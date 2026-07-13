Bagi Como, hari ini adalah hari Mattia Liberali. Gelandang serang kelahiran 2007 ini, yang baru saja mengalami masa-masa mengecewakan bersama Tim Nasional U-19 pada Kejuaraan Eropa U-19 terakhir, bersiap untuk secara resmi menjadi pemain baru di tim yang dilatih oleh Cesc Fabregas. Pagi-pagi sekali, mantan pemain Milan ini tiba di Monza untuk menjalani pemeriksaan medis rutin sebelum menandatangani kontrak yang akan mengikatnya dengan Como untuk beberapa musim ke depan.
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Como, hari ini adalah hari Mattia Liberali: pemeriksaan medis di Monza, lalu penandatanganan kontrak hingga tahun 2031
KETENTUAN PERJANJIAN
Di akhir musim yang sangat positif di Serie B bersama Catanzaro – yang ditutup dengan 24 penampilan, 3 gol, dan 4 assist – Como berhasil mengungguli persaingan, terutama dari Milan (yang melalui pemilik klub Gerry Cardinale dan pelatih baru Rubén Amorim telah berusaha meyakinkannya untuk kembali), serta Sassuolo, Juventus, dan Torino, dan mencapai kesepakatan berdasarkan kontrak hingga Juni 2031 senilai satu juta euro ditambah bonus penandatanganan. Untuk mendatangkan Liberali, klub asal Lombardy ini telah membayar klausul pelepasan sebesar 6 juta euro, dengan 50% dari jumlah tersebut akan masuk ke kas Milan.
KATA-KATA PERTAMA
“Saya sangat senang, tidak sabar untuk memulai,” kata Mattia Liberali kepada Sky Sport saat tiba di klinik tempat ia akan menjalani pemeriksaan medis bersama Como. Dalam rencana pelatih barunya, Cesc Fabregas, gelandang serang kelahiran 2007 ini akan bergabung dengan barisan pemain serang yang, selain Nico Paz dan Baturina yang sudah dipastikan tetap bertahan, saat ini juga mencakup Jesus Rodriguez, Assane Diao, Jayden Addai, Nicolas Kuhn, serta Alieu Fadera dan Ali Jasim yang baru saja kembali.
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