Corriere della Sera - Kasus tim nasional, polemik juga meledak soal anak-anak Pirlo dan Maldini: hubungan Nicolò dan Christian dengan agen-agen pemain, preseden Lippi

Menurut penelusuran Il Corriere della Sera, gelombang baru protes bisa pecah jika Pirlo benar-benar ditunjuk, yang hari ini akan memimpin United FC miliknya dalam laga uji coba di Austria melawan Salzburg namun masih menunggu kontak baru dari FIGC untuk meresmikan kesepakatan hingga 2030 senilai €1,5 juta per musim, terkait posisi yang ditempati di dua agen pemain berbeda oleh Nicolò Pirlo dan Christian Maldini, putra sulung Andrea Pirlo dan Paolo Maldini. Yang pertama menangani perantara dan pemanduan bakat untuk You First, yang di antara kliennya juga memiliki pelatih tim nasional juara dunia bersama Spanyol, Luis de la Fuente, sementara yang kedua bekerja sama dengan GR Sports milik Giuseppe Riso, agen antara lain dari putra Maldini yang lain, Daniel.