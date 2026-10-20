Krisis Juventus tak terelakkan kembali membuka perdebatan soal masa depan kursi pelatih. Luciano Spalletti, pelatih keenam Juventus dalam delapan tahun terakhir, menghadapi situasi yang semakin pelik, mulai dari hasil mengecewakan, ketegangan di ruang ganti, hingga keraguan terhadap kekompakan tim. Untuk saat ini, klub masih menaruh kepercayaan kepada sang pelatih, tetapi nasib mereka musim ini bisa bergantung pada penampilan dalam beberapa laga mendatang.





Seperti dilaporkan Corriere della Sera, klub disebut belum menjalin kontak untuk mencari calon pengganti. Prioritasnya tetap mendukung Spalletti, yang harus mengembalikan kekompakan dan meraih hasil untuk menepis keraguan atas masa depannya.





Yang mengkhawatirkan bukan hanya posisi di klasemen, melainkan juga suasana di dalam tim. Pernyataan Gleison Bremer, reaksi Francisco Conceição saat diganti, serta cara menangani Andrea Cambiaso menjadi tanda bahwa hubungan antara pelatih dan tim perlu kembali menemukan keseimbangan. Angka-angka juga menjadi beban: 65 poin diraih dari 108 poin yang tersedia, dengan rata-rata 1,81 poin per pertandingan, sedikit lebih tinggi daripada catatan Thiago Motta dan Igor Tudor.



