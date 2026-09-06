Tuan rumah memasuki laga ini dengan penuh kepercayaan diri setelah meraih tujuh poin dari tiga pertandingan Serie A, yang ditutup dengan kemenangan telak 4-1 atas Genoa pada Jumat. Sebaliknya, Leipzig datang dengan catatan buruk, yakni 18 pertandingan Eropa tanpa clean sheet dan hanya satu kemenangan dalam 10 laga terakhir mereka di fase utama Liga Champions. Lini belakang Como yang solid, yang hanya kebobolan 29 gol di liga musim lalu dan tiga sejauh musim ini, akan memberikan ujian berat bagi wakil Bundesliga tersebut.