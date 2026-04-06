Conte mencalonkan diri untuk tim nasional: "Jika saya jadi presiden, saya akan mempertimbangkan diri saya sendiri"

Dalam konferensi pers pasca pertandingan, pelatih Napoli Antonio Conte menjawab demikian saat ditanya mengenai kemungkinan kembalinya ia ke tim nasional: "Jangan lupa bahwa tiga bulan terakhir tahun lalu, banyak yang membicarakan bahwa saya akan hengkang dari Napoli untuk bergabung dengan Juventus. Media sekarang memang harus menulis, dan wajar jika nama saya masuk dalam daftar itu. Jika saya menjadi presiden Federasi, saya akan mempertimbangkan diri saya sendiri, bersama dengan kandidat lain. Alasannya? Saya akan memilih Conte karena banyak alasan. Saya sudah pernah berada di tim nasional dan mengenal lingkungannya; hal itu membuat saya bangga, karena mewakili negara sendiri adalah hal yang indah. Saya masih memiliki satu tahun kontrak lagi dan di akhir musim saya akan bertemu dengan presiden. Saya menyesal bahwa, jika kita berhasil lolos ke Piala Dunia, mungkin melalui adu penalti, orang-orang akan membicarakan prestasi besar dan sepak bola yang hebat. Sayangnya, yang dihitung adalah hasil, tapi setelah tersingkir dari tiga Piala Dunia, kita harus melakukan sesuatu yang serius. Ketika saya menjadi pelatih, banyak yang dibicarakan tapi saya mendapat sedikit bantuan bahkan dari klub-klub. Sekarang semuanya berantakan, tapi bahkan dalam situasi seperti ini selalu ada sesuatu yang bisa diselamatkan. Kita semua peduli pada tim nasional, sesuatu harus dilakukan."



