero Ausilio. Setelah peluang untuk mendatangkan Marco Palestra dan Nico Paz pupus, serta proses negosiasi untuk Solet dan Curtis Jones mengalami perlambatan, kini muncul nama baru di cakrawala Nerazzurri.
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Corriere dello Sport - Inter, kebuntuan dengan Liverpool terkait Curtis Jones membuka peluang bagi Pisilli: berapa nilainya di bursa transfer, posisi Roma
ALTERNATIF UNTUK CURTIS JONES
Menurut laporan Il Corriere dello Sport, mengingat tawaran yang sangat besar dari Liverpool untuk gelandang kelahiran 2001 tersebut—senilai sekitar 40 juta euro, ditambah dengan kabar-kabar dalam beberapa hari terakhir yang mengaitkannya dengan Arsenal dan Nottingham Forest, serta mengingat kontraknya akan berakhir dalam satu tahun lagi, Inter, yang hingga saat ini belum menawar lebih dari 20 juta ditambah bonus, dilaporkan telah mempertimbangkan opsi alternatif, yaitu pemain Roma Niccolò Pisilli. Pemain muda (lahir tahun 2004), berkebangsaan Italia, dan sudah masuk dalam skuad Tim Nasional, serta dengan gaji yang jauh lebih terjangkau dibandingkan tuntutan yang diajukan oleh Curtis Jones untuk meninggalkan Liga Premier – saat ini ia menerima 2,5 juta euro bersih – dianggap oleh para petinggi di Viale della Liberazione sebagai profil ideal untuk memenuhi baik kebutuhan teknis Chivu maupun tuntutan finansial yang diajukan oleh pemilik Nerazzurri. Pihak manajemen tidak memberlakukan batasan khusus untuk transaksi hingga 25 juta euro, berbeda dengan transaksi dengan nilai lebih tinggi yang memerlukan persetujuan dari pihak dana investasi Amerika.
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TERKAIT DENGAN ROMA
Niccolò Pisilli baru saja menyelesaikan musim di mana ia menunjukkan perkembangan yang signifikan di bawah asuhan Gian Piero Gasperini (total 34 penampilan, 4 gol, dan 4 assist), terutama pada paruh kedua musim ini. Ia merupakan produk akademi muda Giallorossi dan merasa sangat terikat dengan kota Roma serta klub Roma. Kontraknya akan berakhir pada Juni 2029 dan keinginannya adalah tetap bertahan untuk berlaga di Liga Champions bersama tim kota kelahirannya.
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BERAPA BANYAK YANG DIBUTUHKAN UNTUK PISILLI
Menurut Il Corriere dello Sport, satu-satunya hal yang masih menjadi tanda tanya adalah kebutuhan atau kemauan klub ibu kota tersebut untuk melepas salah satu pemain andalannya guna memenuhi persyaratan yang diajukan UEFA terkait Fair Play Keuangan. Dalam beberapa pekan terakhir, berulang kali beredar rumor mengenai nama-nama seperti Mate Svilar, Evan N'dicka, Manu Koné, dan Matias Soulé, namun hingga saat ini belum ada tawaran yang dianggap memadai atau layak diperhatikan, dan keluarga Friedkin bertekad untuk tidak tergoda dan menjual pemain-pemain terbaik mereka dengan harga murah. Meskipun telah menyatakan kesediaannya untuk tidak mencapai batas kritis 60 juta euro dari keuntungan penjualan pemain hingga 30 Juni dan bersedia menghadapi sanksi baru yang mungkin dikenakan, Roma mungkin akan mempertimbangkan penjualan Pisilli ke Inter jika dari Milan datang tawaran sebesar 25 juta euro ditambah bonus, sehingga mencapai dan kemungkinan melampaui batas 30 juta euro.