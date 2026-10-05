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Antonio Conte NapoliGetty
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Conte, kirim pesan kepada Milan dan United: "Saya ingin klub yang telah kehilangan jejak sejarahnya sendiri untuk kembali membawanya menang"

AC Milan
Transfers
Juventus

Komentar sang pelatih kepada The Athletic, dengan sejumlah petunjuk tentang masa depan.

Antonio Conte buka-bukaan kepada The Athletic. Mantan pelatih Juventus, Inter, dan Napoli itu berbicara tentang masa kini, masa lalu, dan masa depannya, dengan menyinggung berbagai topik, dimulai dari tim nasional Italia:


TENTANG PIALA DUNIA 1994 - "Tahukah Anda bahwa saya memenangkan medali perak di Piala Dunia? Orang-orang ingat bahwa Brasil memenangi final, bukan bahwa Italia kalah lewat adu penalti. Italia dengan Roby Baggio dan Franco Baresi. Jika kami memenangi pertandingan itu, saya akan diakui sebagai juara dunia."


TENTANG PIALA EROPA 2000 - "Di Piala Eropa 2000 kami kalah di final melawan Prancis karena golden goal. Siapa yang mengingatnya? Itu menjengkelkan, tetapi itulah kenyataannya. Orang tidak ingat siapa yang finis di posisi kedua. Di Juventus kami memenangi Liga Champions lewat adu penalti melawan Ajax, tetapi saya kalah di tiga final lainnya.


TENTANG KEKALAHAN - "Itulah sebabnya, sering kali, ketika saya berbicara dengan para pemain saya, ketika momen penentuan tiba, saya menunjukkan semangat kompetitif yang sangat kuat dan berusaha menularkannya kepada mereka. Karena saya tahu. Saya banyak menang, tetapi saya juga banyak kalah. Sangat banyak. Dan ketika Anda kalah... dan ini adalah sesuatu yang ingin saya pahami betul oleh para pemain saya, karena saya mengalaminya sendiri... jika Anda kalah di final Piala Dunia atau Liga Champions lalu pergi berlibur, Anda mungkin berpikir akan ada kesempatan berikutnya. Tetapi tidak selalu ada kesempatan berikutnya. Itu yang terakhir."


TENTANG CHELSEA - "Tak seorang pun akan berpikir bahwa gelar itu akan menjadi gelar terakhir saya? Inilah masalahnya. Itulah mengapa kerja keras itu penting. Menang itu tidak mudah; itu membutuhkan komitmen. Beberapa orang berpikir kesuksesan jatuh dari langit dan datang begitu saja ke pangkuan Anda. Tetapi Anda harus turun ke lapangan dan merebutnya. Duduk dan membicarakannya tidak akan membuat itu terjadi. Itu adalah gelar Premier League yang kami menangi sebagai underdog. Kami tidak melakukan pembelian besar. Kami merekrut David Luiz, Marcos Alonso, dan N'Golo Kanté: klub bertanya kepada saya sepuluh kali apakah saya yakin dengannya. Dia bukan tipikal pemain Chelsea: tinggi dan tampan. Dia tipe anak muda yang, ketika Anda melihatnya, dia hanya... yah, saat saya melihatnya untuk pertama kali, saya juga punya sedikit keraguan soal fisiknya, tetapi saya yakin dia adalah pemain level tinggi."









  • TENTANG ARSENAL DAN FABREGAS - “Ada arah, ada visi. Arteta menentukan arah, seperti yang dilakukan Klopp dan Guardiola. Menurut saya, pelatih harus menjadi pusatnya; dia harus penting. Jika Anda tidak puas, pecat dia. Pelatih harus memberikan arah dan visi. Lihat Como. Cesc punya suara dalam pengambilan keputusan. PSG tidak memenangkan Liga Champions dengan Mbappé, Messi, dan Neymar. Kita sedang membicarakan pemain-pemain terbaik di dunia. Namun harus dipahami bahwa harus ada keseimbangan dan kekompakan”.


    TENTANG MASA DEPAN - "Ada banyak klub yang dalam beberapa hal telah kehilangan jejak sejarah mereka sendiri. Saya ingin pergi ke salah satu klub itu untuk membangkitkan kembali sejarah tersebut dan membuatnya bersinar sekali lagi. Klub-klub yang memiliki tekanan, di mana, pada akhirnya, Anda tahu betul bahwa Anda tidak datang hanya untuk berpartisipasi, tetapi untuk bersaing. Bahkan satu persen itu... tetapi itu harus menjadi satu persen yang bisa berubah menjadi 70, 80, atau bahkan 100 persen. Itu tergantung pada bagaimana Anda mengomunikasikannya. Pelatih itu penting, karena dia menyampaikan pesan itu, hari demi hari.


    TENTANG PARA PEMAIN - “Para pemain selalu memilih opsi yang paling mudah. Opsi yang membuat mereka merasa nyaman dan membutuhkan usaha yang lebih sedikit”.


    TENTANG NAPOLI DAN DE LAURENTIIS - “Napoli? Itu adalah pengalaman yang luar biasa. Itu menuntut banyak energi dan tidak mudah. Harus menghadapi Inter, Juventus, dan AC Milan bukan jalan-jalan santai bagi Napoli, Roma, atau Lazio. Jadi saya menghabiskan banyak energi. Sekarang saya berada dalam fase di mana saya hanya mengamati situasi. Dalam periode tenang, saat saya tidak bekerja, hal yang indah adalah saya bisa duduk dan menonton pertandingan, mempelajari pendekatan-pendekatan baru, serta menjadi lebih tenang dan jernih ketika saya mencoba menyesuaikan perkembangan sepak bola dengan ide-ide saya. De Laurentiis mengatakan bahwa tahun lalu tanpa cedera kami akan menjuarai liga lagi? Saya tidak setuju. Inter pantas menang. Mereka adalah tim besar dan datang dari final Liga Champions. Mereka juga telah memperkuat tim".


    TENTANG INGGRIS DAN BURSA TRANSFER - "Hari ini di Inggris mereka menggunakan bazoka, sementara di tempat lain masih menggunakan pistol. Namun kita juga harus berhati-hati dengan cara uang dibelanjakan. Itulah sebabnya tadi kita berbicara tentang membuat penilaian yang tepat, memiliki visi, karena Anda bisa saja punya uang, tetapi uang itu harus dibelanjakan dengan bijak".


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