Como, Suwarso: "Kesepakatan untuk Sucic sudah tercapai, tetapi biayanya tidak sepadan. Ini sosok yang merekomendasikan Baturina kepada saya"

"Baturina direkrut berkat Football Manager? Tidak, tidak persis begitu. Sebenarnya, Baturina direkomendasikan kepada saya oleh Fabrizio Romano. Suatu hari dia berkata: 'Apakah kamu tertarik untuk mengenal pemain ini?' Saya menjawab: 'Siapa dia? Saya tidak mengenalnya.' Dia menjelaskan bahwa ada seorang agen yang tertarik bertemu dengan saya. Biasanya saya tidak menemui agen, tetapi saya bertanya siapa yang dimaksud. Ketika mendengar nama Baturina, nama itu terasa tidak asing bagi saya.

Lalu saya meminta departemen data kami untuk mempelajarinya. Mereka menjawab: 'Kami bahkan tidak perlu melihat angka-angkanya, kami sudah tahu siapa dia.' Namun, saya tetap bersikeras: 'Periksa saja.' Dia bermain untuk Dinamo Zagreb dan saya ingin tahu apakah dia bisa cepat beradaptasi dengan Serie A.