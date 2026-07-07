Gelandang serang berbakat (sering ditempatkan sebagai nomor 10) kelahiran 2008, yang berhasil menembus tim utama dan menonjol di Catanzaro serta menarik perhatian berkat kreativitas dan permainannya, Mattia Liberali kini siap memulai petualangan barunya bersama Como. Klub asal Como ini berhasil meyakinkan mantan pemain Milan tersebut dengan proyek ambisius dan berhasil mengungguli persaingan dari beberapa klub Serie A seperti Sassuolo dan Juventus.
Diterjemahkan oleh
Como, Liberali akan menjalani pemeriksaan medis pada hari Jumat: tawaran kontrak yang lebih tinggi dari Milan ditolak
JUMAT: PEMERIKSAAN KESEHATAN
Setelah melupakan kekecewaan di Kejuaraan Eropa U-19 melawan Ukraina, Mattia Liberali siap mengenakan seragam Como, yang telah membayar klausul pelepasan sebesar 6 juta euro kepada Catanzaro. Menurut informasi yang diperoleh, hari yang dijadwalkan untuk pemeriksaan medis rutin sebelum penandatanganan kontrak adalah Jumat.
TOLAK PENAWARAN YANG LEBIH TINGGI DARI MILAN
Liberali memilih Como demi Fabregas dan proyek tersebut: ia akan mendapatkan gaji 750 ribu ditambah bonus pada musim pertama dalam kontrak berdurasi 5 tahun dengan gaji yang akan terus meningkat. Padahal, Milan sempat mencoba membawanya kembali dengan menawarkan gaji bersih sebesar 1,2 juta euro: sang pemain dan rombongannya mendengarkan tawaran tersebut dan mengucapkan terima kasih sebelum akhirnya memilih opsi di Como.
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami