Como serius mengejar Moise Kean. Klub asal Como itu telah mengajukan proposal baru kepada Fiorentina untuk penyerang tim nasional Italia tersebut, dengan menaikkan tawaran dibanding proposal pertama. Menurut laporan Gianluca Di Marzio, paket keseluruhannya mendekati 40 juta euro dan mencakup struktur yang terdiri dari nilai tetap, bonus, serta persentase dari penjualan kembali pemain itu di masa depan.
Calciomercato
Diterjemahkan oleh
Como menaikkan tawaran kepada Fiorentina untuk Kean dan menetapkan tenggat waktu: 40 juta dan akan menunggu 48 jam untuk sebuah jawaban
Namun, tawaran itu masih belum cukup untuk mendapatkan lampu hijau dari Fiorentina. Klub tersebut sedang mempertimbangkan dengan cermat kemungkinan melepas Kean dan, sebelum memberikan persetujuan final, ingin menemukan pengganti yang sepadan. Pencarian yang, untuk saat ini, terbukti sama sekali tidak mudah.
Sementara itu, Como masih menunggu. Klub tersebut sudah mengambil langkahnya dan kini menantikan jawaban dari Florence: harapan manajemen klub itu adalah mendapatkan jawaban final dari Fiorentina dalam 48 jam ke depan.
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