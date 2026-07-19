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Baturina ComoGetty Images

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Como, persaingan di Liga Premier untuk Martin Baturina pun dimulai: Aston Villa, Manchester, dan bahkan Tottenham asuhan De Zerbi turut mempertimbangkannya; berapa nilai pasarnya?

Como
M. Baturina

Bintang muda Kroasia ini menjadi incaran klub-klub Inggris, namun Fabregas tidak mau berkompromi

Jika ada tawaran, kami akan mendengarkannya. Jika kami menyukainya, kami akan menerimanya, tapi kami tidak segan untuk menolaknya. Musim panas lalu kami menolak tawaran sebesar 60 juta untuk Assane Diao, saya tidak bisa menyebutkan dari siapa. Dan pada musim dingin, ada tawaran lain sebesar 40 juta untuk Jayden Addai.” Mirwan Suwarso, presiden Como,memiliki pandangan yang cukup jelas mengenai bagaimana proyek klub asal Lombardy ini—yang baru saja lolos ke Liga Champions untuk pertama kalinya dalam sejarah—harus dikembangkan.


Investasi untuk terus berkembang, tentu saja, sejalan dengan peningkatan pendapatan yang dihasilkan dari partisipasi di kompetisi Eropa yang bergengsi serta renovasi Stadion “Sinigaglia” agar menjadi lebih fungsional guna menghasilkan sumber pendapatan baru. Namun, pada saat yang sama, aspek yang selalu mendasar seperti transfer pemain tidak boleh diabaikan, karena hal ini hampir menjadi keharusan untuk tetap kompetitif dan berkelanjutan dalam ekosistem khusus seperti di Italia.

  • PERHIASAN BATURINA

    Dalam konteks ini, wajar dan tak terelakkan bahwa para pemain andalan yang diandalkan Como dalam beberapa musim terakhir—dan yang berhasil dimaksimalkanoleh pelatih Cesc Fabregas dalam sistem permainannya yang selalu mengutamakan serangan serta gaya sepak bola modern dan menghibur—menjadi sorotan. Di antara mereka terdapat pula Martin Baturina, yang baru saja menjalani pengalaman berharga di Piala Dunia (4 pertandingan dan satu gol sebagai hasilnya) setelah sebelumnya menunjukkan kilasan potensi besarnya, pertama di Liga Champions bersama Dinamo Zagreb dan kemudian di kompetisi yang ketat seperti Serie A, di mana ia menjadi pilar bersama Nico Paz dalam perjalanan menuju peringkat keempat, berkat 6 gol dan 3 assist yang dicetaknya dalam 29 penampilan.

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  • TIGA KLUB DI BARIS TERDEPAN

    Pemain asal Kroasia kelahiran 2003 ini, yang didatangkan musim panas lalu dengan harga sedikit di bawah 20 juta euro, dengan cepat menjadi salah satu aset berharga dalam skuad Fabregas. Hal ini bahkan telah menarik minat pertama dari luar negeri, khususnya dari liga yang sangat kaya dan sangat diidamkan oleh siapa pun, yaitu Liga Premier. Aston Villa, Manchester United, dan juga Tottenham asuhan Roberto De Zerbi adalah klub-klub yang telah menyoroti Baturina dalam beberapa pekan terakhir, dan semuanya telah menunjukkan aktivitas yang cukup intensif selama jendela transfer ini. Tim asuhan Unai Emery, yang telah melepas Digne dan Tielemans, siap mengantongi dana dari penjualan Rogers dan akan menginvestasikan kembali hampir 140 juta euro yang ditawarkan oleh Chelsea. Manchester United tidak berniat berhenti pada pembelian Tielemans dan Andrey Santos, dan juga sedang bernegosiasi dengan Roma untuk Manu Koné. Tottenham, yang tampaknya belum puas dengan pengeluaran sekitar 280 juta euro untuk van Hecke, Mateus Fernandes, dan Tonali, ingin semakin memperkuat skuadnya.

  • COMO MENUNJUKKAN PERFORMA YANG SANGAT TINGGI

    Como untuk saat ini mencatat, memperhatikan, dan menyadari betapa Baturina sangat dihargai di liga paling bergengsi dan kompetitif di dunia; namun, mengutip pernyataan Presiden Mirwan Suwarso, klub ini tidak tertarik dengan gagasan melepasnya hanya demi melakukannya. Jika tawaran konkret muncul, tentu saja akan dipertimbangkan; namun, yang tersiar dari jajaran pimpinan klub asal Lombardy tersebut adalah bahwa dibutuhkan tawaran yang benar-benar tak bisa ditolak untuk membuat saudara-saudara Hartono, pemilik Como, goyah. Media Inggris meyakini bahwa 80 juta euro mungkin merupakan tawaran yang tepat.

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