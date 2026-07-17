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Gianluca Rocchi desktopGetty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Corriere della Sera - Percakapan Rocchi yang disadap: "Saya lebih memilih menempatkan seseorang yang tidak terlibat skandal di Inter"

Serie A
Inter

Rekaman percakapan dalam penyelidikan kasus wasit yang berakhir dengan penghentian perkara dari segi pidana

«Karena orang-orang Inter ini benar-benar bikin kita kesal banget, aku jadi berpikir... Bagaimana kalau kita balikkan saja, dan untuk pertandingan Inter melawan Verona kita tunjuk Piccinini alih-alih Sozza?».


Dilansir dari Corriere.it, ini adalah salah satu cuplikan dari rekaman percakapan pada 29 April 2025, yang dilaporkan oleh Corriere della Sera, yang melibatkan penunjuk wasit saat itu, Gianluca Rocchi. Dari percakapan tersebut terungkap ketidakpuasan pihak Inter terkait kemungkinan penunjukan Simone Sozza. Pinzani melaporkan kepada Rocchi: “Schenone menelepon saya,” sambil menambahkan: “Schenone berkata kepada saya: ‘Dengar, saya tahu Marotta sedang membicarakan hal ini dengan Viglione.’” Rocchi menjawab: “Saya tahu, Inter benar-benar menyebalkan soal ini,” lalu: “Ya, mereka menelepon saya, mereka benar-benar menyebalkan, saya katakan pada Anda.”


  • Namun, panggilan telepon yang disebutkan oleh Rocchi ternyata tidak terekam. Pada hari yang sama, saat berbicara dengan Dino Tommasi, penunjuk wasit tersebut menjelaskan bahwa ia telah mengubah penunjukan karena «Inter masih sangat menyebalkan, dan saya lebih memilih menempatkan seseorang yang tidak bermasalah dengan Inter», yang memicu tanggapan rekan kerjanya: «Sungguh tidak masuk akal bahwa Sozza tidak bisa lagi memimpin pertandingan Inter».


    Rekaman penyadapan tersebut akhirnya juga mencatat percakapan pada 20 April 2026 dengan Maurizio Mariani, menjelang pertandingan Torino-Inter, di mana Rocchi menyatakan: “Situasinya memungkinkan untuk melakukannya: kamu baik-baik saja, mereka juga baik-baik saja, jadi tidak ada masalah sama sekali! Lihat, aku juga akan menonton Coppa Italia, tapi intinya, menurutku tidak ada masalah sama sekali!”, demikian dilansir Corriere.it.



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