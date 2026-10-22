"Baturina direkrut berkat Football Manager? Tidak, kejadiannya tidak persis seperti itu. Sebenarnya, Fabrizio Romano yang memberi tahu saya tentang Baturina. Suatu hari, dia berkata kepada saya: 'Apakah kamu tertarik mengenal pemain ini?' Saya menjawab: 'Siapa dia? Saya tidak mengenalnya.' Dia menjelaskan bahwa ada seorang agen yang ingin bertemu dengan saya. Biasanya saya tidak bertemu agen, tetapi saya bertanya siapa pemain yang dimaksud. Ketika mendengar nama Baturina, nama itu terasa familier bagi saya."

"Lalu saya meminta divisi data kami untuk mempelajarinya. Mereka menjawab: 'Kami bahkan tidak perlu melihat angka-angkanya, kami sudah tahu siapa dia.' Namun, saya tetap bersikeras: 'Periksa saja.' Dia bermain di Dinamo Zagreb dan saya ingin tahu apakah dia bisa cepat beradaptasi dengan Serie A."