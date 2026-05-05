Conor Gallagher mengungkapkan betapa 'luar biasa' Roberto De Zerbi telah membangkitkan semangat skuad Tottenham di tengah pertarungan sengit untuk menghindari degradasi

Spurs telah mengumpulkan tujuh poin dari tiga pertandingan pertama mereka di bawah asuhan pelatih asal Italia tersebut, yang memberikan dorongan besar bagi harapan mereka untuk bertahan di Liga Premier.

Setelah kemenangan krusial 2-1 atas Aston Villa, gelandang Gallagher menyoroti komitmen manajer terhadap pengembangan individu sebagai faktor utama di balik peningkatan performa tim.

"Manajer telah luar biasa bagi kami. Dia telah menyatukan tim," kata pemain berusia 26 tahun itu kepada wartawan saat membahas suasana di ruang ganti.

"Dia benar-benar bekerja secara individual dengan para pemain melalui pertemuan dan percakapan satu lawan satu, berusaha mengembalikan keyakinan dan kepercayaan diri para pemain. Dia telah melakukannya padaku dan itu membuat perbedaan besar. Aku tahu dia juga melakukannya pada banyak pemain lain."



