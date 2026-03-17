Como vs Roma, Wesley mendapat kartu kuning kedua, Open VAR: "Dari sudut pandang lapangan, itu adalah keputusan yang masuk akal"

Open VAR, acara mingguan rutin DAZN yang diselenggarakan bekerja sama dengan AIA dan FIGC, telah menganalisis insiden yang paling banyak dibicarakan dalam laga Como vs Roma, yaitu kartu kuning kedua yang diterima Wesley.

Mantan wasit dan kini anggota Can, Dino Tommasi, mengomentari insiden tersebut sebagai berikut: "VAR dan AVAR memeriksa kemungkinan kesalahan identifikasi, yaitu memastikan apakah pelanggaran dilakukan oleh pemain lain. Namun, mereka melihat bahwa pelanggaran tersebut dilakukan oleh Wesley dan oleh karena itu mendukung keputusan Massa." Tommasi kemudian membenarkan keputusan teknis wasit dari sudut pandang disiplin: "Jika wasit meniup peluit, itu kartu kuning karena merupakan aksi berbahaya, sebuah SPA. Ini bukan DOGSO (peluang gol yang jelas, red.). Dari lapangan, itu adalah keputusan yang dapat dibenarkan."

  • NIENTE "KESALAHAN IDENTITAS"

    Di ruang VAR, tempat Fabbri dan Gariglio berada untuk mendukung keputusan wasit Davide Massa, mereka segera memeriksa apakah terjadi kesalahan identifikasi (mistaken identity). Mereka menilai apakah pelanggaran tersebut dilakukan oleh Rensch, bukan Wesley. Setelah meninjau tayangan ulang, konfirmasi pun datang: "Pelanggaran itu jelas dilakukan oleh Wesley, kaki kanan yang terkena adalah milik Wesley, sudah pasti, dikonfirmasi." Massa sendiri, di lapangan, menjelaskan kepada para pemain bahwa ia awalnya memberikan keuntungan atas pelanggaran sebelumnya yang dilakukan oleh Pellegrini (yang dinilai berdasarkan bola oleh VAR) sebelum akhirnya meniup peluit untuk pelanggaran Wesley, yang dikenai kartu kuning kedua karena situasi SPA (Stopping a Promising Attack).

    • Iklan
