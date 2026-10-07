Mula-mula wawancara dengan Sky, lalu dari panggung Premio Gentleman. Como terus bermimpi juga berkat kerja Carlalberto Ludi, direktur olahraga yang mampu mewujudkan ide-ide Cesc Fabregas menjadi sesuatu yang konkret di bursa transfer. Sebuah kemitraan yang, tahun ini, telah membawa klub bersaing di Liga Champions dan dianggap sebagai calon rival Inter dalam perebutan Scudetto. Itu berkat para juara seperti Nico Paz, Kean dan bukan hanya mereka, yang dipuji tanpa rem oleh sang direktur olahraga.
Como, Ludi: "Nico Paz pantas mengenakan nomor 10 milik Messi. Kean pemain top Italia. Apakah anti-Inter datang dari Como-Roma? Kalian yang bilang, Scudetto dipikirkan sepanjang musim"
Lawan Inter dan Scudetto?
"Minggu (ada Como-Roma, red) siapa pun yang menang akan menjadi penantang Inter? Kalian semua mengatakannya, hal seperti ini bisa menarik bagi pembaca. Bagi saya, ini adalah pertandingan besar antara dua tim yang sangat bagus, satu bisa menjadi kejutan seperti Como dan satu lagi benar-benar menjadi kandidat seperti Roma, dengan dua pelatih hebat. Ada tanda tanya setelah jeda, tetapi saya mengharapkan daya juang, tontonan, dan hiburan. Kami calon juara Serie A? Tidak, kami tidak memikirkannya, seperti kami juga tidak memikirkan Liga Champions tahun lalu. Kami fokus bekerja, target ditetapkan selama musim berjalan, setiap hari. Kami bekerja dan mencoba memahami di mana kami bisa berkembang dan menjadi lebih baik.
Apakah nomor 10 Messi akan diberikan kepada Nico Paz?
"Nomor 10 Messi untuk Nico Paz? Pertama-tama, saya mendoakannya untuk dia karena dia anak yang luar biasa. Soal pemainnya, biarkan saja, kalian semua melihatnya, kalian semua memujinya, kami juga memujinya, kami beruntung memilikinya selama tiga tahun. Tapi dia anak yang luar biasa. Jika nomor 10 adalah jersey yang begitu penting dan harus berada di pundak seorang pria bernilai, selain juga pesepakbola yang sangat kuat, saya pikir Nico punya semua syaratnya. Setelah itu saya terlalu berpihak dan ukurannya terlalu besar bagi saya untuk bisa berkomentar lebih jauh, tetapi saya bisa bersaksi bahwa Nico Paz pertama-tama adalah pemain hebat, namun di atas segalanya juga seorang pria hebat".
Kean pemain top Italia
"Cesc memiliki gaya bermain seperti ini yang untungnya berhasil meresap ke para pemain, ia punya identitas yang jelas, identitas yang membuat kami bergairah, membuat kami bersemangat, dan di dalamnya Moise, menurut kami, sangat cocok. Dia adalah pemain yang berbeda dari yang kami miliki sebelumnya, dia adalah pemain yang menentukan, dia adalah top player Italia, dan karena itu kami tahu, bukan hanya berharap, kami tahu bahwa dia akan membawa keberuntungan bagi Como".
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