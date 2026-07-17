Corriere della Sera - Percakapan Rocchi yang disadap: "Saya lebih memilih menempatkan seseorang yang tidak terlibat skandal di Inter"

«Karena orang-orang Inter ini benar-benar bikin kita kesal banget, aku jadi berpikir... Bagaimana kalau kita balikkan saja, dan untuk pertandingan Inter melawan Verona kita tunjuk Piccinini alih-alih Sozza?».





Dilansir dari Corriere.it, ini adalah salah satu cuplikan dari rekaman percakapan pada 29 April 2025, yang dilaporkan oleh Corriere della Sera, yang melibatkan penunjuk wasit saat itu, Gianluca Rocchi. Dari percakapan tersebut terungkap ketidakpuasan pihak Inter terkait kemungkinan penunjukan Simone Sozza. Pinzani melaporkan kepada Rocchi: “Schenone menelepon saya,” sambil menambahkan: “Schenone berkata kepada saya: ‘Dengar, saya tahu Marotta sedang membicarakan hal ini dengan Viglione.’” Rocchi menjawab: “Saya tahu, Inter benar-benar menyebalkan soal ini,” lalu: “Ya, mereka menelepon saya, mereka benar-benar menyebalkan, saya katakan pada Anda.”



