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Conte Atalanta NapoliGetty Images
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Corriere della Sera: Conte bakal menerima tawaran Juventus meski musim masih berjalan, Pioli membayangi

Juventus
A. Conte
S. Pioli
Transfers
L. Spalletti
Serie A

Juventus menaruh kepercayaan kepada Spalletti, tetapi kepercayaan itu bergantung pada hasil-hasil berikutnya.

Krisis Juventus tak terelakkan kembali membuka perdebatan soal masa depan kursi pelatih. Luciano Spalletti, pelatih keenam Juventus dalam delapan tahun terakhir, menghadapi situasi yang semakin pelik, mulai dari hasil mengecewakan, ketegangan di ruang ganti, hingga keraguan terhadap kekompakan tim. Untuk saat ini, klub masih menaruh kepercayaan kepada sang pelatih, tetapi nasib mereka musim ini bisa bergantung pada penampilan dalam beberapa laga mendatang.


Seperti dilaporkan Corriere della Sera, klub disebut belum menjalin kontak untuk mencari calon pengganti. Prioritasnya tetap mendukung Spalletti, yang harus mengembalikan kekompakan dan meraih hasil untuk menepis keraguan atas masa depannya.


Yang mengkhawatirkan bukan hanya posisi di klasemen, melainkan juga suasana di dalam tim. Pernyataan Gleison Bremer, reaksi Francisco Conceição saat diganti, serta cara menangani Andrea Cambiaso menjadi tanda bahwa hubungan antara pelatih dan tim perlu kembali menemukan keseimbangan. Angka-angka juga menjadi beban: 65 poin diraih dari 108 poin yang tersedia, dengan rata-rata 1,81 poin per pertandingan, sedikit lebih tinggi daripada catatan Thiago Motta dan Igor Tudor.


  • Conte bahkan saat musim masih berjalan, Pioli tetap di latar belakang

    Dalam situasi inilah sejumlah alternatif kembali menjadi perbincangan. Stefano Pioli menjadi salah satu opsi, sementara Antonio Conte merupakan sosok yang paling diidamkan suporter Juventus. Nama Conte terus memunculkan harapan, terutama setelah laporan Corriere della Sera yang menyebut bahwa menurut orang-orang yang mengenalnya, Conte bersedia kembali ke Juventus bahkan saat musim masih berlangsung.


    Untuk saat ini, itu masih sebatas kemungkinan, bukan negosiasi yang telah dikonfirmasi. Manajemen tampaknya berniat melanjutkan kerja sama dengan Spalletti, tetapi tekanan meningkat dan ruang untuk melakukan kesalahan semakin sempit. Pioli tetap menjadi alternatif, sementara kembalinya Conte masih menjadi kemungkinan yang paling membangkitkan antusiasme suporter.


    Karena itu, pertanyaannya tak terelakkan: mampukah Juventus kembali bersatu di bawah Spalletti, atau mereka harus kembali mencari pelatih di bursa? Beberapa pertandingan berikutnya bisa menjadi penentu apakah kepercayaan klub akan berujung pada keputusan nyata untuk mempertahankannya, atau justru mulai membuka jalan bagi perubahan arah.



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