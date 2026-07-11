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Contoh bagi DFB? Norwegia mengambil jalur yang sangat berbeda dari negara-negara lain - dan kini meraih kesuksesan luar biasa
Pasalnya: Sementara Jerman, menurut Jürgen Klopp, seharusnya “meninjau ulang seluruh struktur hingga level U-10” setelah kegagalan di Piala Dunia berikutnya, Norwegia justru telah mengambil jalan yang berbeda sejak hampir 20 tahun lalu. Berbeda dengan budaya pusat pelatihan yang umum diterapkan di seluruh dunia, anak-anak di Norwegia dibiarkan menikmati masa kanak-kanak mereka selama mungkin. Hal ini didasarkan pada Hak-Hak Anak dalam Olahraga yang ditetapkan oleh Federasi Olahraga Nasional Norwegia (NIF). Sejak 2007, berlaku aturan bahwa generasi muda memiliki kesempatan untuk mempraktikkan berbagai cabang olahraga sesuai kebutuhan dan kemampuan masing-masing. Di bawah usia sembilan tahun, tidak ada klasemen maupun juara. Tidak ada pemenang resmi, tidak ada yang kalah secara resmi. Baru mulai usia 14 tahun, kompetisi secara bertahap mulai diperkenalkan.
Hal ini tampaknya akan membuahkan hasil pada tahun 2026 di panggung-panggung terbesar: Tidak hanya “Landslaget” saat ini melaju jauh dalam turnamen Piala Dunia, tetapi juga dalam perolehan medali Olimpiade Musim Dingin, negara Skandinavia ini mengungguli para pesaingnya — dengan populasi yang hanya 5,5 juta jiwa. Pada tahun 2007, tampaknya tidak ada seorang pun di Norwegia yang membayangkan hal ini; undang-undang tersebut bertujuan untuk sesuatu yang jauh lebih sederhana: menciptakan ruang untuk bereksperimen dan gagal.
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Apa yang bisa dipelajari DFB dari kesuksesan Norwegia?
Sementara itu, Jerman memiliki populasi lebih dari 83 juta jiwa – namun tetap mencari generasi emas berikutnya. Tiba-tiba muncul sebuah alternatif yang mempertanyakan keyakinan yang selama ini dianut. Haruskah Jerman berpikir seperti Norwegia?
DFB (Federasi Sepak Bola Jerman) sebagian sudah melakukannya dan telah merombak secara mendasar "Filosofi Latihan Jerman" mereka. "Bermain menyerang gawang dalam kelompok kecil sama pentingnya dengan minum air setiap hari," kata Direktur Pemuda DFB Hannes Wolf seperti dikutip di situs web DFB. Bentuk permainan kecil, lebih banyak sentuhan bola, lebih banyak pengambilan keputusan. Dengan cara ini, DFB ingin mengatasi tekanan untuk berprestasi dan lebih memfokuskan pada kreativitas individu serta pengurangan stres. Wolf juga mendapat dukungan dari Kepala Pembinaan Pemuda Borussia Dortmund, Thomas Broich, yang secara terbuka mempertanyakan tujuan apa sebenarnya yang dipenuhi oleh klasemen dalam sepak bola anak-anak – persis seperti teladan Skandinavia.
Namun, kritik terhadap filosofi baru DFB tetap muncul secara berkala: Setelah tersingkir dari Piala Dunia oleh Paraguay, sekali lagi terlihat reaksi refleks yang menuntut “nilai-nilai Jerman”. Juara Dunia Rio, Sami Khedira, memperingatkan akan munculnya generasi “pecundang yang terlatih sempurna”. “Kita tidak boleh hanya membungkus para pemain muda dengan lembut,” katanya. Lothar Matthäus, Michael Ballack, atau Bastian Schweinsteiger menyampaikan argumen serupa. Diperlukan kembali gairah, ambisi, ketangguhan, dan mentalitas. Istilah-istilah yang sudah sering digunakan setelah kegagalan di turnamen-turnamen tahun-tahun sebelumnya.
Bahwa Haaland dan kawan-kawan telah matang menjadi pemain kelas dunia berkat pendekatan Norwegia tidak dapat dibuktikan secara ilmiah—kesuksesan olahraga tidak pernah disebabkan oleh satu faktor saja. Namun, bahwa pendekatan tersebut tidak merugikan, ditunjukkan oleh contoh unggulan dari Jerman: Dirk Nowitzki pernah dianggap sebagai pemain tenis terbaik kedua di angkatannya, dan juga bermain bola tangan serta sepak bola. Yang terjadi selanjutnya adalah karier dunia di bidang bola basket.
Skuad Norwegia di Piala Dunia 2026
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