Sementara itu, Jerman memiliki populasi lebih dari 83 juta jiwa – namun tetap mencari generasi emas berikutnya. Tiba-tiba muncul sebuah alternatif yang mempertanyakan keyakinan yang selama ini dianut. Haruskah Jerman berpikir seperti Norwegia?

DFB (Federasi Sepak Bola Jerman) sebagian sudah melakukannya dan telah merombak secara mendasar "Filosofi Latihan Jerman" mereka. "Bermain menyerang gawang dalam kelompok kecil sama pentingnya dengan minum air setiap hari," kata Direktur Pemuda DFB Hannes Wolf seperti dikutip di situs web DFB. Bentuk permainan kecil, lebih banyak sentuhan bola, lebih banyak pengambilan keputusan. Dengan cara ini, DFB ingin mengatasi tekanan untuk berprestasi dan lebih memfokuskan pada kreativitas individu serta pengurangan stres. Wolf juga mendapat dukungan dari Kepala Pembinaan Pemuda Borussia Dortmund, Thomas Broich, yang secara terbuka mempertanyakan tujuan apa sebenarnya yang dipenuhi oleh klasemen dalam sepak bola anak-anak – persis seperti teladan Skandinavia.

Namun, kritik terhadap filosofi baru DFB tetap muncul secara berkala: Setelah tersingkir dari Piala Dunia oleh Paraguay, sekali lagi terlihat reaksi refleks yang menuntut “nilai-nilai Jerman”. Juara Dunia Rio, Sami Khedira, memperingatkan akan munculnya generasi “pecundang yang terlatih sempurna”. “Kita tidak boleh hanya membungkus para pemain muda dengan lembut,” katanya. Lothar Matthäus, Michael Ballack, atau Bastian Schweinsteiger menyampaikan argumen serupa. Diperlukan kembali gairah, ambisi, ketangguhan, dan mentalitas. Istilah-istilah yang sudah sering digunakan setelah kegagalan di turnamen-turnamen tahun-tahun sebelumnya.

Bahwa Haaland dan kawan-kawan telah matang menjadi pemain kelas dunia berkat pendekatan Norwegia tidak dapat dibuktikan secara ilmiah—kesuksesan olahraga tidak pernah disebabkan oleh satu faktor saja. Namun, bahwa pendekatan tersebut tidak merugikan, ditunjukkan oleh contoh unggulan dari Jerman: Dirk Nowitzki pernah dianggap sebagai pemain tenis terbaik kedua di angkatannya, dan juga bermain bola tangan serta sepak bola. Yang terjadi selanjutnya adalah karier dunia di bidang bola basket.