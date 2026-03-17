Conor Gallagher mengalami 'masalah asma' sementara Igor Tudor memberikan kabar terbaru mengenai kondisi kebugaran para pemain Tottenham menjelang laga melawan Atletico

Spurs cemas menanti kabar kondisi fisik Gallagher menjelang leg kedua babak 16 besar yang krusial di Tottenham Hotspur Stadium. Pemain internasional Inggris itu, yang didatangkan dari Atletico Madrid dengan nilai transfer £35 juta pada Januari lalu, absen dalam sesi latihan pada Selasa dan tidak masuk dalam skuad saat timnya bermain imbang melawan Liverpool pada akhir pekan lalu.

Pelatih sementara Tudor menjelaskan situasi seputar gelandang tersebut menjelang penutupan pertandingan di mana mereka tertinggal 5-2 secara agregat, dengan menyatakan: "Kami akan melihat hari ini apa yang bisa kami lakukan karena dia, seperti yang Anda ketahui, mungkin mengalami masalah asma. Dia terkena virus yang menyebabkan beberapa gejala tidak menyenangkan, jadi kami akan melihat besok apakah dia bisa duduk di bangku cadangan. Tidak ada yang berbahaya, tapi dia tetap tidak bisa bermain."