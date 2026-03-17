Conor Gallagher mengalami 'masalah asma' sementara Igor Tudor memberikan kabar terbaru mengenai kondisi kebugaran para pemain Tottenham menjelang laga melawan Atletico
Masalah kebugaran Gallagher
Spurs cemas menanti kabar kondisi fisik Gallagher menjelang leg kedua babak 16 besar yang krusial di Tottenham Hotspur Stadium. Pemain internasional Inggris itu, yang didatangkan dari Atletico Madrid dengan nilai transfer £35 juta pada Januari lalu, absen dalam sesi latihan pada Selasa dan tidak masuk dalam skuad saat timnya bermain imbang melawan Liverpool pada akhir pekan lalu.
Pelatih sementara Tudor menjelaskan situasi seputar gelandang tersebut menjelang penutupan pertandingan di mana mereka tertinggal 5-2 secara agregat, dengan menyatakan: "Kami akan melihat hari ini apa yang bisa kami lakukan karena dia, seperti yang Anda ketahui, mungkin mengalami masalah asma. Dia terkena virus yang menyebabkan beberapa gejala tidak menyenangkan, jadi kami akan melihat besok apakah dia bisa duduk di bangku cadangan. Tidak ada yang berbahaya, tapi dia tetap tidak bisa bermain."
Tiga pemain yang pulih dari cedera menjadi angin segar bagi Spurs
Meskipun Gallagher masih diragukan, Tudor mampu menyampaikan kabar baik terkait pemain inti lainnya. Yang paling menonjol, remaja asal Swedia Lucas Bergvall secara mengejutkan telah kembali berlatih penuh dua bulan lebih awal dari jadwal semula. Pemain muda ini dipastikan akan masuk dalam daftar cadangan bersama Destiny Udogie, yang telah pulih dari cedera otot paha belakang.
Kapten klub Romero juga siap diturunkan setelah menyelesaikan protokol gegar otak menyusul benturan kepala pada leg pertama. Tudor mengonfirmasi kembalinya sang bek, dengan mengatakan: "Romero, dia sudah siap. Kalian melihatnya dalam latihan hari ini? Dia bisa bermain. Joao [Palhinha], tidak, kondisinya sedikit lebih buruk, jadi dia akan (siap) untuk pertandingan berikutnya. Romero masuk."
Van de Ven membantah rumor tersebut
Terlepas dari kabar cedera, Micky van de Ven memanfaatkan konferensi pers prapertandingan untuk membantah spekulasi bahwa ruang ganti Spurs sedang dilanda ketidakstabilan. Bek asal Belanda itu dengan tegas membela komitmen skuadnya meskipun performa domestik mereka belakangan ini kurang memuaskan dan tantangan berat yang akan mereka hadapi pada Rabu malam.
Bek tersebut menanggapi laporan tentang para pemain yang "tidak fokus", dengan mengatakan: "Tentu saja saya melihat hal-hal tersebut. Wartawan kadang-kadang hanya mengada-ada dan saya berpikir: 'Dari mana Anda mendapatkan ide ini?' Seolah-olah para pemain tidak fokus. Itu tidak benar."
Gunung yang harus didaki
Tim asal London ini akan menjamu pasukan Diego Simeone dengan kebutuhan akan keajaiban kecil untuk bisa melaju ke babak selanjutnya di kompetisi elit Eropa. Setelah leg pertama yang sengit di Spanyol, Spurs kini tertinggal 5-2 secara agregat dan harus mencari cara untuk menembus salah satu barisan pertahanan paling disiplin di dunia sepak bola tanpa beberapa pemain kunci. Sejauh ini di bawah asuhan Tudor, mereka telah menelan empat kekalahan dan satu hasil imbang, setelah meraih satu poin saat melawan Liverpool pada hari Minggu.
