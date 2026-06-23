Como telah mencapai kesepakatan dengan Kaiki, yang dijadwalkan tiba di Italia untuk menjalani pemeriksaan medis. Vojvoda, van der Brempt, dan Kempf dapat hengkang; semua pemain tersebut menjadi incaran untuk lini pertahanan

Como membuktikan diri sebagai salah satu klub paling aktif di bursa transfer, sambil menanti pembukaan resmi negosiasi yang dijadwalkan pada Senin, 29 Juni. Klub asal Como ini, yang juga didukung oleh pendapatan dari lolosnya mereka ke Liga Champions musim depan, telah mulai mengambil langkah awal untuk memberikan Cesc Fabregas skuad yang siap bersaing di musim depan. Kamis mungkin akan menjadi hari yang menentukan untuk mencoba meyakinkan Real Madrid agar mempertahankan Nico Paz setidaknya selama satu tahun lagi, namun masih banyak urusan lain yang harus diselesaikan oleh direktur olahraga Ludi.





KAMIS AKAN MENENTUKAN MASA DEPAN NICO PAZ: BERITA TERBARU



