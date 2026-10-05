Antonio Conte buka-bukaan kepada The Athletic. Mantan pelatih Juventus, Inter, dan Napoli itu berbicara tentang masa kini, masa lalu, dan masa depannya, dengan menyinggung berbagai topik, dimulai dari tim nasional Italia:





TENTANG PIALA DUNIA 1994 - "Tahukah Anda bahwa saya memenangkan medali perak di Piala Dunia? Orang-orang ingat bahwa Brasil memenangi final, bukan bahwa Italia kalah lewat adu penalti. Italia dengan Roby Baggio dan Franco Baresi. Jika kami memenangi pertandingan itu, saya akan diakui sebagai juara dunia."





TENTANG PIALA EROPA 2000 - "Di Piala Eropa 2000 kami kalah di final melawan Prancis karena golden goal. Siapa yang mengingatnya? Itu menjengkelkan, tetapi itulah kenyataannya. Orang tidak ingat siapa yang finis di posisi kedua. Di Juventus kami memenangi Liga Champions lewat adu penalti melawan Ajax, tetapi saya kalah di tiga final lainnya.





TENTANG KEKALAHAN - "Itulah sebabnya, sering kali, ketika saya berbicara dengan para pemain saya, ketika momen penentuan tiba, saya menunjukkan semangat kompetitif yang sangat kuat dan berusaha menularkannya kepada mereka. Karena saya tahu. Saya banyak menang, tetapi saya juga banyak kalah. Sangat banyak. Dan ketika Anda kalah... dan ini adalah sesuatu yang ingin saya pahami betul oleh para pemain saya, karena saya mengalaminya sendiri... jika Anda kalah di final Piala Dunia atau Liga Champions lalu pergi berlibur, Anda mungkin berpikir akan ada kesempatan berikutnya. Tetapi tidak selalu ada kesempatan berikutnya. Itu yang terakhir."





TENTANG CHELSEA - "Tak seorang pun akan berpikir bahwa gelar itu akan menjadi gelar terakhir saya? Inilah masalahnya. Itulah mengapa kerja keras itu penting. Menang itu tidak mudah; itu membutuhkan komitmen. Beberapa orang berpikir kesuksesan jatuh dari langit dan datang begitu saja ke pangkuan Anda. Tetapi Anda harus turun ke lapangan dan merebutnya. Duduk dan membicarakannya tidak akan membuat itu terjadi. Itu adalah gelar Premier League yang kami menangi sebagai underdog. Kami tidak melakukan pembelian besar. Kami merekrut David Luiz, Marcos Alonso, dan N'Golo Kanté: klub bertanya kepada saya sepuluh kali apakah saya yakin dengannya. Dia bukan tipikal pemain Chelsea: tinggi dan tampan. Dia tipe anak muda yang, ketika Anda melihatnya, dia hanya... yah, saat saya melihatnya untuk pertama kali, saya juga punya sedikit keraguan soal fisiknya, tetapi saya yakin dia adalah pemain level tinggi."































