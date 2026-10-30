Dalam orkestra yang tengah dimainkan Fabregas di tepi Danau Como , ada dua pemain biola utama: yang satu bermain di depan, yakni Nico Paz, sementara yang lain mengatur tempo dari belakang, meski tak segan pula ikut mencetak gol. Salah satu rahasia Como yang kini makin tersingkap adalah Jacobo Ramon, bek tengah yang didatangkan klub asal Lombardia itu dengan harga murah dari Real Madrid dan kini berada di ambang kepulangan ke klub tersebut.
Como, Jacobo Ramon bernilai 45 juta tetapi akan hengkang dengan harga 9 juta: masa depannya di Real Madrid, klausul pembelian kembali, dan perbandingan dengan Nico Paz
Seperti dilaporkan Matteo Moretto, pihak Real Madrid kabarnya telah mengambil keputusan dan akan mengaktifkan klausul pembelian kembali dalam kesepakatan Ramon dengan Como saat ini. Dengan demikian, pada akhir musim, pemain asal Spanyol itu diperkirakan kembali ke Real hanya dengan biaya 9 juta euro. Angka itu terbilang sangat kecil mengingat nilai sang pemain terus meningkat dari pertandingan ke pertandingan, sementara ia juga semakin menunjukkan kemampuannya di Eropa.
Namun, semua itu belum pasti karena jalan cerita Ramon bisa saja persis seperti Nico Paz. Paz juga berasal dari akademi tim Mourinho sebelum berkembang pesat di bawah asuhan Fabregas. Kepulangan pemain Argentina itu ke Bernabeu sempat tampak tinggal formalitas. Namun, keinginan sang pemain sendiri, ditambah tawaran lebih dari 60 juta euro dari Como, membuat sosok yang disebut sebagai penerus Messi di Seleccion tetap bertahan di Serie A, setidaknya untuk satu musim lagi. Setelah itu, baru akan terlihat kelanjutannya. Kisah Ramon pun bisa berakhir serupa. Melihat penampilannya di Como serta ruang bagi dirinya dan tim untuk terus berkembang, ia bisa menunda kepulangannya ke Madrid.
Singkatnya, beberapa bulan lagi, pada musim panas, Real akan membawa kembali Jacobo Ramon, tetapi kemudian harus mengambil keputusan baru: mempertahankannya, melepasnya (terutama karena sudah banyak klub Premier League yang menyatakan minat kepadanya), atau kembali menyerahkannya kepada Como, setidaknya untuk satu musim lagi.
Datang ke Como nyaris tanpa dikenal, pemain kelahiran 2005 itu kini menjadi salah satu bek terbaik di Serie A. Pada usia 21 tahun, nilai pasarnya sudah melonjak menjadi 45 juta euro, jauh di atas 9 juta euro yang harus dikeluarkan Real Madrid. Semua itu berkat Fabregas dan Como, yang mampu menerima talenta yang belum terasah dan membantunya berkembang. Como merekrutnya pada musim panas 2025 seharga 2,5 juta euro dan memberinya kontrak hingga 30 Juni 2030. Namun, seperti disebutkan, dalam kesepakatan itu Real Madrid mempertahankan hak atas 50 persen hasil penjualan berikutnya dan, yang terpenting, hak membeli kembali yang dapat digunakan pada 2026, 2027, dan 2028.
Ramon sudah mencetak lebih banyak gol pada awal musim ini (3 gol) dibandingkan sepanjang musim sebelumnya. Ia juga mencetak gol pertamanya di Liga Champions dengan membobol gawang Manchester United melalui sebuah serangan yang menunjukkan banyak hal tentang sepakbola yang dimainkan di tepi danau itu, serta naluri sang pemain muda. Ia mengikuti jalannya serangan lalu menuntaskannya layaknya penyerang sejati. Bek, tetapi juga pengatur permainan, pemain yang rajin merangsek maju, dan pemimpin, pemain asal Spanyol itu mencatat 37 penampilan di Serie A dan Coppa Italia pada musim pertamanya di Italia, 35 di antaranya sebagai starter, serta mencetak dua gol. Namun, itu sudah menjadi masa lalu. Musim ini, ia bahkan meningkatkan permainannya ke level lain. Ia sudah mencatatkan satu assist dan akurasinya saat menguasai bola semakin menonjol. Di Liga Champions, misalnya, ia menuntaskan 212 dari 226 operan dengan akurasi 93,67 persen, serta 20 dari 25 umpan panjangnya berhasil, memadukan kemampuan membangun serangan dengan kemampuan mematahkannya lewat 26 kali merebut kembali bola dan sembilan tekel sukses.
Pemain berusia 21 tahun itu sudah matang dan modern, calon pemain inti Spanyol serta rekan yang sempurna bagi Cubarsì. Kita masih bisa menikmati permainan pemain hebat ini di Serie A untuk beberapa waktu lagi, sebelum Real Madrid datang dan memenuhi takdir pemain jebolan akademinya itu.
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