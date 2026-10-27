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conte manchester unitedGetty Images
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Conte ke Manchester United? Sir Alex Ferguson berkata: "Peran manajer dengan kendali penuh itu sudah tidak ada lagi"

Manchester United
Juventus
A. Conte

Antonio Conte menggantikan Michael Carrick begitu jeda internasional berikutnya dimulai? Di Inggris, mereka yakin bahwa kepastian yang diberikan hari ini kepada pelatih Manchester United saat ini hanya bersifat sementara. Pada jeda internasional berikutnya, saat pertandingan-pertandingan terakhir Nations League berlangsung, Carrick akan dipecat dan digantikan.

Siapa penggantinya? Sulit membayangkan mantan pelatih Juventus, Inter, dan Napoli itu akan menjadi pilihan, karena gaya dan caranya melatih saat ini kurang sejalan dengan keinginan para suporter Manchester United di seluruh dunia.

Setidaknya, itulah pandangan Daily Mirror, yang mengutip perkataan Sir Alex Ferguson, pelatih legendaris sekaligus ikon Old Trafford. Dua tahun lalu, tanpa berbicara langsung tentang pelatih asal Salento itu, Ferguson menjelaskan kriteria yang harus dimiliki seorang pelatih untuk menduduki kursi yang pernah ditempatinya. Kriteria tersebut kini meredupkan peluang Conte.

  • "PERAN ITU SUDAH TIDAK ADA LAGI"

    Berbicara di The Go Radio Business Show, Ferguson menepis gagasan tentang sosok pelatih yang mengendalikan segalanya, seperti yang diinginkan Conte dan mungkin bisa ia lakukan:

    "Saya rasa peran manajer seperti itu (yang mengurus dan mengendalikan segalanya, red.) kini sudah tidak ada lagi dalam sepakbola. Saya beruntung pernah menjalani masa sebagai pelatih di Manchester United, ketika saya memegang kendali atas sebagian besar klub karena saya terlibat sepenuhnya di dalamnya. Selain itu, saya memiliki kepribadian dan kemampuan komunikasi yang diperlukan untuk melakukannya."

  • Kepribadian yang baik untuk menangani banyak hal yang berbeda

    "Sangat penting, jika ingin melatih klub sebesar Manchester United, untuk memiliki kepribadian yang baik dan kemampuan organisasi yang sangat baik guna menangani berbagai tipe kepribadian dan pemain.

    Selain itu, kita harus menyadari bahwa ada penggemar di seluruh dunia: yang perlu dipuaskan bukan hanya para pemain sendiri, melainkan juga basis pendukung yang sangat besar."

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