Como bersiap untuk mengumumkan secara resmi kedatangan Kaiki Bruno da Silva. Bek kiri asal Brasil kelahiran 2003 ini didatangkan dari Cruzeiro dengan nilai transfer 14 juta euro dan telah tiba di Malpensa pagi ini setelah menjalani musim yang gemilang dengan mencatatkan 4 assist dalam 32 pertandingan. Setelah menjalani pemeriksaan medis rutin, semuanya akan siap untuk pengumuman resmi.
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Como kini memiliki bek kiri barunya: Kaiki menjalani pemeriksaan medis, "Fabregas adalah seorang bintang". Selengkapnya
KATA-KATA KAIKI
"Saya senang berada di sini, menjadi bagian dari proyek Como ini… sekarang saya akan menjalani pemeriksaan medis, insya Allah semuanya akan berjalan lancar. Bekerja sama dengan Fabregas? Ya, saya senang, Fabregas adalah seorang bintang bagi saya, saya sangat mengaguminya. Bekerja sama dengannya adalah suatu kebahagiaan yang luar biasa," kata Kaiki sebelum pemeriksaan dimulai, seperti dilansir TMW.
ENAM BULAN KEMUDIAN
Padahal, Kaiki sebenarnya bisa saja bergabung pada Januari: kepindahannya ke Como tampaknya sudah pasti, tetapi ditunda hingga musim panas dan akhirnya dibatalkan secara definitif beberapa hari terakhir ini. Dalam skuad asuhan Fabregas, ia diperkirakan akan menggantikan Alberto Moreno yang kontraknya akan berakhir, dan bersaing memperebutkan posisi dengan Alex Valle.
WASPADALAH TERHADAP CHALOBAH
Sementara itu, ada pergerakan lain di lini belakang: Yan Couto dari Borussia Dortmund di sisi kanan dan Trevoh Chalobah dari Chelsea di sisi kiri menjadi incaran, meskipun langkah terakhir ini mungkin akan berisiko tinggi akibat aturan Fair Play Keuangan. The Blues tertarik pada Jacobo Ramon, namun Real Madrid juga sedang memantau pemain tersebut, sama seperti halnya dengan Nico Paz.