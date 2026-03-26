Diaby Inter Grafica

Corriere dello Sport - Al-Ittihad soal Salah: Apakah pemain Mesir di Arab Saudi ini akan mendorong Diaby ke Inter pada musim panas nanti? Skenarionya

Kepergian Momo Salah dari Liverpool tak terhindarkan memunculkan berbagai pertanyaan mengenai masa depan bintang Mesir tersebut, yang masih memiliki karier yang cukup menjanjikan di depannya. Ke mana ia bisa pergi? Secara umum, opsi yang paling konkret mengarah ke Barat, ke Amerika Serikat, dan ke Timur, ke Arab Saudi, dan opsi terakhir inilah yang saat ini tampaknya semakin menguat.

Corriere dello Sport menjelaskan bahwa klub-klub yang paling aktif menjelang bursa transfer musim panas adalah Al-Hilal yang dilatih Simone Inzaghi, Al Qadsiah yang diperkuat striker Mateo Retegui, dan Al-Ittihad yang dipimpin mantan pelatih Milan, Sergio Conceiçao. Klub terakhir ini dikabarkan sangat serius dan telah menyiapkan kontrak dua tahun senilai 100 juta euro. Namun, jika Salah benar-benar datang, hal itu akan memaksa Inter melepas salah satu pemainnya: Moussa Diaby kembali menjadi incaran Inter, nama yang juga dikaitkan pada bursa transfer musim dingin lalu.

  • KEBUTUHAN UNTUK BERUBAH

    Pada bulan Januari, rencananya adalah menambahkan variasi baru di lini serang. Dan pemain asal Prancis itu menyambut baik tawaran dari Inter. Singkatnya, kesepakatan telah tercapai, namun hal itu menemui penolakan dari Al-Ittihad terkait proposal peminjaman dengan opsi pembelian. Tujuannya adalah memiliki pemain yang memberikan unsur ketidakpastian, yang memungkinkan perubahan formasi lini serang ke formasi 3-4-2-1 yang terkenal namun gagal diterapkan pada musim panas lalu, dan yang, dengan keunggulan skor di akhir pertandingan, memungkinkan tim untuk melakukan serangan balik yang mematikan.  

  • FORMULA YANG MUNGKIN

    Pada tahun 2024, Al-Ittihad telah mengucurkan dana sebesar 60 juta euro untuk mendatangkan Diaby dari Aston Villa: kesepakatan masih harus dicapai, namun kedatangan Salah kelak dapat sangat memperlancar proses kepindahan dari Saudi Pro League kembali ke Eropa, sesuai dengan keinginan yang diungkapkan oleh pemain Prancis kelahiran 1999 tersebut. Bagaimana rencana pendekatan? Upaya pertama kemungkinan masih berupa peminjaman, mungkin dengan menyertakan beberapa syarat yang mewajibkan pembelian permanen. Kemudian - demikian kesimpulan Corriere dello Sport - penyerang Prancis tersebut juga harus memberikan kontribusinya, dengan mendesak kepindahannya dengan lebih gigih daripada yang dilakukannya pada Januari lalu.

