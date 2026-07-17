Presiden Como, Mirwan Suwarso, memberikan wawancara kepada surat kabar La Stampa. Berbagai topik dibahas, mulai dari rencana pengembangan klub—terutama berkat keberhasilan lolos ke Liga Champions musim depan—dan proyek renovasi Stadion “Sinigaglia”, hingga peran pelatih Cesc Fabregas yang semakin sentral.
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Como, Suwarso: "Fabregas telah menolak tiga klub Italia dalam beberapa bulan terakhir, salah satunya adalah Napoli. Tak ada yang berkembang seperti kami; banyak tim yang bangkrut demi meraih trofi."
FABREGAS TETAP DI SINI
Inilah pernyataan Suwarso mengenai pelatih asal Spanyol tersebut: “Beberapa klub sudah menawarinya, setidaknya tiga dalam beberapa bulan terakhir, tetapi ia menolaknya. Salah satunya adalah Napoli, seperti yang sudah diberitakan di beberapa surat kabar lokal. Dua lainnya? Salah satunya dari Italia, saya tidak akan mengatakan lebih dari itu”. Pada musim panas 2025, nama Fabregas sempat dikaitkan terutama dengan kursi kepelatihan Inter sebagai pengganti Simone Inzaghi, yang kemudian dipercayakan kepada Cristian Chivu. Pelatih Como saat ini juga sempat melakukan pertemuan di London dengan jajaran manajemen Inter, namun tidak tercapai kesepakatan mengingat ikatan yang kuat antara pelatih asal Spanyol tersebut dengan timnya saat ini.
LIGA CHAMPIONS ADALAH SEBUAH KESEMPATAN
Mengenai keberhasilan lolos ke Liga Champions, dalam wawancara dengan La Stampa, Mirwan Suwarso menyatakan: “Kami ingin tampil lebih baik daripada tahun sebelumnya, tetapi tidak menyangka bisa mencapai prestasi setinggi ini. Berada di Liga Champions memungkinkan kami memperbaiki kondisi keuangan kami. Namun, pada saat yang sama, kami harus mempercepat prosesnya, karena semula kami memperkirakan akan mencapai tujuan ini dalam beberapa tahun ke depan. Kini kami memiliki waktu yang lebih sedikit untuk mengembangkan infrastruktur komersial kami dan menyesuaikan diri dengan peraturan keuangan. Namun, kami pasti bisa melakukannya dan tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan ini. Target di Eropa? Kita lihat saja bagaimana kondisi kami setelah persiapan musim panas. Untuk saat ini, saya bermimpi bisa menyaksikan tim-tim seperti Manchester United dan Real Madrid bertanding di Como.”
TIDAK ADA YANG SEPERTI COMO
Terakhir, Presiden Como Mirwan Suwarso, dalam wawancara dengan La Stampa, memberikan perhatian besar pada proses pertumbuhan klub asal Como ini serta stabilitas keuangannya: “Kami adalah tim Italia yang mencatat tingkat pertumbuhan nilai transfer pemain tertinggi: dalam dua musim, nilainya naik dari 60 menjadi 389 juta euro. Dari segi komersial, kami tumbuh sebesar 300% setiap tahun. Kami memang masih pendatang baru, tetapi saya ingin mencari klub lain yang tumbuh secepat kami. Jika ada tawaran, kami akan mendengarkannya. Jika kami menyukainya, kami akan menerimanya, tetapi kami tidak takut untuk menolaknya. Musim panas lalu, kami menolak tawaran sebesar 60 juta untuk Assane Diao—saya tidak bisa menyebutkan dari siapa. Dan pada musim dingin, kami juga menolak tawaran lain sebesar 40 juta untuk Jayden Addai. Dalam sejarah, ada banyak tim yang demi memenangkan trofi akhirnya bangkrut.”
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