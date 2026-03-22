Cordoba: "Inter harus menyadari bahwa persaingan di liga kembali terbuka; 6 poin dari 8 pertandingan itu terlalu sedikit"

Pendapat mantan bek Inter Milan mengenai kondisi Inter saat ini.

Inter kembali terhenti dan gagal meraih kemenangan untuk ketiga kalinya berturut-turut, setelah bermain imbang 1-1 di Stadion Franchi melawan Fiorentina dalam laga pekan ke-30 Serie A.

Di studio DAZN, mantan bek Inter, Ivan Ramiro Cordoba, memberikan komentar mengenai situasi klub yang berbasis di Viale della Liberazione tersebut dengan pernyataan berikut: “Yang penting adalah Inter menyadari situasinya, bahwa kompetisi masih terbuka. Dengan 8 poin, mungkin mereka berpikir bisa tenang, tapi 6 poin dari 8 pertandingan itu sedikit.”

  • KATA-KATA DARI CORDOBA

    Cordoba kemudian menyimpulkan dengan menjelaskan apa yang harus dilakukan Inter mulai saat ini: “Mereka harus mempercepat laju permainan dan kembali menunjukkan performa yang mereka tunjukkan di sisa musim ini. Untungnya, masih ada waktu untuk bersatu kembali selama jeda kompetisi; tentu saja, kita harus berharap agar semua pemain yang dipanggil ke tim nasional kembali dalam kondisi prima, tapi setidaknya ada waktu untuk memahami apa yang perlu diperbaiki.”

