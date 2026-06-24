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Como mulai bergerak untuk merekrut bek Chelsea, sementara juara Serie A, Inter, mempertimbangkan untuk ikut serta dalam persaingan transfer tersebut
Como mengajukan tawaran resmi untuk Chalobah
Pakar bursa transfer Fabrizio Romano melaporkan bahwa Como telah mengajukan tawaran resmi untuk bek tersebut. Klub Serie A yang ambisius ini, yang dipimpin oleh mantan gelandang Chelsea dan Arsenal, Cesc Fabregas, berupaya memperkuat skuad mereka setelah berhasil meraih tiket tak terduga ke Liga Champions musim depan. Chalobah, yang telah bergabung dengan Chelsea sejak usia delapan tahun, dipandang sebagai target utama untuk memimpin perjuangan mereka di kancah Eropa.
Meskipun besaran biaya transfernya belum diungkapkan, Chelsea diketahui terbuka terhadap tawaran untuk pemain lulusan akademi Cobham tersebut. Meskipun menjadi pemain reguler musim lalu—di mana ia tampil dalam 47 pertandingan di semua kompetisi dan mencetak tiga gol di Liga Premier—petinggi klub siap melepasnya untuk mendanai perkuatan lini pertahanan mereka sendiri. Kontrak sang pemain masih berlaku hingga 2028, sehingga memberikan posisi tawar yang kuat bagi The Blues.
- Getty Images Sport
Inter Milan terus memantau perkembangan situasi
Como bukanlah satu-satunya klub Italia yang ikut dalam perburuan ini, karena juara Serie A, Inter, juga sedang mempertimbangkan untuk merekrut bek tengah tersebut. Nerazzurri sedang mencari pemain dengan rekam jejak yang teruji di kancah Eropa, dan pengalaman Chalobah di Liga Premier serta keserbagunaannya menjadikannya pilihan yang menarik bagi tim asuhan Cristian Chivu. Jika terjadi perang penawaran, Chelsea berpotensi mendapatkan keuntungan yang signifikan dari pemain hasil binaan akademi mereka ini.
Kepindahan ini akan menjadi langkah maju dalam hal prestise langsung, karena Inter akan mempertahankan gelar Scudetto mereka sambil berkompetisi di level tertinggi sepak bola Eropa. Bagi Chalobah, prospek tampil di Liga Champions merupakan daya tarik utama, terutama mengingat Chelsea tidak akan berlaga di kompetisi Eropa sama sekali musim depan setelah finis di peringkat ke-10 yang mengecewakan.
Keyakinan Tuchel dan pemandangan alam Inggris
Meskipun masa depannya di level klub masih belum pasti, nilai Chalobah tetap tinggi di mata manajer Timnas Inggris, Thomas Tuchel. Mantan pelatih Chelsea itu memanggil bek tersebut secara mendadak ke skuad Three Lions untuk Piala Dunia setelah Tino Livramento terpaksa absen akibat cedera. Tuchel secara mencolok lebih memilih Chalobah daripada pemain senior Manchester United, Harry Maguire, yang membuktikan bahwa pemain berusia 26 tahun itu masih memiliki banyak hal yang bisa ditawarkan di level elit.
Dia mungkin tidak akan diturunkan kecuali ada pemain lain yang cedera, mengingat ia belum bermain dalam dua pertandingan pembuka Inggris di Piala Dunia — kemenangan 4-2 atas Kroasia dan hasil imbang 0-0 melawan Ghana — serta hanya memiliki satu penampilan internasional dalam kariernya. Namun, masuknya namanya ke dalam skuad menunjukkan bahwa ia sangat dihargai oleh manajer Three Lions, Thomas Tuchel, yang sekali lagi memilih untuk tidak memanggil Maguire dari Manchester United.
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Perombakan skuad Chelsea terus berlanjut
Kesediaan untuk melepas Chalobah merupakan bagian dari perombakan lini belakang yang lebih luas di bawah manajer baru Xabi Alonso. Chelsea sudah mulai mencari penggantinya, dengan Maxence Lacroix dari Crystal Palace dan Jacobo Ramon dari Como masuk dalam daftar incaran mereka. Klub ini juga telah menyelesaikan kesepakatan senilai £51 juta untuk Marco Palestra dari Atalanta, seiring upaya mereka membangun kembali lini belakang yang mengalami kesulitan sepanjang musim lalu.
Perubahan lebih lanjut diperkirakan akan terjadi di posisi sayap, di mana pencarian bek kiri baru semakin gencar setelah kepergian Marc Cucurella yang menjadi sorotan ke Real Madrid. Gabriel Gudmundsson dari Leeds United saat ini menjadi incaran The Blues dalam upaya mereka mencari keseimbangan yang lebih baik. Dengan kemungkinan Chalobah akan hengkang, perputaran pemain di Stamford Bridge tampaknya tidak akan melambat musim panas ini.