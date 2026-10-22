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Suwarso ComoGetty Images
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Como, Suwarso: "Kesepakatan untuk Sucic sudah tercapai, tetapi biayanya tidak sepadan. Ini sosok yang merekomendasikan Baturina kepada saya"

Inter
Como
Dinamo Zagreb
M. Baturina
P. Sucic

Presiden Como, Mirwan Suwarso, memberikan wawancara kepada jurnalis LNS Hanif Thamrin. Ia mengungkap sejumlah cerita di balik aktivitas transfer yang melibatkan Como dan Inter.

Secara khusus, ada beberapa keterkaitan dengan Dinamo Zagreb, termasuk transfer Sucic yang dibiarkan menjadi milik Inter, serta Baturina yang mulai didekati Como berkat informasi khusus.


  • Baturina Direkomendasikan oleh Romano

    "Baturina direkrut berkat Football Manager? Tidak, tidak persis begitu. Sebenarnya, Baturina direkomendasikan kepada saya oleh Fabrizio Romano. Suatu hari dia berkata: 'Apakah kamu tertarik untuk mengenal pemain ini?' Saya menjawab: 'Siapa dia? Saya tidak mengenalnya.' Dia menjelaskan bahwa ada seorang agen yang tertarik bertemu dengan saya. Biasanya saya tidak menemui agen, tetapi saya bertanya siapa yang dimaksud. Ketika mendengar nama Baturina, nama itu terasa tidak asing bagi saya.

    Lalu saya meminta departemen data kami untuk mempelajarinya. Mereka menjawab: 'Kami bahkan tidak perlu melihat angka-angkanya, kami sudah tahu siapa dia.' Namun, saya tetap bersikeras: 'Periksa saja.' Dia bermain untuk Dinamo Zagreb dan saya ingin tahu apakah dia bisa cepat beradaptasi dengan Serie A.

  • Sempat disiapkan untuk Sucic, tapi...

    "Sebenarnya, pemain yang awalnya ingin kami rekrut adalah Petar Sucic. Ya, Sucic yang kini bermain untuk Inter. Kami sudah mencapai kesepakatan dengan Dinamo Zagreb untuk merekrutnya. Saya tidak ingat persis semua yang terjadi saat itu, tetapi kesepakatan dengan klub sudah ada. Masalahnya, komisi yang diminta para agen hampir setara dengan harga transfernya. Pada titik itu, kami merasa tidak masuk akal untuk melanjutkan prosesnya.

    Sucic bergabung dengan Inter dan kami mendapat kesempatan untuk merekrut Baturina. Sebenarnya, kami mencari pemain dengan karakteristik yang lebih mirip Sucic, seorang pemain nomor 8. Namun, Baturina merupakan kesempatan yang menarik. Kami mempelajari datanya, semuanya positif, dan kami memutuskan untuk melanjutkan prosesnya."

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