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Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Como, Suwarso: "Kesepakatan untuk Sucic sudah tercapai, tetapi biayanya tidak sepadan. Ini orang yang merekomendasikan Baturina kepada saya"

Inter
P. Sucic
Como
M. Baturina
Dinamo Zagreb

Presiden Como, Mirwan Suwarso, mengungkap sejumlah cerita di balik bursa transfer yang melibatkan Como dan Inter dalam wawancara dengan jurnalis LNS Hanif Thamrin.

Secara khusus, ada beberapa kaitan dengan Dinamo Zagreb: transfer Sucic diserahkan kepada Inter, sementara Como bergerak untuk merekrut Baturina berkat sebuah rekomendasi khusus.


  • Baturina Direkomendasikan Romano

    "Baturina direkrut berkat Football Manager? Tidak, kejadiannya tidak persis seperti itu. Sebenarnya, Fabrizio Romano yang memberi tahu saya tentang Baturina. Suatu hari, dia berkata kepada saya: 'Apakah kamu tertarik mengenal pemain ini?' Saya menjawab: 'Siapa dia? Saya tidak mengenalnya.' Dia menjelaskan bahwa ada seorang agen yang ingin bertemu dengan saya. Biasanya saya tidak bertemu agen, tetapi saya bertanya siapa pemain yang dimaksud. Ketika mendengar nama Baturina, nama itu terasa familier bagi saya."

    "Lalu saya meminta divisi data kami untuk mempelajarinya. Mereka menjawab: 'Kami bahkan tidak perlu melihat angka-angkanya, kami sudah tahu siapa dia.' Namun, saya tetap bersikeras: 'Periksa saja.' Dia bermain di Dinamo Zagreb dan saya ingin tahu apakah dia bisa cepat beradaptasi dengan Serie A."

  • Semuanya sudah beres untuk Sucic, tapi...

    "Sebenarnya, pemain yang awalnya ingin kami datangkan adalah Petar Sucic. Ya, pemain yang di Inter itu. Kami sudah mencapai kesepakatan dengan Dinamo Zagreb untuk merekrutnya. Saya tidak ingat persis semua yang terjadi pada masa itu, tetapi kesepakatan dengan klub sudah ada. Masalahnya, komisi yang diminta para agen hampir setara dengan harga transfernya. Saat itu kami memutuskan bahwa tidak ada gunanya melanjutkan proses tersebut.

    Sucic bergabung dengan Inter, sementara kami mendapat kesempatan untuk merekrut Baturina. Sebenarnya, kami mencari pemain dengan karakteristik yang lebih mirip Sucic, seorang pemain nomor 8. Namun, Baturina merupakan peluang yang menarik. Kami mempelajari data-datanya, semuanya positif, lalu memutuskan untuk melanjutkan prosesnya."

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