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cm eterno como united
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Como-Manchester United, hitung-hitungan dua dunia yang bertolak belakang: 340 juta untuk membangun mimpi dan 2,6 miliar untuk kehilangan arah

Como
Manchester United
Champions League
Como vs Manchester United
FEATURES

Komentar mengenai keputusan bisnis Como dan Manchester United, yang tadi malam berhadapan di lapangan dalam laga yang berakhir dengan kemenangan telak anak asuh Fabregas tanpa perlawanan berarti.

Satu gelar Liga Europa dalam 13 tahun, dengan biaya sekitar 2,2 miliar pound sterling. Satu gelar Liga Champions pada penampilan perdana, setelah lima periode bursa transfer dan investasi sekitar 340 juta euro.

Sepakbola selalu menyukai hitung-hitungan, tetapi pada Rabu malam di tepi danau, hitung-hitungan itu justru dipermainkan. Ya, karena di tengah hujan deras di Stadion Sinigaglia, Como memberi Manchester United pelajaran sepakbola.


  • Sebuah peristiwa bersejarah, dengan caranya sendiri. Entah karena besarnya kemenangan 4-1, dengan dua gol Nico Paz serta gol dari Douvikas dan Ramon, sementara Zirkzee menjaga kehormatan timnya; entah karena tim Inggris itu belum pernah kalah di kandang tim Italia sejak 2007 silam, saat menghadapi AC Milan 'yang itu' pada leg kedua semifinal. Kala itu, Sir Alex masih duduk di bangku pelatih Manchester United. Setahun kemudian, ia meraih gelar Liga Champions terakhirnya di tengah hujan deras lainnya, kali ini di Moskow.


    Kaitan cerita itu pun terasa pas. Sebab, di tengah hujan dan suasana malam yang lebih terasa seperti Manchester ketimbang kawasan tepi danau, yang berbalik bukan hanya keadaan cuaca, melainkan juga tatanan sepakbola.

  • Pembalikan keadaan ini, tentu saja, kini hanya mengejutkan mereka yang masih memandang sepakbola melalui kacamata uang. Namun, di sini angka-angkanya memang perlu dipaparkan kembali.

    Sejak musim panas 2013, tepat ketika Sir Alex Ferguson meninggalkan panggung, United telah menggelontorkan dana sebesar anggaran negara di bursa transfer. Hingga 2022-23, data Transfermarkt mencatat pengeluaran sebesar 1,43 miliar pound sterling; jika empat musim terakhir ditambahkan, jumlahnya melampaui dua. MILIAR. POUND STERLING. Itu sekitar 2,6 miliar euro.

    Sebagai gambaran: Manchester United menghabiskan lebih banyak uang untuk biaya transfer pemain daripada dana tambahan yang dialokasikan Italia untuk layanan kesehatan pada 2026; atau setara dengan sekitar seperempat dari seluruh belanja publik tahunan negara kecil Eropa seperti Malta, juga untuk 2026.

  • Hasilnya, dalam hal yang benar-benar penting, selama kurun waktu tiga belas tahun ini adalah satu gelar Liga Europa, yang diraih di Stockholm pada 2017 di bawah arahan José Mourinho. Gelar Liga Primer? Sama sekali tidak ada. Pencapaian terbaiknya adalah dua kali finis sebagai runner-up dan, tahun lalu, finis ketiga bersama Carrick.

    Menelusuri data ini lebih jauh sekarang hampir membuat orang tersenyum. Angka-angka berikut, semuanya dalam pound sterling, benar-benar mencolok jika dibandingkan dengan performa para pemainnya: Pogba (94,5 juta); Antony (85,5 juta); Maguire (78,3 juta); Sancho (76,5 juta); Lukaku (76,2 juta). Lima pemain ini saja sudah menelan biaya lebih dari 400 juta.

    Dan belakangan ini, di Old Trafford, situasinya mungkin bahkan lebih buruk. Singkatnya, dalam sejarah sepakbola modern, tidak ada yang menghabiskan lebih banyak uang dan memenangi lebih sedikit gelar daripada Manchester United. Pengelolaan klub dalam beberapa tahun terakhir sangat mirip dengan sebuah "studi kasus" di sekolah bisnis.

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  • Dan, bicara soal 'studi kasus', kini giliran Como. Ya, karena di sisi lain ada klub yang hingga beberapa tahun lalu masih berlaga di divisi-divisi bawah.

    Sejak Fabregas duduk di kursi pelatih, Como telah mengeluarkan sekitar 50 juta euro pada musim panas 2024; 49,2 juta pada Januari 2025; 104 juta pada musim panas berikutnya; dan sekitar 138 juta pada musim panas ini. Totalnya sekitar 340 juta euro dalam empat bursa transfer, ditambah sejumlah penyesuaian pada Januari 2026 yang tak banyak menarik perhatian.

    Naif jika menggambarkan Como sebagai koperasi lingkungan yang hidup hemat: laporan keuangan 2024-25 ditutup dengan defisit 105 juta euro; dan di belakang Como ada salah satu keluarga terkaya di dunia, keluarga Hartono. Singkatnya, Como tidak pernah berpura-pura miskin. Mereka hanya lebih dulu memahami dibanding klub-klub lain bagaimana uang seharusnya dibelanjakan di dunia sepakbola yang gila saat ini.

  • Di sinilah letak seluruh perbedaannya. Como membangun skuad berdasarkan filosofi sepakbola yang jelas dan modern. Fabregas bukan pelatih yang bergantung pada keputusan orang lain: ia adalah manajer yang memimpin aktivitas transfer secara langsung. Persis seperti manajer di Inggris. Bukan hanya itu. Ia juga pemegang saham kecil. Para pemain yang direkrut memiliki profil yang khas, dengan usia dan karakter yang selaras dengan permainan serta gagasan bermain yang ingin diterapkan sang pelatih. Sederhananya, inilah istilah yang terlalu sering kita gunakan: proyek.

    Jesus Rodriguez berusia 19 tahun, Baturina 22 tahun, begitu pula pemain seperti Diao dan Ramon. Lalu ada Nico Paz, yang menjadi contoh paling utuh. Didatangkan dengan biaya sekitar 6 juta dan klausul pembelian kembali untuk Real Madrid, ia dipertahankan pada musim panas ini dengan nilai 60 juta karena sebuah sistem telah tumbuh di sekelilingnya. Penampilannya di lapangan membuktikan hal itu.

    Dan kemarin, di mata dunia, bintang pemain Argentina itu bersinar lebih terang daripada pemain mana pun yang mengenakan seragam Setan Merah. Pemain yang "benar-benar" hebat, yang sampai sekarang akan kita sebut "pemain yang pantas membela Manchester United", justru bermain untuk Como.

  • United, sebaliknya, menumpuk nama. Dari Moyes hingga Carrick, tujuh pelatih silih berganti, masing-masing dengan gaya bermain dan daftar belanjanya sendiri. Setiap daftar itu pun ditinggalkan begitu penggantinya tiba.

    Hasilnya adalah skuad bak museum dengan tagihan yang belum lunas: pada akhir Maret 2026, klub masih menunggak cicilan sebesar 405 juta atas pembelian-pembelian lama. Sedikit demi sedikit, mereka melunasi biaya untuk pemain yang tak lagi ingin dilihat siapa pun di lapangan.

    Singkatnya, malam yang lembap pada pertengahan Oktober di tepi danau itu mengingatkan kita bahwa uang adalah syarat. Bukan sebuah rencana. Yang punya rencana mengubahnya menjadi tim, sedangkan yang tidak punya mengubahnya menjadi cicilan yang harus dibayar dan penyesalan dalam pembukuan. 

    Karena itu, orang yang paling jernih menilai situasi seusai pertandingan justru Fabregas, yang mengakui bahwa ia tidak tahu apakah Como bisa bersaing dengan semua tim. Itulah ucapan seseorang yang punya arah dan tahu panjangnya perjalanan yang harus ditempuh. Di pihak lain, ada yang selama tiga belas tahun telah menempuh perjalanan panjang tanpa tahu ke mana mereka menuju. Namun, mau tak mau mereka sadar telah menghabiskan banyak uang. 

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