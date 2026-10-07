"Nomor 10 Messi untuk Nico Paz? Pertama-tama, saya mendoakannya untuk dia karena dia anak yang luar biasa. Soal pemainnya, biarkan saja, kalian semua melihatnya, kalian semua memujinya, kami juga memujinya, kami beruntung memilikinya selama tiga tahun. Tapi dia anak yang luar biasa. Jika nomor 10 adalah jersey yang begitu penting dan harus berada di pundak seorang pria bernilai, selain juga pesepakbola yang sangat kuat, saya pikir Nico punya semua syaratnya. Setelah itu saya terlalu berpihak dan ukurannya terlalu besar bagi saya untuk bisa berkomentar lebih jauh, tetapi saya bisa bersaksi bahwa Nico Paz pertama-tama adalah pemain hebat, namun di atas segalanya juga seorang pria hebat".