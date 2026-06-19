Coret Casemiro, libatkan Endrick, dan perubahan-perubahan yang harus dilakukan Carlo Ancelotti terkait tim Brasil untuk menghindari malu setelah penampilan mengecewakan di laga pembuka Piala Dunia

Inilah definisi kamus dari awal pertandingan yang mengecewakan bagi salah satu raksasa sepak bola internasional, dan mereka harus berterima kasih kepada Vinicius karena hasilnya tidak menjadi lebih buruk setelah tendangan kerasnya menyamakan kedudukan di babak pertama menyusul gol pembuka cerdik dari Ismael Saibari.

Akan menjadi kekhawatiran serius bahwa momen kecemerlangan individu tersebut tidak menjadi titik tolak menuju hal-hal yang lebih baik, karena Brasil gagal memaksimalkan beberapa peluang emas yang mereka ciptakan setelahnya dan tidak memiliki kendali nyata atas jalannya pertandingan di tengah teriknya cuaca.

Sederhananya, penampilan seperti ini tidak akan ditoleransi oleh bangsa yang penuh harapan, yang telah lama haus akan kesuksesan di panggung Piala Dunia selama lebih dari dua dekade. Jika Neymar dianggap sebagai semacam solusi, Selecao harus menunggunya karena penyerang ikonik tersebut berpotensi absen sepanjang fase grup akibat cedera.

Ancelotti memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memperbaiki keadaan...