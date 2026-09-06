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Como 1907 v SSC Napoli - Serie AGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

Como wujudkan 'keajaiban konstruksi' 90 hari saat Sinigaglia mendapat persetujuan UEFA untuk debut di Liga Champions

Como
Como vs RB Leipzig
RB Leipzig
Champions League
Serie A
C. Fabregas

Como akan menggelar debut bersejarah mereka di Liga Champions di Stadio Giuseppe Sinigaglia setelah UEFA menyetujui venue tersebut menyusul renovasi cepat selama 90 hari. Lampu hijau itu menyelamatkan tim asuhan Cesc Fabregas dari relokasi ke Reggio Emilia, sehingga RB Leipzig dipastikan datang ke tepi Danau Como.

  • Venue bersejarah mendapat lampu hijau

    Stadio Giuseppe Sinigaglia telah mendapatkan persetujuan Kategori 4 UEFA setelah pembangunan ulang cepat yang rampung dalam waktu kurang dari 90 hari, menurut La Gazzetta dello Sport. Sertifikasi tersebut membuat Como tidak perlu pindah ke Mapei Stadium di Reggio Emilia, yang telah ditetapkan sebagai venue cadangan. Tim asuhan Fabregas kini akan menjamu Leipzig di kandang sendiri dalam laga pembuka fase liga Liga Champions pada Kamis malam.

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  • imago-sport-1076944024.jpgNicolo Campo

    Perombakan ambisius mengubah stadion

    Didanai oleh kepemilikan Indonesia di klub tersebut, Como bekerja sama dengan pemerintah kota setempat untuk membongkar Curva Ovest tubular yang sudah usang dan membangun tribun permanen dari beton bertulang yang memenuhi kriteria UEFA. Lapangan diperlebar dua meter dan dipasang ulang dengan rumput hibrida generasi terbaru untuk mengakomodasi filosofi permainan Fabregas yang menitikberatkan penguasaan bola. Perombakan besar-besaran itu juga mencakup peningkatan lampu sorot, penataan ulang area media, perombakan fasilitas toilet, dan modernisasi sistem keamanan internal.

  • Kawah tepi danau menanti debut

    Meskipun struktur tubular sementara di section distinti membatasi kapasitas stadion di ajang piala menjadi sekitar 11.000 kursi, tiket untuk pertandingan tersebut terjual habis dalam hitungan menit. Fabregas bertekad mengubah stadion indah di tepi danau itu menjadi arena yang mengintimidasi, mengingatkan pada La Bombonera versi mini. Setelah mencatatkan 104 penampilan di Liga Champions selama karier bermainnya, sang manajer akan sangat mengandalkan pengalamannya untuk memandu Como menjalani debut mereka di Eropa.

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  • Genoa CFC v Como 1907 - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    Tuan rumah yang sedang melaju kencang menguji Jerman

    Tuan rumah memasuki laga ini dengan penuh kepercayaan diri setelah meraih tujuh poin dari tiga pertandingan Serie A, yang ditutup dengan kemenangan telak 4-1 atas Genoa pada Jumat. Sebaliknya, Leipzig datang dengan catatan buruk, yakni 18 pertandingan Eropa tanpa clean sheet dan hanya satu kemenangan dalam 10 laga terakhir mereka di fase utama Liga Champions. Lini belakang Como yang solid, yang hanya kebobolan 29 gol di liga musim lalu dan tiga sejauh musim ini, akan memberikan ujian berat bagi wakil Bundesliga tersebut.

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