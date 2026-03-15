Corriere della Sera: "Pimpinan AIA setuju dengan Inter terkait penalti yang tidak diberikan saat melawan Atalanta"
PENERIMAAN PARA PEMIMPIN AIA"Di tribun, Gervasoni dan De Marco dell’Aia (sebagai petinggi) memberi isyarat bahwa setidaknya soal penalti, Inter memang benar. Hal serupa juga terjadi tahun lalu, setelah kekalahan di San Siro melawan Roma, akibat pelanggaran yang tak terdeteksi oleh Ndicka terhadap Bisseck. Hantu-hantu itu tak pernah datang sendirian," demikian kutipan yang dimaksud dalam Corriere della Sera.
KOMENTAR MARELLI DI DAZN
"Frattesi bergerak lebih dulu, Scalvini terlambat dan menyentuh kaki Frattesi, tapi jika melihat tayangannya, kontak tersebut benar-benar sangat ringan," komentar pakar wasit Luca Marelli kepada DAZN. "Dalam kontak antara Frattesi dan Scalvini, Frattesi bergerak lebih dulu dari pemain Atalanta itu dan terjadi kontak di antara kaki mereka. Ini bukan tendangan yang sesungguhnya, ini soal sensitivitas dan subjektivitas. Dalam kontak ini, saya tidak melihat kontak yang layak mendapat tendangan penalti, tidak ada tendangan penalti yang sesungguhnya. Manganiello tidak melihat apa-apa, insiden-insiden ini tidak terlihat, sulit untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Ini adalah insiden yang subjektif dan terbuka untuk interpretasi, di mana semua pendapat sah. Begitulah keputusan VAR. Menurut saya, tepat untuk membiarkan keputusan wasit di lapangan.”
INTER MENGHINDARI PERHATIAN MEDIA
Seperti dilaporkan oleh koresponden DAZN yang berada di dalam stadion di Milan, pihak klub yang berkantor di Viale della Liberazione semula dijadwalkan untuk tampil di depan kamera guna wawancara pasca-pertandingan seperti biasa, namun berbagai kontroversi yang timbul dari pertandingan melawan Atalanta membuat para petinggi Inter Milan merenung selama sekitar satu jam, hingga akhirnya mereka memutuskan untuk tidak mengirimkan perwakilan klub untuk berbicara baik di DAZN maupun dalam konferensi pers.
Pertemuan Puncak Chivu-Pimpinan
Kabar terbaru kemudian datang dari rekan-rekan di La Gazzetta dello Sport: Chivu, setelah pertandingan usai, mengunci diri di ruang ganti bersama seluruh jajaran manajemen Inter. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Presiden Giuseppe Marotta, Direktur Olahraga Piero Ausilio, wakilnya Baccin, dan Manajer Klub Ferri.