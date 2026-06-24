Como kini memiliki bek kiri barunya: Kaiki menjalani pemeriksaan medis, "Fabregas adalah seorang bintang". Selengkapnya

"Saya senang berada di sini, menjadi bagian dari proyek Como ini… sekarang saya akan menjalani pemeriksaan medis, insya Allah semuanya akan berjalan lancar. Bekerja sama dengan Fabregas? Ya, saya senang, Fabregas adalah seorang bintang bagi saya, saya sangat mengaguminya. Bekerja sama dengannya adalah suatu kebahagiaan yang luar biasa," kata Kaiki sebelum pemeriksaan dimulai, seperti dilansir TMW.