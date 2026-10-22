Como, Suwarso: "Kesepakatan untuk Sucic sudah tercapai, tetapi biayanya tidak sepadan. Ini sosok yang merekomendasikan Baturina kepada saya"

"Sebenarnya, pemain yang awalnya ingin kami rekrut adalah Petar Sucic. Ya, Sucic yang kini bermain untuk Inter. Kami sudah mencapai kesepakatan dengan Dinamo Zagreb untuk merekrutnya. Saya tidak ingat persis semua yang terjadi saat itu, tetapi kesepakatan dengan klub sudah ada. Masalahnya, komisi yang diminta para agen hampir setara dengan harga transfernya. Pada titik itu, kami merasa tidak masuk akal untuk melanjutkan prosesnya.
Sucic bergabung dengan Inter dan kami mendapat kesempatan untuk merekrut Baturina. Sebenarnya, kami mencari pemain dengan karakteristik yang lebih mirip Sucic, seorang pemain nomor 8. Namun, Baturina merupakan kesempatan yang menarik. Kami mempelajari datanya, semuanya positif, dan kami memutuskan untuk melanjutkan prosesnya."