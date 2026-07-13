Como, hari ini adalah hari Mattia Liberali: pemeriksaan medis di Monza, lalu penandatanganan kontrak hingga tahun 2031

Di akhir musim yang sangat positif di Serie B bersama Catanzaro – yang ditutup dengan 24 penampilan, 3 gol, dan 4 assist – Como berhasil mengungguli persaingan, terutama dari Milan (yang melalui pemilik klub Gerry Cardinale dan pelatih baru Rubén Amorim telah berusaha meyakinkannya untuk kembali), serta Sassuolo, Juventus, dan Torino, dan mencapai kesepakatan berdasarkan kontrak hingga Juni 2031 senilai satu juta euro ditambah bonus penandatanganan. Untuk mendatangkan Liberali, klub asal Lombardy ini telah membayar klausul pelepasan sebesar 6 juta euro, dengan 50% dari jumlah tersebut akan masuk ke kas Milan.