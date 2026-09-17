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Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Conte menunggu AC Milan dan Juventus? Tolak tawaran besar dari Al Ahli, ia menginginkan proyek Eropa

Juventus
AC Milan
Manchester United
A. Conte
Transfers
Serie A
Juventus vs AC Milan

Pelatih asal Salento itu hadir di San Siro untuk laga Milan kontra Benfica, tetapi "bayangannya" juga menghantui kursi pelatih Juventus.

Saat Antonio Conte sedang bebas dan tanpa tim, tidak ada pelatih dan tidak ada kursi kepelatihan yang benar-benar bisa merasa aman. Pelatih asal Salento itu identik dengan kesuksesan dan konkret, dan terutama bagi tim-tim yang sedang kesulitan meraih hasil atau berada dalam krisis, memiliki pelatih papan atas seperti dirinya yang tersedia di bursa jelas sangat menggoda banyak petinggi klub.

Karena itu, melihatnya di tribun untuk Milan-Benfica langsung memberi tekanan kepada Ruben Amorim, yang baru saja melalui sejumlah hasil negatif dan permainan yang kembali jauh dari kata gemilang. Karena itu, dalam konferensi pers Luciano Spalletti "terpaksa" membicarakannya.

Tapi apa sebenarnya yang diinginkan Antonio Conte? Ada sebuah cerita di balik layar yang berkaitan dengan bursa transfer musim dingin terakhir.

  • Menolak Arab Saudi

    Sepanjang musim panas, setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Napoli yang dalam waktu singkat beralih ke Massimiliano Allegri, di meja Antonio Conte datang sebuah tawaran dari Saudi Pro League.

    Menurut Fabrizio Romano, itu adalah sebuah tawaran monster dari sisi finansial, di luar segala logika pengeluaran Italia dan juga Eropa. Tawaran itu datang dari Al-Ahli, tetapi Conte memilih menolaknya karena ia tidak berniat pindah sejauh itu dari dunianya.

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  • Menunggu proyek top Eropa

    Rumor soal Fenerbahce di Turki juga cukup cepat mereda karena Conte, yang pada dasarnya memilih mengambil jeda singkat dari stres kerja sehari-hari, ingin kembali ke tim yang ambisius dan memiliki proyek pertumbuhan serta pengembangan terbaik di level Eropa.

  • SPALLETTI DAN AMORIM "MENDUKUNG" MANCHESTER UNITED

    Hanya untuk Juventus Conte akan menerima tanpa ragu, sedangkan untuk semua yang lain nama besar masa lalu tidak akan cukup. Karena alasan itulah, sampai saat ini, baik Luciano Spalletti maupun Ruben Amorim bisa "mendukung" Manchester United untuk menyingkirkan "ancaman" Conte dari masa depan mereka.

    Kursi Michael Carrick di Premier League juga sedang goyah dan, meski pemilik Manchester United telah menegaskan bahwa tidak ada niat untuk melakukan pemecatan dalam waktu dekat, nama Antonio Conte mulai beredar dan didorong oleh para suporter juga di sana.

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