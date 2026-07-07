Como, Liberali akan menjalani pemeriksaan medis pada hari Jumat: tawaran kontrak yang lebih tinggi dari Milan ditolak

Liberali memilih Como demi Fabregas dan proyek tersebut: ia akan mendapatkan gaji 750 ribu ditambah bonus pada musim pertama dalam kontrak berdurasi 5 tahun dengan gaji yang akan terus meningkat. Padahal, Milan sempat mencoba membawanya kembali dengan menawarkan gaji bersih sebesar 1,2 juta euro: sang pemain dan rombongannya mendengarkan tawaran tersebut dan mengucapkan terima kasih sebelum akhirnya memilih opsi di Como.