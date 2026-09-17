Conte menunggu AC Milan dan Juventus? Tolak tawaran besar dari Al Ahli, ia menginginkan proyek Eropa

Saat Antonio Conte sedang bebas dan tanpa tim, tidak ada pelatih dan tidak ada kursi kepelatihan yang benar-benar bisa merasa aman. Pelatih asal Salento itu identik dengan kesuksesan dan konkret, dan terutama bagi tim-tim yang sedang kesulitan meraih hasil atau berada dalam krisis, memiliki pelatih papan atas seperti dirinya yang tersedia di bursa jelas sangat menggoda banyak petinggi klub.

Karena itu, melihatnya di tribun untuk Milan-Benfica langsung memberi tekanan kepada Ruben Amorim, yang baru saja melalui sejumlah hasil negatif dan permainan yang kembali jauh dari kata gemilang. Karena itu, dalam konferensi pers Luciano Spalletti "terpaksa" membicarakannya.

Tapi apa sebenarnya yang diinginkan Antonio Conte? Ada sebuah cerita di balik layar yang berkaitan dengan bursa transfer musim dingin terakhir.