Krisis Juventus mau tak mau kembali memicu perdebatan soal masa depan kursi pelatih. Luciano Spalletti, pelatih keenam Juventus dalam delapan tahun terakhir, kini menghadapi situasi yang semakin sulit di tengah hasil yang mengecewakan, ketegangan di ruang ganti, dan keraguan terhadap kekompakan tim. Untuk saat ini, klub tetap menaruh kepercayaan kepada sang pelatih, tetapi nasib musim ini bisa bergantung pada penampilan dalam laga-laga berikutnya.





Seperti dilaporkan Corriere della Sera, klub kabarnya belum menjalin kontak untuk mencari calon pengganti. Prioritas klub tetap mendukung Spalletti, yang harus mengembalikan kekompakan tim dan meraih hasil positif untuk menepis keraguan soal masa depannya.





Yang mengkhawatirkan bukan hanya posisi di klasemen, melainkan juga suasana di dalam tim. Pernyataan Gleison Bremer, reaksi Francisco Conceição saat diganti, dan cara Spalletti menangani Andrea Cambiaso menjadi tanda bahwa hubungan antara pelatih dan tim perlu kembali menemukan keseimbangan. Angka-angka juga menjadi beban: 65 poin diraih dari 108 poin yang tersedia, dengan rata-rata 1,81 poin per pertandingan, sedikit lebih tinggi daripada catatan Thiago Motta dan Igor Tudor.



