Hasilnya, dalam hal yang benar-benar penting, selama kurun waktu tiga belas tahun ini adalah satu gelar Liga Europa, yang diraih di Stockholm pada 2017 di bawah arahan José Mourinho. Gelar Liga Primer? Sama sekali tidak ada. Pencapaian terbaiknya adalah dua kali finis sebagai runner-up dan, tahun lalu, finis ketiga bersama Carrick.

Menelusuri data ini lebih jauh sekarang hampir membuat orang tersenyum. Angka-angka berikut, semuanya dalam pound sterling, benar-benar mencolok jika dibandingkan dengan performa para pemainnya: Pogba (94,5 juta); Antony (85,5 juta); Maguire (78,3 juta); Sancho (76,5 juta); Lukaku (76,2 juta). Lima pemain ini saja sudah menelan biaya lebih dari 400 juta.

Dan belakangan ini, di Old Trafford, situasinya mungkin bahkan lebih buruk. Singkatnya, dalam sejarah sepakbola modern, tidak ada yang menghabiskan lebih banyak uang dan memenangi lebih sedikit gelar daripada Manchester United. Pengelolaan klub dalam beberapa tahun terakhir sangat mirip dengan sebuah "studi kasus" di sekolah bisnis.