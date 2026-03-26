Kepergian Momo Salah dari Liverpool tak terhindarkan memunculkan berbagai pertanyaan mengenai masa depan bintang Mesir tersebut, yang masih memiliki karier yang cukup menjanjikan di depannya. Ke mana ia bisa pergi? Secara umum, opsi yang paling konkret mengarah ke Barat, ke Amerika Serikat, dan ke Timur, ke Arab Saudi, dan opsi terakhir inilah yang saat ini tampaknya semakin menguat.

Corriere dello Sport menjelaskan bahwa klub-klub yang paling aktif menjelang bursa transfer musim panas adalah Al-Hilal yang dilatih Simone Inzaghi, Al Qadsiah yang diperkuat striker Mateo Retegui, dan Al-Ittihad yang dipimpin mantan pelatih Milan, Sergio Conceiçao. Klub terakhir ini dikabarkan sangat serius dan telah menyiapkan kontrak dua tahun senilai 100 juta euro. Namun, jika Salah benar-benar datang, hal itu akan memaksa Inter melepas salah satu pemainnya: Moussa Diaby kembali menjadi incaran Inter, nama yang juga dikaitkan pada bursa transfer musim dingin lalu.