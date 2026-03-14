Salah satu kejutan di liga ini tentu saja adalah Como asuhan Fabregas, yang setelah mencatatkan musim yang sangat baik tahun lalu, berhasil memenuhi ekspektasi dengan memimpin timnya secara gemilang. Bahkan, saat ini tim asal Como tersebut sedang bersaing untuk memperebutkan satu tempat di Liga Champions. Nama Fabregas pun terus menjadi perbincangan hangat di kalangan klub-klub top Eropa, hingga Presiden Como, Mirwan Suwarso, tak menyembunyikan bahwa suatu saat nanti Cesc akan melatih salah satunya.
Como, Suwarso: "Masa depan Fabregas? Dia akan bergabung dengan klub besar Eropa. Tapi sebelumnya, dia akan memilih penggantinya di sini"
MASA DEPAN DI KLUB TERKEMUKA
Inilah pernyataan sang kapten Como kepada Rivista Undici: "Fabregas memang sangat penting bagi kami, tapi kami akan bodoh jika tidak menyadari bahwa suatu hari nanti dia bisa saja pindah ke Arsenal, Barcelona, atau Chelsea. Jika dia terus meraih kemenangan bersama kami atau tetap sukses, meskipun saya tidak bisa berbicara atas namanya, saya rasa diamungkin memiliki impian yang lebih besar."
TAPI SEBELUM ITU, DIA AKAN MEMILIH PELATIH
Namun, Fabregas juga merupakan anggota Dewan Sepak Bola Como, dan karena itu Suwarso menyatakan bahwa jika ia memutuskan untuk hengkang, pemain asal Spanyol itu akan memainkan peran penting dalam pemilihan penggantinya: "Dengan demikian, saya berharap selama ia masih di sini, ia dapat membantu kami menyusun rencana yang sukses juga untuk orang yang akan menggantikannya. Bagi saya, ketika ia pergi—jika memang ia pergi—seharusnya ia lah yang memilih siapa yang akan menggantikannya. Dia harus dilibatkan dalam pemilihan tersebut. Sebagai anggota Dewan Sepak Bola, dia harus membantu kami menunjuk pelatih berikutnya."