Como, Suwarso: "Fabregas telah menolak tiga klub Italia dalam beberapa bulan terakhir, salah satunya adalah Napoli. Tak ada yang berkembang seperti kami; banyak tim yang bangkrut demi meraih trofi."

Terakhir, Presiden Como Mirwan Suwarso, dalam wawancara dengan La Stampa, memberikan perhatian besar pada proses pertumbuhan klub asal Como ini serta stabilitas keuangannya: “Kami adalah tim Italia yang mencatat tingkat pertumbuhan nilai transfer pemain tertinggi: dalam dua musim, nilainya naik dari 60 menjadi 389 juta euro. Dari segi komersial, kami tumbuh sebesar 300% setiap tahun. Kami memang masih pendatang baru, tetapi saya ingin mencari klub lain yang tumbuh secepat kami. Jika ada tawaran, kami akan mendengarkannya. Jika kami menyukainya, kami akan menerimanya, tetapi kami tidak takut untuk menolaknya. Musim panas lalu, kami menolak tawaran sebesar 60 juta untuk Assane Diao—saya tidak bisa menyebutkan dari siapa. Dan pada musim dingin, kami juga menolak tawaran lain sebesar 40 juta untuk Jayden Addai. Dalam sejarah, ada banyak tim yang demi memenangkan trofi akhirnya bangkrut.”