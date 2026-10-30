Seperti dilaporkan Matteo Moretto, pihak Real Madrid kabarnya telah mengambil keputusan dan akan mengaktifkan klausul pembelian kembali dalam kesepakatan Ramon dengan Como saat ini. Dengan demikian, pada akhir musim, pemain asal Spanyol itu diperkirakan kembali ke Real hanya dengan biaya 9 juta euro. Angka itu terbilang sangat kecil mengingat nilai sang pemain terus meningkat dari pertandingan ke pertandingan, sementara ia juga semakin menunjukkan kemampuannya di Eropa.

Namun, semua itu belum pasti karena jalan cerita Ramon bisa saja persis seperti Nico Paz. Paz juga berasal dari akademi tim Mourinho sebelum berkembang pesat di bawah asuhan Fabregas. Kepulangan pemain Argentina itu ke Bernabeu sempat tampak tinggal formalitas. Namun, keinginan sang pemain sendiri, ditambah tawaran lebih dari 60 juta euro dari Como, membuat sosok yang disebut sebagai penerus Messi di Seleccion tetap bertahan di Serie A, setidaknya untuk satu musim lagi. Setelah itu, baru akan terlihat kelanjutannya. Kisah Ramon pun bisa berakhir serupa. Melihat penampilannya di Como serta ruang bagi dirinya dan tim untuk terus berkembang, ia bisa menunda kepulangannya ke Madrid.

Singkatnya, beberapa bulan lagi, pada musim panas, Real akan membawa kembali Jacobo Ramon, tetapi kemudian harus mengambil keputusan baru: mempertahankannya, melepasnya (terutama karena sudah banyak klub Premier League yang menyatakan minat kepadanya), atau kembali menyerahkannya kepada Como, setidaknya untuk satu musim lagi.