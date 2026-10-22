"Sebenarnya, pemain yang awalnya ingin kami datangkan adalah Petar Sucic. Ya, pemain yang di Inter itu. Kami sudah mencapai kesepakatan dengan Dinamo Zagreb untuk merekrutnya. Saya tidak ingat persis semua yang terjadi pada masa itu, tetapi kesepakatan dengan klub sudah ada. Masalahnya, komisi yang diminta para agen hampir setara dengan harga transfernya. Saat itu kami memutuskan bahwa tidak ada gunanya melanjutkan proses tersebut.
Sucic bergabung dengan Inter, sementara kami mendapat kesempatan untuk merekrut Baturina. Sebenarnya, kami mencari pemain dengan karakteristik yang lebih mirip Sucic, seorang pemain nomor 8. Namun, Baturina merupakan peluang yang menarik. Kami mempelajari data-datanya, semuanya positif, lalu memutuskan untuk melanjutkan prosesnya."