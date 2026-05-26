Conor Gallagher melontarkan kritik tajam kepada mantan manajer Tottenham dan menceritakan masa-masa 'sangat sulit' saat para penggemar berbalik menentangnya

Gelandang Tottenham Hotspur, Conor Gallagher, membagikan pengalamannya mengenai tantangan psikologis yang sangat berat yang ia hadapi setelah pindah dari Atlético Madrid pada Januari lalu. Pemain timnas Inggris itu sempat mengalami penurunan performa dan menjadi sasaran kritik para pendukung yang kecewa selama masa transisi kepelatihan yang kacau, sebelum akhirnya memainkan peran kunci dalam menyelamatkan klub dari keterpurukan.

  • Gelandang berhasil mengatasi awal yang sulit

    Gallagher harus melewati masa transisi yang sangat tidak stabil setelah menyelesaikan transfer senilai £35 juta ke Tottenham Hotspur Stadium. Mantan pemain Chelsea ini awalnya didatangkan oleh Thomas Frank, namun ia hanya tampil dalam lima pertandingan di bawah asuhan pelatih asal Denmark itu sebelum sang manajer dipecat secara mendadak. Penggantinya, Igor Tudor, sangat membatasi waktu bermain gelandang tersebut, sehingga ia hanya tampil dalam enam pertandingan selama masa kepelatihan yang singkat dan kurang memuaskan, yang membuat Gallagher kekurangan kebugaran dan kepercayaan diri.

  Sunderland v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Masa-masa sulit di bawah pemerintahan sebelumnya

    Operator ruang mesin itu dengan jujur menceritakan rasa terisolasi dan penolakan yang dialaminya selama masa-masa sulit yang tak kunjung usai. Mengungkapkan beban emosional akibat statusnya yang terpinggirkan sebelum perubahan taktik, Gallagher mengatakan kepada Sky Sports: "Saya hampir tidak bisa berbicara dengan siapa pun dalam beberapa bulan terakhir. Jelas ini masa-masa yang sangat berat bagi saya dan tim, dan saya hanya fokus untuk terus meningkatkan diri demi membantu tim sebisa mungkin. Saya kurang percaya diri, manajer sebelumnya tidak mempercayai saya, para penggemar pun menganggap saya tidak bagus."

  • Ketangguhan memicu kebangkitan London Utara

    Meskipun merasakan keterasingan yang mendalam selama masa kepemimpinan Tudor yang singkat, gelandang tersebut sangat fokus pada ketangguhan mentalnya untuk kembali memenangkan hati para pendukung tuan rumah yang kecewa. Ia menambahkan: "Secara mental, saya berhasil mengatasinya dengan sangat baik. Saya tahu saya bisa kembali dan menunjukkan kepada para penggemar apa yang sebenarnya bisa saya lakukan. Semoga ini baru permulaan, karena saya masih memiliki banyak hal untuk diberikan dan tidak sabar untuk membangun ikatan yang lebih erat lagi dengan para penggemar kami."

  Conor Gallagher Tottenham GFXGetty/GOAL

    De Zerbi mengoptimalkan potensi serangan

    De Zerbi telah sepenuhnya mengubah nasib Gallagher, dengan menunjukkan kepercayaan penuh dengan selalu menurunkannya sebagai starter di setiap pertandingan selama masa jabatannya hingga saat ini. Manajer asal Italia itu berhasil menempatkannya di posisi nomor 10 yang lebih maju dalam lima pertandingan terakhir, sehingga mampu mengimbangi kekurangan kreativitas akibat cedera yang dialami James Maddison dan Xavi Simons. Setelah baru-baru ini mencetak gol penentu kemenangan melawan Aston Villa, Gallagher memasuki musim panas dengan kesempatan untuk memulihkan tenaga setelah tidak dipanggil ke skuad Inggris untuk Piala Dunia.