Corriere dello Sport - Inter, kebuntuan dengan Liverpool terkait Curtis Jones membuka peluang bagi Pisilli: berapa nilainya di bursa transfer, posisi Roma

Menurut laporan Il Corriere dello Sport, mengingat tawaran yang sangat besar dari Liverpool untuk gelandang kelahiran 2001 tersebut—senilai sekitar 40 juta euro, ditambah dengan kabar-kabar dalam beberapa hari terakhir yang mengaitkannya dengan Arsenal dan Nottingham Forest, serta mengingat kontraknya akan berakhir dalam satu tahun lagi, Inter, yang hingga saat ini belum menawar lebih dari 20 juta ditambah bonus, dilaporkan telah mempertimbangkan opsi alternatif, yaitu pemain Roma Niccolò Pisilli. Pemain muda (lahir tahun 2004), berkebangsaan Italia, dan sudah masuk dalam skuad Tim Nasional, serta dengan gaji yang jauh lebih terjangkau dibandingkan tuntutan yang diajukan oleh Curtis Jones untuk meninggalkan Liga Premier – saat ini ia menerima 2,5 juta euro bersih – dianggap oleh para petinggi di Viale della Liberazione sebagai profil ideal untuk memenuhi baik kebutuhan teknis Chivu maupun tuntutan finansial yang diajukan oleh pemilik Nerazzurri. Pihak manajemen tidak memberlakukan batasan khusus untuk transaksi hingga 25 juta euro, berbeda dengan transaksi dengan nilai lebih tinggi yang memerlukan persetujuan dari pihak dana investasi Amerika.





DI SISI KANAN, PERSAINGAN MENGENAI KHALAILI DENGAN NAPOLI SEMAKIN PANAS