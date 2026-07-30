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CONCACAF 'menolak' rencana Gianni Infantino untuk menjual sebagian FIFA kepada ekuitas swasta setelah UEFA mengancam boikot
CONCACAF menentang rencana Infantino
Rencana Infantino mengejutkan dunia sepak bola pada Rabu. Dilaporkan tanpa berkonsultasi dengan satu pun dari enam konfederasi sepak bola FIFA, Presiden FIFA itu mengumumkan perubahan besar untuk memindahkan seluruh operasi komersial FIFA ke perusahaan terpisah, yang 20 persennya akan tersedia bagi investor swasta.
Sejumlah konfederasi, termasuk CONCACAF, merilis pernyataan awal yang menyatakan skeptisisme mereka. Namun, pada Kamis, badan itu mengambil sikap yang lebih tegas dalam sebuah pernyataan:
"Concacaf hari ini menggelar pertemuan para presiden dari 41 Asosiasi Anggotanya, bersama Presidennya, anggota Dewan, dan anggota Dewan FIFA-nya, untuk membahas proposal yang dikembangkan dan dipresentasikan oleh Presiden FIFA guna membentuk ‘FIFA Forward Enterprise’ dan menjual kepentingan dalam Piala Dunia FIFA kepada investor swasta...
"Selama pertemuan, para anggota menyampaikan kekhawatiran mendalam atas tidak adanya proses yang semestinya terkait proposal tersebut, tenggat waktu yang dibuat sangat singkat secara artifisial, dan tidak adanya peninjauan atau persetujuan oleh badan tata kelola FIFA yang relevan. Selain itu, kebutuhan akan investasi ekuitas swasta untuk mendanai program FIFA Forward yang baru dan yang sudah ada setelah Piala Dunia FIFA paling menguntungkan dalam sejarah juga dipertanyakan. Diskusi tersebut menegaskan perlunya transparansi yang lebih besar dan tata kelola yang semestinya.
"Atas alasan-alasan tersebut, Concacaf dan 41 Asosiasi Anggotanya telah menolak proposal tersebut."
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UEFA mengambil sikap paling tegas
Ini terjadi menyusul pengumuman protes UEFA pada Kamis. Konfederasi sepak bola Eropa tersebut, yang mencakup 55 dari 211 asosiasi anggota FIFA, berjanji akan memboikot semua kompetisi FIFA kecuali Infantino menarik kembali proposalnya. Dengan penolakan terbuka dari CONCACAF, FIFA tampaknya memiliki 96 suara 'tidak'. Semua proposal membutuhkan mayoritas sederhana untuk lolos.
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Masih ada ruang untuk bernegosiasi?
Namun, CONCACAF tidak sepenuhnya menjanjikan untuk mundur dari kompetisi apa pun yang digelar FIFA. Pernyataan mereka, pada kenyataannya, mencakup kesediaan untuk bernegosiasi mengenai FIFA Forward, pendanaan yang sudah ada sebelumnya dan telah ditawarkan badan pengatur itu kepada federasi-federasi yang lebih kecil:
"[Concacaf dan 41 asosiasi anggotanya] telah menugaskan Anggota Dewan FIFA mereka untuk berkomunikasi dengan FIFA guna menentukan bagaimana cadangan FIFA yang sangat besar saat ini dapat digunakan untuk meningkatkan pendanaan FIFA Forward bagi pengembangan sepakbola di seluruh kawasan kami."
Amerika Serikat, tuan rumah Piala Dunia 2026 dan calon tuan rumah Piala Dunia Wanita 2031, termasuk di antara asosiasi anggota CONCACAF.
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Posisi Infantino terlihat tidak aman
Gambaran yang lebih besar menunjukkan bahwa posisi Infantino di puncak sepakbola global kini bisa sedikit tidak aman.
Sang presiden tampak kemungkinan akan maju tanpa lawan pada pemilihan FIFA musim semi mendatang, tetapi kini dilaporkan ada tekanan yang semakin besar agar kandidat lain muncul. Ada pembicaraan bahwa presiden PSG Nasser Al-Khelaifi termasuk di antara nama-nama yang diusulkan untuk menantang, meski ia dilaporkan enggan mencalonkan diri untuk jabatan tersebut. The Athleticmelaporkan pada Kamis sore bahwa beberapa anggota CONCACAF "kehilangan kepercayaan" terhadap kemampuan Infantino untuk memimpin FIFA.
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