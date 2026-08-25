Namun, tawaran itu masih belum cukup untuk mendapatkan lampu hijau dari Fiorentina. Klub tersebut sedang mempertimbangkan dengan cermat kemungkinan melepas Kean dan, sebelum memberikan persetujuan final, ingin menemukan pengganti yang sepadan. Pencarian yang, untuk saat ini, terbukti sama sekali tidak mudah.





Sementara itu, Como masih menunggu. Klub tersebut sudah mengambil langkahnya dan kini menantikan jawaban dari Florence: harapan manajemen klub itu adalah mendapatkan jawaban final dari Fiorentina dalam 48 jam ke depan.



