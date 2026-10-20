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Tottenham Hotspur v AC Milan: Round of 16 Second Leg - UEFA Champions LeagueGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Corriere della Sera: Conte akan menerima tawaran Juventus saat musim masih berjalan, Pioli tetap membayangi

Juventus
A. Conte
S. Pioli
L. Spalletti
Transfers
Serie A

Juventus menaruh kepercayaan kepada Spalletti, tetapi kepercayaan itu bergantung pada hasil pertandingan mendatang.

Krisis Juventus mau tak mau kembali memicu perdebatan soal masa depan kursi pelatih. Luciano Spalletti, pelatih keenam Juventus dalam delapan tahun terakhir, kini menghadapi situasi yang semakin sulit di tengah hasil yang mengecewakan, ketegangan di ruang ganti, dan keraguan terhadap kekompakan tim. Untuk saat ini, klub tetap menaruh kepercayaan kepada sang pelatih, tetapi nasib musim ini bisa bergantung pada penampilan dalam laga-laga berikutnya.


Seperti dilaporkan Corriere della Sera, klub kabarnya belum menjalin kontak untuk mencari calon pengganti. Prioritas klub tetap mendukung Spalletti, yang harus mengembalikan kekompakan tim dan meraih hasil positif untuk menepis keraguan soal masa depannya.


Yang mengkhawatirkan bukan hanya posisi di klasemen, melainkan juga suasana di dalam tim. Pernyataan Gleison Bremer, reaksi Francisco Conceição saat diganti, dan cara Spalletti menangani Andrea Cambiaso menjadi tanda bahwa hubungan antara pelatih dan tim perlu kembali menemukan keseimbangan. Angka-angka juga menjadi beban: 65 poin diraih dari 108 poin yang tersedia, dengan rata-rata 1,81 poin per pertandingan, sedikit lebih tinggi daripada catatan Thiago Motta dan Igor Tudor.


  • Conte bahkan saat musim masih berjalan, Pioli di latar belakang

    Dalam situasi inilah, opsi-opsi alternatif kembali menjadi perbincangan. Stefano Pioli masih menjadi opsi, sementara Antonio Conte adalah impian besar para pendukung Juventus. Nama Conte terus membangkitkan harapan, terutama setelah munculnya informasi yang dilaporkan Corriere della Sera. Menurut orang-orang yang mengenalnya, Conte bersedia kembali ke Juventus bahkan saat musim masih berjalan.


    Untuk saat ini, itu baru sebatas kemungkinan, bukan negosiasi yang telah dikonfirmasi. Manajemen tampaknya berniat melanjutkan kerja sama dengan Spalletti, tetapi tekanan kian besar dan ruang untuk melakukan kesalahan makin sempit. Pioli tetap menjadi alternatif yang mungkin, sementara kembalinya Conte masih menjadi kemungkinan yang paling membangkitkan antusiasme para pendukung.


    Karena itu, pertanyaannya tak terelakkan: mampukah Juventus kembali bersatu di bawah Spalletti, atau mereka harus kembali mencari pelatih baru? Beberapa pertandingan berikutnya bisa menjadi penentu untuk mengetahui apakah kepercayaan klub akan berujung pada keputusan nyata untuk mempertahankan Spalletti, atau justru perubahan arah baru mulai terbentuk.



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