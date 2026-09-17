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Emanuele Tramacere

Diterjemahkan oleh

Conte menunggu AC Milan dan Juventus? Menolak tawaran besar Al Ahli, menunggu proyek Eropa

Juventus
AC Milan
Manchester United
A. Conte
Transfers
Serie A
Juventus vs AC Milan

Pelatih asal Salento itu hadir di San Siro untuk laga Milan kontra Benfica, tetapi "bayangannya" juga membayangi kursi pelatih Juventus.

Saat Antonio Conte sedang bebas dan tanpa tim, tak ada pelatih dan tak ada kursi kepelatihan yang benar-benar bisa merasa aman. Pelatih asal Salento itu identik dengan kesuksesan dan konkret, dan terutama bagi tim-tim yang kesulitan meraih hasil atau sedang krisis, memiliki pelatih papan atas seperti dirinya yang tersedia di bursa tentu sangat menggoda banyak petinggi klub.

Karena itu, kehadirannya di tribune untuk Milan-Benfica langsung memberi tekanan kepada Ruben Amorim, yang baru saja melalui beberapa hasil negatif dan permainan yang kembali jauh dari kata cemerlang. Karena itulah, dalam konferensi pers, Luciano Spalletti "terpaksa" membicarakan dirinya.

Tapi apa sebenarnya yang diinginkan Antonio Conte? Ada cerita di balik layar yang terkait dengan bursa transfer musim dingin terakhir.

  • Penolakan terhadap Arab Saudi

    Sepanjang musim panas, setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Napoli yang dalam waktu singkat beralih ke Massimiliano Allegri, di meja Antonio Conte datang sebuah tawaran dari Saudi Pro League.

    Menurut Fabrizio Romano, itu adalah sebuah tawaran yang fantastis dari segi ekonomi, di luar segala logika pengeluaran Italia dan juga Eropa. Tawaran itu datang dari Al-Ahli, tetapi Conte memilih untuk menolaknya karena ia tidak berniat pindah begitu jauh dari dunianya.

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  • Menunggu proyek top Eropa

    Bahkan rumor soal Fenerbahce di Turki juga meredup cukup cepat karena Conte, yang pada dasarnya memilih mengambil jeda singkat dari stres kerja sehari-hari, ingin kembali menangani tim yang ambisius dan memiliki proyek pertumbuhan serta pengembangan di level top Eropa.

  • Spalletti dan Amorim "mendukung" Manchester United

    Hanya untuk Juventus, Conte akan menerima tanpa ragu; untuk semua klub lain, kejayaan masa lalu tidak akan cukup. Karena itu, hingga saat ini, baik Luciano Spalletti maupun Ruben Amorim bisa berpikir untuk "mendukung" Manchester United demi menyingkirkan "ancaman" Conte dari masa depan mereka.

    Kursi Michael Carrick di Premier League juga sedang goyah dan, meskipun pemilik Setan Merah telah menegaskan bahwa tidak ada niat untuk melakukan pemecatan dalam waktu dekat, nama Antonio Conte mulai beredar dan didorong oleh para penggemar juga di sana.

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