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Copa America kembali ke Amerika Serikat pada 2028 seiring perpanjangan kemitraan strategis CONCACAF dan CONMEBOL
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Apa yang terjadi
Rumor mengenai kembalinya Copa America ke Amerika Serikat telah beredar selama berbulan-bulan. Rumor itu dikonfirmasi pada Selasa melalui pengumuman bersama dari federasi-federasi Amerika Utara dan Selatan. Sebagai bagian dari perpanjangan kemitraan strategis CONCACAF dan CONMEBOL, kedua federasi akan melanjutkan kerja sama yang dimulai pada 2023, dengan penyelenggaraan turnamen 2028 di AS sebagai agenda utamanya.
Turnamen tersebut akan menjadi edisi ke-49 Copa America dan berlangsung dari 9 Juni hingga 9 Juli 2028. Sebanyak 16 tim akan ambil bagian, terdiri atas 10 tim dari CONMEBOL dan enam dari CONCACAF. Wakil CONCACAF akan lolos melalui Piala Emas, yang dijadwalkan berlangsung musim panas mendatang.
- IMAGO / Agencia-MexSport
Kembali ke AS
AS cukup sering menjadi tuan rumah Copa America dalam beberapa tahun terakhir. Turnamen ini akan kembali digelar di negara tersebut untuk ketiga kalinya dalam 12 tahun. Copa America Centenario berlangsung di AS pada 2016, sebelum turnamen itu kembali digelar di sana pada 2024 sebagai semacam pendahuluan menuju Piala Dunia 2026.
Dengan demikian, ini akan menjadi kali kedua secara beruntun turnamen utama Amerika Selatan tersebut diselenggarakan di Amerika Serikat.
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Apa kata mereka
“Kemitraan strategis kami dengan CONMEBOL mencerminkan komitmen konfederasi kami untuk mengembangkan sepakbola dan menciptakan lebih banyak kesempatan bagi asosiasi anggota kami serta tim nasional mereka,” kata Presiden CONCACAF sekaligus Wakil Presiden FIFA Victor Montagliani. “Setelah bekerja sama pada 2024, kami senang dapat kembali bergabung untuk menghadirkan CONMEBOL Copa America ke kawasan kami pada 2028.
“Kesepakatan ini akan memberi enam tim nasional CONCACAF kesempatan baru untuk menghadapi sejumlah tim terbaik di dunia, sekaligus semakin memperkuat arti penting Piala Emas CONCACAF sebagai ajang kompetitif. Kami menantikan kerja sama dengan CONMEBOL, lokasi-lokasi penyelenggaraan, dan pihak-pihak penting lainnya untuk menggelar turnamen kelas satu yang mencerminkan gairah, kualitas, dan potensi sepakbola di seluruh benua.”
- IMAGO / ZUMA Press Wire
Apa selanjutnya?
Bagi tim-tim CONCACAF, perhatian kini akan tertuju pada Piala Emas, yang dijadwalkan berlangsung dari 17 Juni hingga 11 Juli 2027. Meksiko akan mengikuti turnamen itu sebagai juara bertahan setelah mengalahkan tim nasional putra AS di final edisi 2025.
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