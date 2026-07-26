Ini adalah jam-jam penuh kegelisahan dan kekhawatiran besar yang sedang dialami presiden baru Federasi Sepak Bola Italia, Giovanni Malagò. Seolah polemik politik yang dipicu kontrak sponsor dengan agen taruhan Rusia Fonbet dan perjalanan ke Moskow dari calon pelatih baru Timnas Italia Andrea Pirlo belum cukup, orang nomor satu di Via Allegri itu juga dihantam persoalan yang berkaitan dengan anak-anak pelatih asal Brescia tersebut dan direktur teknik Paolo Maldini.
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Corriere della Sera - Kasus tim nasional, polemik juga meledak soal anak-anak Pirlo dan Maldini: hubungan Nicolò dan Christian dengan agen-agen pemain, preseden Lippi
FAKTA-FAKTA
Menurut penelusuran Il Corriere della Sera, gelombang baru protes bisa pecah jika Pirlo benar-benar ditunjuk, yang hari ini akan memimpin United FC miliknya dalam laga uji coba di Austria melawan Salzburg namun masih menunggu kontak baru dari FIGC untuk meresmikan kesepakatan hingga 2030 senilai €1,5 juta per musim, terkait posisi yang ditempati di dua agen pemain berbeda oleh Nicolò Pirlo dan Christian Maldini, putra sulung Andrea Pirlo dan Paolo Maldini. Yang pertama menangani perantara dan pemanduan bakat untuk You First, yang di antara kliennya juga memiliki pelatih tim nasional juara dunia bersama Spanyol, Luis de la Fuente, sementara yang kedua bekerja sama dengan GR Sports milik Giuseppe Riso, agen antara lain dari putra Maldini yang lain, Daniel.
Preseden Lippi
Persoalan kepatutan yang dalam beberapa jam terakhir sudah diangkat para pengkritik mengingatkan pada kasus yang sangat mirip, yang terjadi pada musim panas 2016, ketika mantan presiden FIGC Carlo Tavecchio memikirkan Marcello Lippi sebagai direktur teknik tim nasional Italia untuk mendampingi kerja pelatih kepala Gian Piero Ventura. Gagasan yang kandas setelah potensi konflik kepentingan disorot, mengingat putra mantan pelatih juara dunia 2006 itu, Davide, berkarier sebagai agen yang mapan, hingga berujung pada langkah mundur. Dilema yang sama masing-masing bisa muncul untuk Andrea Pirlo dan Paolo Maldini, meski secara formal baik Nicolò maupun Christian saat ini tidak terdaftar dalam daftar agen.
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