Rumor mengenai kembalinya Copa America ke Amerika Serikat telah beredar selama berbulan-bulan. Rumor itu dikonfirmasi pada Selasa melalui pengumuman bersama dari federasi-federasi Amerika Utara dan Selatan. Sebagai bagian dari perpanjangan kemitraan strategis CONCACAF dan CONMEBOL, kedua federasi akan melanjutkan kerja sama yang dimulai pada 2023, dengan penyelenggaraan turnamen 2028 di AS sebagai agenda utamanya.

Turnamen tersebut akan menjadi edisi ke-49 Copa America dan berlangsung dari 9 Juni hingga 9 Juli 2028. Sebanyak 16 tim akan ambil bagian, terdiri atas 10 tim dari CONMEBOL dan enam dari CONCACAF. Wakil CONCACAF akan lolos melalui Piala Emas, yang dijadwalkan berlangsung musim panas mendatang.