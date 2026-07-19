Como, persaingan di Liga Premier untuk Martin Baturina pun dimulai: Aston Villa, Manchester, dan bahkan Tottenham asuhan De Zerbi turut mempertimbangkannya; berapa nilai pasarnya?

“Jika ada tawaran, kami akan mendengarkannya. Jika kami menyukainya, kami akan menerimanya, tapi kami tidak segan untuk menolaknya. Musim panas lalu kami menolak tawaran sebesar 60 juta untuk Assane Diao, saya tidak bisa menyebutkan dari siapa. Dan pada musim dingin, ada tawaran lain sebesar 40 juta untuk Jayden Addai.” Mirwan Suwarso, presiden Como,memiliki pandangan yang cukup jelas mengenai bagaimana proyek klub asal Lombardy ini—yang baru saja lolos ke Liga Champions untuk pertama kalinya dalam sejarah—harus dikembangkan.





Investasi untuk terus berkembang, tentu saja, sejalan dengan peningkatan pendapatan yang dihasilkan dari partisipasi di kompetisi Eropa yang bergengsi serta renovasi Stadion “Sinigaglia” agar menjadi lebih fungsional guna menghasilkan sumber pendapatan baru. Namun, pada saat yang sama, aspek yang selalu mendasar seperti transfer pemain tidak boleh diabaikan, karena hal ini hampir menjadi keharusan untuk tetap kompetitif dan berkelanjutan dalam ekosistem khusus seperti di Italia.