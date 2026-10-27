Antonio Conte menggantikan Michael Carrick begitu jeda internasional berikutnya dimulai? Di Inggris, mereka yakin bahwa kepastian yang diberikan hari ini kepada pelatih Manchester United saat ini hanya bersifat sementara. Pada jeda internasional berikutnya, saat pertandingan-pertandingan terakhir Nations League berlangsung, Carrick akan dipecat dan digantikan.

Siapa penggantinya? Sulit membayangkan mantan pelatih Juventus, Inter, dan Napoli itu akan menjadi pilihan, karena gaya dan caranya melatih saat ini kurang sejalan dengan keinginan para suporter Manchester United di seluruh dunia.

Setidaknya, itulah pandangan Daily Mirror, yang mengutip perkataan Sir Alex Ferguson, pelatih legendaris sekaligus ikon Old Trafford. Dua tahun lalu, tanpa berbicara langsung tentang pelatih asal Salento itu, Ferguson menjelaskan kriteria yang harus dimiliki seorang pelatih untuk menduduki kursi yang pernah ditempatinya. Kriteria tersebut kini meredupkan peluang Conte.