Como asuhan Cesc Fabregas tak kunjung berhenti dan, sambil menanti kabar baik dari London dan Chelsea terkait Chalobah, klub ini kembali melakukan langkah strategis di bursa transfer yang sudah dipenuhi berbagai perkembangan ini. Setelah tiba di Italia dan di kota ini kemarin, kedatangan bek tengah Andrés Cuenca kini resmi diumumkan.
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Como, perekrutan Andrés Cuenca telah resmi: ia datang dari Barcelona dan telah menandatangani kontrak hingga tahun 2030. Inilah profilnya
SIARAN PERS
Berikut ini siaran pers yang dirilis oleh Como: “Como 1907 dengan bangga mengumumkan pembelian secara permanen bek asal Spanyol Andrés Cuenca dari FC Barcelona. Bek kelahiran tahun 2007 ini telah menandatangani kontrak hingga tahun 2030. Cuenca meniti kariernya melalui akademi-akademi di Avejoe, Villafranca, Córdoba, dan Sevilla sebelum bergabung dengan La Masia di Barcelona pada tahun 2019.”
PROFIL
Ia mewakili Barcelona dalam tiga edisi UEFA Youth League dan memainkan peran penting dalam meraih gelar juara musim 2024/25, dengan mencetak gol di final saat tim U-19 mengalahkan Trabzonspor dengan skor 4-1. Setelah menjadi pemain inti tetap di Barcelona Atlètic, ia melakukan debutnya di tim utama dalam laga UEFA Champions League melawan Young Boys pada tahun 2024. Ia menghabiskan paruh kedua musim 2025/26 dengan status pinjaman di Sporting Gijón.
Sebagai bek yang kokoh dan berbakat secara fisik, serta percaya diri dalam menguasai bola, Cuenca telah mewakili Spanyol di berbagai tim nasional junior, mulai dari U-15 hingga U-20. Pengalaman internasionalnya mencakup Piala Dunia FIFA U-17 dan U-20, serta Kejuaraan Eropa U-17 dan U-19. Baru-baru ini, ia turut berkontribusi dalam kemenangan Spanyol di Kejuaraan Eropa U-19 UEFA tahun 2026.
KATA-KATA PERTAMA
Inilah pernyataan pertama pemain baru Como kepada saluran resmi klub: “Saya sangat senang bisa bergabung dengan klub ini dan tidak sabar untuk memainkan pertandingan pertama saya dengan seragam ini. Kesan pertama saya sangat positif. Como adalah kota yang indah yang meninggalkan kesan sangat baik bagi saya, dan semua orang di klub membuat saya merasa disambut dengan hangat. Saya yakin musim yang fantastis menanti kita, dan saya akan memberikan yang terbaik setiap hari untuk membantu tim mencapai tujuannya.”
KOMENTAR DARI FABREGAS
Pelatih Como, Cesc Fabregas, juga menyampaikan pandangannya mengenai kedatangan Cuenca: “Andrés Cuenca adalah bek muda yang memiliki teknik, energi, dan kekuatan luar biasa. Ia telah menempuh perjalanan penting di akademi muda Blaugrana dan melakukan debutnya bersama tim utama di Liga Champions UEFA. Ia adalah bek modern yang nyaman mengolah bola dan penuh percaya diri. Kami yakin dia dapat berkembang secara signifikan dalam proyek kami dan kami dengan senang hati menyambutnya di Como”.
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