Como mulai bergerak untuk merekrut bek Chelsea, sementara juara Serie A, Inter, mempertimbangkan untuk ikut serta dalam persaingan transfer tersebut

Pakar bursa transfer Fabrizio Romano melaporkan bahwa Como telah mengajukan tawaran resmi untuk bek tersebut. Klub Serie A yang ambisius ini, yang dipimpin oleh mantan gelandang Chelsea dan Arsenal, Cesc Fabregas, berupaya memperkuat skuad mereka setelah berhasil meraih tiket tak terduga ke Liga Champions musim depan. Chalobah, yang telah bergabung dengan Chelsea sejak usia delapan tahun, dipandang sebagai target utama untuk memimpin perjuangan mereka di kancah Eropa.

Meskipun besaran biaya transfernya belum diungkapkan, Chelsea diketahui terbuka terhadap tawaran untuk pemain lulusan akademi Cobham tersebut. Meskipun menjadi pemain reguler musim lalu—di mana ia tampil dalam 47 pertandingan di semua kompetisi dan mencetak tiga gol di Liga Premier—petinggi klub siap melepasnya untuk mendanai perkuatan lini pertahanan mereka sendiri. Kontrak sang pemain masih berlaku hingga 2028, sehingga memberikan posisi tawar yang kuat bagi The Blues.







