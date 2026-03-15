Como, Fabregas: "Saya tidak tahu apakah ini pertandingan terpenting dalam sejarah klub. Gaya permainan Gasperini? Saya tidak peduli apa yang dipikirkan orang lain. Saya akan menjelaskan konsep 'false 9'. Formasi tiga bek..."

"Tentu saja saya tidak menyangka bisa berada di sini secepat ini, tapi bukan karena itu. Kehidupan seorang pelatih itu berjalan hari demi hari: kita tidak bisa memikirkan apa yang akan terjadi sebulan atau dua bulan ke depan. Kami memiliki visi, sebuah proses yang kami yakini dapat membawa kami jauh dalam tiga, empat, atau lima tahun ke depan. Dari situ, kami harus bekerja, percaya, dan terus berkembang secara bertahap, bersama semua pemain dan seluruh klub. Saya ulangi: kami semua masih sangat muda, baik klub, direktur, staf, maupun para pemain. Karena itu, kami harus terus melangkah dengan kesabaran, keberanian, kerendahan hati, dan kerja keras."

Bertanding tanpa striker murni. Apakah ini pilihan untuk mengontrol permainan dan menguasai bola lebih baik? «Ya, tentu saja ini salah satu alasannya: menguasai lini tengah dengan baik. Kami memiliki pemain berkualitas, orang-orang yang dalam pertandingan seperti ini, di mana banyak pertarungan satu lawan satu dan akan menjadi pertandingan yang sangat fisik, harus memiliki kepribadian dan keberanian. Orang-orang berkualitas yang menginginkan bola dan tahu cara mengelolanya. Lalu kami juga punya pemain seperti Smolcic dan Bayer yang bisa menyerang ke dalam dengan baik. Saya sudah mengalami banyak pertandingan melawan pertahanan yang rendah, pertahanan tengah yang menunggu, atau melawan tim yang melakukan marking ketat. Saya pikir tim tahu cara merespons semua situasi dengan baik dan kita lihat apakah hari ini akan terjadi hal yang sama dan apakah semua yang telah kami persiapkan akan berhasil."

Dengan Gasperini dan Roma, pertandingan-pertandingan itu tak pernah mudah. Apakah atmosfer ini juga menjadi bagian dari pertandingan?«Setiap orang melihat sepak bola dengan cara yang berbeda. Inilah hal terindah dari sepak bola: kita bisa menang dengan berbagai cara. Kita semua punya pendapat masing-masing, ini pendapat sang pelatih dan saya menghormatinya seratus persen. Kadang-kadang kita lebih percaya pada satu hal daripada yang lain, tapi kita harus bekerja untuk perjalanan kita, untuk pertumbuhan kita, untuk sepak bola kita, dan untuk identitas kita. Jujur saja, apa yang dipikirkan orang lain tidak terlalu menarik bagi saya, karena mereka tidak berada di sini dengan visi dan ide kami. Itu adalah visi lain, tapi bisa saja sama-sama membawa kemenangan. Mari kita coba membawa kemenangan hari ini, yang bagi saya adalah hal terpenting»