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Brazil World Cup changes GFXGOAL
Krishan Davis

Diterjemahkan oleh

Coret Casemiro, libatkan Endrick, dan perubahan-perubahan yang harus dilakukan Carlo Ancelotti terkait tim Brasil untuk menghindari malu setelah penampilan mengecewakan di laga pembuka Piala Dunia

Opinion
Brazil
C. Ancelotti
Casemiro
Endrick
World Cup
FEATURES
Brazil vs Haiti

Ada sesuatu yang terlalu mudah ditebak dari penampilan Brasil dalam laga pembuka Piala Dunia mereka melawan Maroko. Setelah terus-menerus tampil tidak konsisten sejak Carlo Ancelotti ditunjuk setahun lalu, penampilan yang tidak terkoordinasi di New Jersey hanya membuahkan satu poin, karena Selecao terpaksa mengandalkan aksi ajaib dari Vinicius Jr untuk mencetak gol penyama kedudukan. Menatap ke depan, pelatih asal Italia itu memiliki banyak hal yang perlu dipikirkan.

Inilah definisi kamus dari awal pertandingan yang mengecewakan bagi salah satu raksasa sepak bola internasional, dan mereka harus berterima kasih kepada Vinicius karena hasilnya tidak menjadi lebih buruk setelah tendangan kerasnya menyamakan kedudukan di babak pertama menyusul gol pembuka cerdik dari Ismael Saibari.

Akan menjadi kekhawatiran serius bahwa momen kecemerlangan individu tersebut tidak menjadi titik tolak menuju hal-hal yang lebih baik, karena Brasil gagal memaksimalkan beberapa peluang emas yang mereka ciptakan setelahnya dan tidak memiliki kendali nyata atas jalannya pertandingan di tengah teriknya cuaca.

Sederhananya, penampilan seperti ini tidak akan ditoleransi oleh bangsa yang penuh harapan, yang telah lama haus akan kesuksesan di panggung Piala Dunia selama lebih dari dua dekade. Jika Neymar dianggap sebagai semacam solusi, Selecao harus menunggunya karena penyerang ikonik tersebut berpotensi absen sepanjang fase grup akibat cedera.

Ancelotti memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memperbaiki keadaan...

  • Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Cadangkan Casemiro...

    Tanpa bermaksud meniru gaya Jamie Carragher, saat melawan Maroko, Casemiro tampak seperti bayangan dari pemain yang sempat bangkit kembali di Manchester United pada paruh kedua musim 2025-26 di bawah asuhan Michael Carrick. Ini memang belum sampai pada tahap di mana 'kemampuannya bermain sepak bola sudah memudar', tapi sudah mendekati.

    Pemain berusia 34 tahun itu terlihat seusia dirinya saat berjuang keras selama 45 menit di lapangan, kalah dalam enam dari delapan duel darat yang dilakukannya, dan sering kesulitan menutup ruang saat mundur atau mengikuti kecepatan Ayyoub Bouaddi yang dinamis.

    Penampilan Casemiro yang kurang memuaskan itu berujung pada kartu kuning yang diterimanya akibat pelanggaran yang sengaja dilakukan, serta diganti secara paksa pada babak pertama saat Ancelotti mengambil tindakan meskipun memiliki hubungan kerja yang sudah lama terjalin dengan mantan gelandang Real Madrid tersebut.

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    ... dan menggantikannya dengan Ederson

    Ancelotti dan Brasil terkendala oleh—jika kita jujur saja—skuad yang di atas kertas kurang menjanjikan, namun keputusan untuk mengganti seorang gelandang bertahan senior dengan pemain senior lainnya saat jeda babak, alih-alih pemain yang dijadwalkan menggantikan Casemiro di Old Trafford, agak membingungkan.

    Hal ini mencerminkan fakta bahwa Selecao tampaknya terjebak dalam masa transisi antara dua generasi, dengan sedikit opsi yang layak muncul untuk mengambil alih lini tengah. Pelatih asal Italia itu pun memilih Fabinho yang berusia 32 tahun—yang telah berkarier di Arab Saudi selama tiga tahun terakhir—daripada Ederson yang akan bergabung dengan United, dan mantan pemain Liverpool itu pun tampil sama buruknya.

    Ederson dipanggil mendadak setelah bek kanan Wesley mengalami cedera, yang menunjukkan bahwa ia berada di urutan bawah dalam hierarki tim, tetapi jika Ancelotti ingin mengawali era baru, ia harus memberikan kesempatan kepada pemain berusia 26 tahun itu di lini tengah meskipun musimnya bersama Atalanta di level klub kurang mengesankan. Pertandingan Jumat melawan Haiti bisa menjadi platform ideal untuk memulai evolusi tersebut.

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    Perbaiki pertahanannya yang rapuh

    Brasil mungkin memiliki salah satu duet bek tengah paling kokoh di turnamen ini, yakni Gabriel Magalhaes dari Arsenal dan Marquinhos dari Paris Saint-Germain, namun kualitas pertahanan mereka tergerus akibat kurangnya opsi berkualitas di sekitar mereka. Situasi mereka semakin terpuruk akibat cedera yang dialami Wesley dari Roma sebelum turnamen dimulai.

    Secara nominal seorang bek tengah, Roger Ibanez diturunkan sebagai bek kanan saat melawan Maroko dan dibuat kewalahan oleh Bilal El Khannouss dan Noussair Mazraoui. Sama seperti Casemiro, ia mendapat kartu kuning dan ditarik keluar pada babak pertama. Mungkin tidak mengherankan, kemudian dilaporkan bahwa Ancelotti telah mencoba menggunakan Ederson sebagai bek kanan dalam sesi latihan menjelang laga melawan Haiti.

    Douglas Santos cukup solid sebagai bek kiri, namun di usia 32 tahun, ia menjadi salah satu faktor yang menyebabkan rata-rata usia para pemain belakang Brasil di turnamen ini mencapai 31 tahun. Mantan pemain Manchester City, Danilo (34), menggantikan Ibanez, sementara bek kiri mantan Juventus, Alex Sandro, masih masuk dalam skuad di usia 35 tahun. Tim ini sangat membutuhkan darah segar.

  • Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ganti Thiago

    Pemain lain yang tampil sangat buruk dalam laga pembuka Brasil adalah Igor Thiago — penyerang baru yang baru saja menjalani musim luar biasa bersama klubnya, Brentford. Mungkin ini merupakan beban yang terlalu berat dan terlalu cepat bagi pemain yang baru saja melakukan debut internasionalnya pada bulan Maret, dalam pertandingan yang — di atas kertas — merupakan laga tersulit bagi negaranya di fase grup.

    Penyerang tersebut terisolasi saat timnya tampil tidak terkoordinasi secara keseluruhan, dengan aksi ajaib dari Vinicius yang menyelamatkan muka tim saat mereka tertinggal 1-0. Thiago menyia-nyiakan dua peluang emasnya, entah bagaimana gagal menyambung umpan silang terangkat meskipun melompat tanpa pengawalan sama sekali, sebelum melepaskan tendangan kaki kiri yang melesat tepat ke arah kiper setelah menerima umpan dari lemparan ke dalam yang cepat, dan ia ditarik keluar tak lama setelahnya.

    Ada rumor bahwa penampilannya ini akan membuatnya kehilangan tempat di starting XI, dan Ancelotti sebaiknya menjauhkannya dari sorotan. Penyerang tengah tersebut mengakui setelah pertandingan bahwa hal itu mungkin disebabkan oleh 'kegugupan'.

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    Ajak Cunha

    Hal itu berarti kita akan melihat Matheus Cunha kembali masuk dalam starting XI Selecao untuk laga melawan Haiti, dan ia mungkin merasa kecewa karena tidak diturunkan pada laga pembuka turnamen melawan Maroko, mengingat ia memiliki pengalaman yang jauh lebih banyak membela Brasil dibandingkan Thiago.

    Meskipun ia mungkin tidak seproduktif Thiago, Cunha telah menunjukkan pada musim debutnya bersama Manchester United bahwa ia adalah pemain yang tepat untuk momen-momen penting, dengan memberikan kontribusi gol saat melawan Manchester City, Arsenal, Chelsea, dan Liverpool. Kemampuannya sebagai false nine yang lincah atau penyerang kedua juga dapat memaksimalkan potensi rekan-rekan setimnya, karena ia sering turun ke lini belakang untuk menciptakan peluang bagi rekan-rekannya.

    Umpan terobosan panjangnya dari dalam setengah lapangan sendiri itulah yang menciptakan peluang terbaik Brasil di babak kedua setelah ia masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-60, namun penyelesaian akhir Raphinha mengecewakan setelah Vinicius berlari mengejar umpan tersebut dan mengopernya kembali kepada pemain Barcelona itu.

    Hal ini memberikan gambaran mengapa pemain berusia 27 tahun ini layak mendapat kesempatan sebagai starter, bahkan mungkin sebagai pemain nomor 10 di depan Lucas Paqueta, meskipun ia mengenakan nomor punggung 9.

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    Apakah Endrick akan masuk?

    Brasil memiliki penyerang lain yang berpotensi mengubah jalannya pertandingan, namun mereka bahkan tak sempat turun ke lapangan saat tim tersebut berjuang keras untuk meraih hasil imbang melawan raksasa Afrika tersebut, dengan Endrick sebagai yang paling menonjol di antara mereka.

    Memang, keputusan untuk membiarkan pemain berusia 19 tahun itu duduk di bangku cadangan dan malah memasukkan penyerang Zenit, Luiz Henrique, serta mantan gelandang Nottingham Forest, Danilo, pada babak kedua menuai kritik luas. Kesan yang muncul adalah bahwa ini adalah jenis pertandingan yang bisa dibalikkan oleh remaja tersebut, seandainya ia diberi kesempatan.

    Prospek Cunha bermain di belakang Endrick saat melawan Haiti tentu saja sangat menarik, dan striker legendaris Brasil, Ronaldo Nazario, yakin bahwa saatnya sang bintang muda Real Madrid akan tiba.

    "Saya yakin dia akan mendapat kesempatan. Dia sudah siap," katanya kepada Resenha da Copa. "Dia bersaing di sana dengan pemain-pemain hebat lainnya. Dia setara dengan Matheus Cunha dari Manchester United, dan Igor Thiago adalah pencetak gol terbanyak di Inggris, jadi kami berada dalam posisi yang baik saat ini."

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    Rayan, sang pemain pengganti

    Seperti yang telah kita singgung, ini bukanlah skuad Brasil yang legendaris, dan hanya penggemar Selecao yang paling optimis—yang jumlahnya memang banyak, sejujurnya—yang akan berharap mereka bisa melaju hingga akhir di Amerika Utara. Maka, bisa dibayangkan bahwa Ancelotti akan cenderung memandang ke masa depan, dan, seperti Endrick, Rayan seharusnya menjadi bagian penting dari rencana tersebut.

    Pemain berusia 19 tahun ini menjadi kejutan setelah bergabung dengan Bournemouth dari klub masa kecilnya, Vasco da Gama, pada Januari lalu, mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Antoine Semenyo. Ia beradaptasi dengan Premier League dengan sangat mudah, mengandalkan fisik yang kuat dan kemampuan penyelesaian akhir yang apik untuk mencatatkan tujuh kontribusi gol dalam hanya 15 penampilan, sehingga berhasil masuk ke skuad Piala Dunia pada menit-menit terakhir.

    Brasil mungkin memiliki banyak pilihan di sayap, tetapi mengingat Rayan ada di sana dan sedang dalam performa terbaiknya, sebaiknya dia dimanfaatkan — setidaknya sebagai pemain cadangan. Laga melawan Haiti berikutnya, meskipun harus dimenangkan, juga merupakan kesempatan ideal untuk bereksperimen.

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