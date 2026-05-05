Conor Gallagher mengungkapkan betapa 'luar biasa' Roberto De Zerbi telah membangkitkan semangat skuad Tottenham di tengah pertarungan sengit untuk menghindari degradasi
De Zerbi menghadirkan sentuhan pribadinya
Spurs telah mengumpulkan tujuh poin dari tiga pertandingan pertama mereka di bawah asuhan pelatih asal Italia tersebut, yang memberikan dorongan besar bagi harapan mereka untuk bertahan di Liga Premier.
Setelah kemenangan krusial 2-1 atas Aston Villa, gelandang Gallagher menyoroti komitmen manajer terhadap pengembangan individu sebagai faktor utama di balik peningkatan performa tim.
"Manajer telah luar biasa bagi kami. Dia telah menyatukan tim," kata pemain berusia 26 tahun itu kepada wartawan saat membahas suasana di ruang ganti.
"Dia benar-benar bekerja secara individual dengan para pemain melalui pertemuan dan percakapan satu lawan satu, berusaha mengembalikan keyakinan dan kepercayaan diri para pemain. Dia telah melakukannya padaku dan itu membuat perbedaan besar. Aku tahu dia juga melakukannya pada banyak pemain lain."
Chelsea Kembali Menemukan Performa Terbaiknya di Kandang Spurs
Mantan pemain Chelsea, Gallagher, yang bergabung dengan Spurs dari Atletico Madrid pada Januari lalu dan mencetak gol pertamanya untuk klub tersebut di Villa Park, mengungkapkan bahwa De Zerbi telah memanfaatkan kesuksesan-kesuksesan masa lalunya untuk memotivasinya.
Pelatih asal Italia itu secara khusus merujuk pada masa-masa puncak Gallagher di London Barat untuk mengingatkan sang pemain akan kualitas alaminya selama bulan-bulan penuh tekanan ini.
"Dia hanya mengingatkan saya pada saat saya berada di performa terbaik. Dia mengatakan bahwa pada musim kedua saya di Chelsea, ketika saya menjalani musim yang sangat bagus, dia hanya mengingatkan saya pada pemain itu," jelas Gallagher. "Dia ingin saya menjadi seperti itu lagi dan tidak melupakan seberapa bagusnya saya."
Kebersamaan di lapangan latihan
Perubahan taktis ini sama pentingnya dengan perubahan mental, dengan Gallagher mencatat bahwa sifat teliti De Zerbi di lapangan latihan telah memastikan seluruh skuad bergerak ke arah yang sama.
Kemenangan beruntun melawan Wolves dan Aston Villa menunjukkan bahwa pesan tersebut akhirnya diterima dengan jelas oleh tim yang sebelumnya terlihat terpecah belah di awal musim.
Menyikapi kemajuan kolektif tersebut, Gallagher menyatakan: "Sebagai sebuah tim, semua kerja keras yang telah dilakukannya di lapangan latihan dan ruang rapat sungguh luar biasa, dan semua orang kini berada di halaman yang sama."
Perhatian kini beralih ke laga melawan Leeds
Meskipun ada optimisme seputar hasil-hasil terbaru, Gallagher tidak menipu diri sendiri mengenai tantangan yang menanti di depan. Tottenham berhasil keluar dari zona degradasi, namun selisih poinnya masih tipis dan tekanan tetap tinggi menjelang laga berikutnya melawan Leeds.
"Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan," kata gelandang tersebut. "Kami sepenuhnya fokus pada pertandingan berikutnya, semoga bisa menampilkan performa yang sama dan meraih kemenangan lagi."