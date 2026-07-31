Trevoh Chalobah dan Como, sebuah pernikahan yang harus terjadi. Bek asal Inggris itu kian dekat dengan kepindahan ke tepi Danau Como sehingga terobosan bisa datang secepatnya pada malam ini. Kesepakatan soal persyaratan kontrak sudah tercapai lebih dari sepekan lalu, kini klub asal Larian itu semakin mendekati permintaan Chelsea.
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Como, selangkah lagi dapatkan Chalobah: jam-jam penentuan untuk kesepakatan dengan Chelsea, Fabregas berharap-harap cemas
Operasi senilai Rp30 juta
Inter hanya sempat melakukan penjajakan dan kini membidik Cuti Romero dengan serius. Trevoh Chalobah memprioritaskan Como dan hanya menunggu panggilan untuk terbang ke Italia serta memulai petualangan profesional baru yang menarik. Como kian mendekati garis finis, mereka akan mencapai angka 30 juta yang sejak awal selalu menjadi permintaan Chelsea. Dalam beberapa jam ke depan dijadwalkan ada panggilan antara kedua klub untuk mencapai kesepakatan final.
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