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Cesc Fabregas ComoGetty Images

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Como telah mencapai kesepakatan dengan Kaiki, yang dijadwalkan tiba di Italia untuk menjalani pemeriksaan medis. Vojvoda, van der Brempt, dan Kempf dapat hengkang; semua pemain tersebut menjadi incaran untuk lini pertahanan

Como
Transfers
C. Fabregas
Kaiki
Y. Couto
L. Pirola

Direktur olahraga Ludi sedang berupaya menyusun skuad yang mampu menghadapi dua kompetisi sekaligus, yaitu liga domestik dan Liga Champions

Como membuktikan diri sebagai salah satu klub paling aktif di bursa transfer, sambil menanti pembukaan resmi negosiasi yang dijadwalkan pada Senin, 29 Juni. Klub asal Como ini, yang juga didukung oleh pendapatan dari lolosnya mereka ke Liga Champions musim depan, telah mulai mengambil langkah awal untuk memberikan Cesc Fabregas skuad yang siap bersaing di musim depan. Kamis mungkin akan menjadi hari yang menentukan untuk mencoba meyakinkan Real Madrid agar mempertahankan Nico Paz setidaknya selama satu tahun lagi, namun masih banyak urusan lain yang harus diselesaikan oleh direktur olahraga Ludi.


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  • GERAKAN DI LUAR RUANGAN

    Menurut laporan Sky Sport, transfer pertama yang disepakati oleh Como adalah pembelian pemain sayap kiri kelahiran 2003, Kaiki, dari Cruzeiro. Ia dijadwalkan tiba di Italia besok untuk menjalani pemeriksaan medis dan menandatangani kontrak yang akan mengikatnya dengan klub asal Lombardy tersebut untuk beberapa musim ke depan. Kesepakatan ini ditutup dengan nilai 12 juta euro ditambah bonus sebesar 2 juta euro. Pemain asal Brasil ini akan bersaing memperebutkan posisi dengan Alex Valle dan secara numerik akan menggantikan Alberto Moreno, yang kontraknya akan berakhir. Fokus pada lini sayap ini ditegaskan oleh negosiasi yang masih berlangsung dengan Borussia Dortmund untuk Yan Couto, yang justru akan menggantikan salah satu dari Vojvoda atau van der Brempt, yang tidak lagi menjadi prioritas utama dalam skema Fabregas.

    • Iklan

  • PERGERAKAN PEMBANGKIT LISTRIK

    Dan terkait para bek, perhatikan berbagai opsi yang masih dipertimbangkan Como untuk posisi bek tengah. Diego Carlos akan kembali ke Fenerbahçe setelah masa peminjamannya berakhir pada 30 Juni, sementara dalam beberapa jam terakhir beredar rumor yang cukup kuat mengenai kemungkinan kembalinya Kempf ke Jerman, yang diminati oleh Borussia Dortmund. Dalam hal ini, selain rencana untuk merekrut bek tengah asal Italia demi memenuhi persyaratan daftar pemain – Pirola dari Olympiacos adalah salah satu nama yang diincar – masih ada opsi yang mengarah ke Tarik Muharemovic dari Sassuolo (di mana Juventus memiliki 50% hak atas penjualan kembali) dan Andrés Cuenca, pemain kelahiran 2007 yang sangat menjanjikan dari akademi Barcelona.