Como, perekrutan Andrés Cuenca telah resmi: ia datang dari Barcelona dan telah menandatangani kontrak hingga tahun 2030. Inilah profilnya

Ia mewakili Barcelona dalam tiga edisi UEFA Youth League dan memainkan peran penting dalam meraih gelar juara musim 2024/25, dengan mencetak gol di final saat tim U-19 mengalahkan Trabzonspor dengan skor 4-1. Setelah menjadi pemain inti tetap di Barcelona Atlètic, ia melakukan debutnya di tim utama dalam laga UEFA Champions League melawan Young Boys pada tahun 2024. Ia menghabiskan paruh kedua musim 2025/26 dengan status pinjaman di Sporting Gijón.



Sebagai bek yang kokoh dan berbakat secara fisik, serta percaya diri dalam menguasai bola, Cuenca telah mewakili Spanyol di berbagai tim nasional junior, mulai dari U-15 hingga U-20. Pengalaman internasionalnya mencakup Piala Dunia FIFA U-17 dan U-20, serta Kejuaraan Eropa U-17 dan U-19. Baru-baru ini, ia turut berkontribusi dalam kemenangan Spanyol di Kejuaraan Eropa U-19 UEFA tahun 2026.