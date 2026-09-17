Conte menunggu AC Milan dan Juventus? Menolak tawaran besar Al Ahli, menunggu proyek Eropa

Saat Antonio Conte sedang bebas dan tanpa tim, tak ada pelatih dan tak ada kursi kepelatihan yang benar-benar bisa merasa aman. Pelatih asal Salento itu identik dengan kesuksesan dan konkret, dan terutama bagi tim-tim yang kesulitan meraih hasil atau sedang krisis, memiliki pelatih papan atas seperti dirinya yang tersedia di bursa tentu sangat menggoda banyak petinggi klub.

Karena itu, kehadirannya di tribune untuk Milan-Benfica langsung memberi tekanan kepada Ruben Amorim, yang baru saja melalui beberapa hasil negatif dan permainan yang kembali jauh dari kata cemerlang. Karena itulah, dalam konferensi pers, Luciano Spalletti "terpaksa" membicarakan dirinya.

Tapi apa sebenarnya yang diinginkan Antonio Conte? Ada cerita di balik layar yang terkait dengan bursa transfer musim dingin terakhir.