CONCACAF 'menolak' rencana Gianni Infantino untuk menjual sebagian FIFA kepada ekuitas swasta setelah UEFA mengancam boikot

Rencana Infantino mengejutkan dunia sepak bola pada Rabu. Dilaporkan tanpa berkonsultasi dengan satu pun dari enam konfederasi sepak bola FIFA, Presiden FIFA itu mengumumkan perubahan besar untuk memindahkan seluruh operasi komersial FIFA ke perusahaan terpisah, yang 20 persennya akan tersedia bagi investor swasta.

Sejumlah konfederasi, termasuk CONCACAF, merilis pernyataan awal yang menyatakan skeptisisme mereka. Namun, pada Kamis, badan itu mengambil sikap yang lebih tegas dalam sebuah pernyataan:

"Concacaf hari ini menggelar pertemuan para presiden dari 41 Asosiasi Anggotanya, bersama Presidennya, anggota Dewan, dan anggota Dewan FIFA-nya, untuk membahas proposal yang dikembangkan dan dipresentasikan oleh Presiden FIFA guna membentuk ‘FIFA Forward Enterprise’ dan menjual kepentingan dalam Piala Dunia FIFA kepada investor swasta...

"Selama pertemuan, para anggota menyampaikan kekhawatiran mendalam atas tidak adanya proses yang semestinya terkait proposal tersebut, tenggat waktu yang dibuat sangat singkat secara artifisial, dan tidak adanya peninjauan atau persetujuan oleh badan tata kelola FIFA yang relevan. Selain itu, kebutuhan akan investasi ekuitas swasta untuk mendanai program FIFA Forward yang baru dan yang sudah ada setelah Piala Dunia FIFA paling menguntungkan dalam sejarah juga dipertanyakan. Diskusi tersebut menegaskan perlunya transparansi yang lebih besar dan tata kelola yang semestinya.

"Atas alasan-alasan tersebut, Concacaf dan 41 Asosiasi Anggotanya telah menolak proposal tersebut."