Sebuah gol dari Politano mungkin telah secara definitif mengeliminasi Milan dari perebutan gelar juara. Napoli menang 1-0 di Stadion Maradona melawan tim asuhan Massimiliano Allegri. Gol penentu dicetak oleh mantan pemain Inter yang masuk menggantikan Spinazzola 15 menit sebelum pertandingan berakhir, dan beberapa menit kemudian ia siap di kotak penalti lawan, menendang bola dengan kaki kanan secara voli yang menentukan hasil pertandingan. Dengan tiga poin ini, tim asuhan Antonio Conte menyalip Milan dan unggul dua poin atas Rossoneri, serta tertinggal tujuh poin dari Inter yang memimpin klasemen dan kemarin mencetak lima gol ke gawang Roma.
Conte mencalonkan diri untuk tim nasional: "Jika saya jadi presiden, saya akan mempertimbangkan diri saya sendiri"
PESAN DARI CONTE
Dalam konferensi pers pasca pertandingan, pelatih Napoli Antonio Conte menjawab demikian saat ditanya mengenai kemungkinan kembalinya ia ke tim nasional: "Jangan lupa bahwa tiga bulan terakhir tahun lalu, banyak yang membicarakan bahwa saya akan hengkang dari Napoli untuk bergabung dengan Juventus. Media sekarang memang harus menulis, dan wajar jika nama saya masuk dalam daftar itu. Jika saya menjadi presiden Federasi, saya akan mempertimbangkan diri saya sendiri, bersama dengan kandidat lain. Alasannya? Saya akan memilih Conte karena banyak alasan. Saya sudah pernah berada di tim nasional dan mengenal lingkungannya; hal itu membuat saya bangga, karena mewakili negara sendiri adalah hal yang indah. Saya masih memiliki satu tahun kontrak lagi dan di akhir musim saya akan bertemu dengan presiden. Saya menyesal bahwa, jika kita berhasil lolos ke Piala Dunia, mungkin melalui adu penalti, orang-orang akan membicarakan prestasi besar dan sepak bola yang hebat. Sayangnya, yang dihitung adalah hasil, tapi setelah tersingkir dari tiga Piala Dunia, kita harus melakukan sesuatu yang serius. Ketika saya menjadi pelatih, banyak yang dibicarakan tapi saya mendapat sedikit bantuan bahkan dari klub-klub. Sekarang semuanya berantakan, tapi bahkan dalam situasi seperti ini selalu ada sesuatu yang bisa diselamatkan. Kita semua peduli pada tim nasional, sesuatu harus dilakukan."
KANDIDAT LAINNYA
Memang benar bahwa Antonio Conte adalah salah satu kandidat potensial untuk posisi pelatih timnas Italia pasca-Gattuso. Selain pelatih Napoli tersebut, dalam beberapa pekan terakhir nama Daniele De Rossi—yang saat ini melatih Genoa—juga dikaitkan dengan posisi pelatih baru timnas Italia. De Rossi sebenarnya sudah pernah dipertimbangkan sebelum Gattuso ditunjuk, sama halnya dengan Stefano Pioli, yang saat ini menganggur setelah dipecat dari Fiorentina pada November lalu. Kembalinya Roberto Mancini, yang saat ini melatih Al-Sadd di Qatar, juga menjadi kemungkinan lain. Selain itu, ada spekulasi yang mengarah ke Simone Inzaghi, namun ia telah menyatakan bahwa ia bahagia di Al-Hilal di Arab Saudi.